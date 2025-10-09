Кино-Театр.Ру
Завершились съемки драмы о девочке с гемангиомой «Бо-бо»

9 октября
2025 год

Новости кино >>
9 октября 2025
В Нижегородской области завершились съемки полнометражной ленты «Бо-бо» — трогательной истории о девочке-подростке с гемангиомой, которая сталкивается с насмешками сверстников и предрассудками общества. Фильм поднимает важную тему принятия детей с особенностями внешности. Премьера ленты запланирована на 2026 год, сообщает пресс-служба проекта.

Завершились съемки драмы о девочке с гемангиомой «Бо-бо»
фото: пресс-служба проекта

Фильм основан на личной истории режиссера проекта Анастасии Кузиной. Она, как и ее героиня, прошла долгий путь через травлю, попытки семьи «исправить» ее внешность к принятию самой себя. «Бо-Бо» — ее полнометражный дебют, в котором реальный опыт превращается в художественное высказывание о хрупкости и силе человека.

Фильм рассказывает о непростой жизни девочки с гемангиомой: от издевок сверстников до попыток близких изменить ее внешность. Утешение героиня находит в пении в школьном хоре и в дружбе с теми, кто принимает ее такой, какая она есть. «Бо-Бо» — это попытка ответить на вопрос, как противостоять внешнему миру, не потеряв себя, если ты не такой, как все. И главная болевая точка в этой ситуации не борьба с чужими людьми, или чужим мнением, а возникающая борьба с самым близким тебе кругом — с твоей семьей.

Главные роли исполнили юная актриса Дарья Альхова и сын актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой Александр Цыганов. В ленте также снялись Ольга Лапшина, Марина Лебедева, Сергей Колесников.

Завершились съемки драмы о девочке с гемангиомой «Бо-бо»
фото: пресс-служба проекта

Съемки шли с конца лета в деревнях Буслаево и Раскаты, а также в селе Троицкое Нижегородской области, часть ленты снималась в Москве. Работа велась при поддержке Правительства и кинокомиссии Нижегородской области. Особое внимание уделялось выбору локаций: часть съемок проходила в доме середины XIX века, где не проводилась реставрация и сохранилась аутентичная атмосфера деревенского быта, что помогло заложенному художественному решению приблизится к атмосфере сказки.

Чтобы раскрыть внутренний мир героини, создатели фильма пытались строить повествование через призму восприятие самого ребенка, передавая его ощущения, эмоции и взгляд на окружающую реальность. Это позволяет зрителю глубже понять состояние девочки и увидеть события с ее точки зрения. Мир главной героини-это сказочный мир Норштейновского «Ежика в тумане». В основном повествовании создатели лавировали между натурализмом и сказочным мотивом.

Анастасия Кузина выступает не только режиссером ленты, но и автором сценария. Продюсер фильма — Александр Просянов, работавший над картинами Станислава Говорухина, от «Благословите женщину» до «Конца прекрасной эпохи». В его фильмографии также проекты «В русском стиле», «Ректор», «Роман Костомаров: Рожденный дважды» и другие.

Завершились съемки драмы о девочке с гемангиомой «Бо-бо»
фото: пресс-служба проекта

Как отмечает Анастасия Кузина, этот проект требовал особого внимания от каждого участника съемочного процесса: «Мне было важно быть услышанной. И, к моему огромному счастью, каждый цех нашей съемочной группы относился с большим трепетом и уважение к этой истории, что сильно меня поддерживало. Ведь я столкнулась не только с тем, что рассказываю об очень личном, но и снимаю свое первое кино. Без такой команды ничего бы не получилось».

Продюсер картины Александр Просянов рассказал об особенностях организации съемочного процесса: «Особое внимание мы уделяли работе с актерами-детьми. Перед сложными сценами проводились специальные репетиции, а после — совместные занятия, общение, чтобы создать комфортную атмосферу и помочь детям справиться с эмоциональной нагрузкой. Нам важно было, чтобы каждый ребенок чувствовал себя уверенно и защищенно, а также, чтобы в команде установились доверительные и теплые отношения. Эта работа позволила не только раскрыть потенциал юных актеров, но и создать на площадке атмосферу настоящей поддержки и взаимопонимания».

Премьера картины запланирована на 2026 год. Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ.
обсуждение >>
№ 1
Кириешки   9.10.2025 - 16:55
Я думаю, что это будет очень интересная драма. Можно будет поразмышлять о сути буллинга. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен