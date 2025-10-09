Кино-Театр.Ру
Полина Маркелова и Владимир Майзингер снялись в мелодраме «Ради нас с тобой»

9 октября
2025 год

9 октября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Ради нас с тобой». Главные роли в проекте исполнили Полина Маркелова, Владимир Майзингер, Михаил Грищенко и Иван Зайцев, сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Марта и Андрей познакомились в командировке, влюбились и планируют свадьбу в своем родном городе. Неожиданно против этого выступает отец Марты и мать Андрея. Причина этой неприязни двух семей кроется в прошлом – 30 лет назад Николай и Ольга были женаты и потеряли ребенка. А в настоящем счастью Марты и Андрея активно мешают Игорь, жених, сосватанный отцом девушки, и Рита, влюбившаяся в чужого парня.

В день тайной росписи молодых Андрея увозит из ЗАГСа полиция, и Марта уверена, что это – происки ее отца. Игорь ставит Андрея перед выбором: если Андрей не откажется от Марты, он сядет. А Рита подстраивает так, что Андрей просыпается с ней в одной постели в доме Вольских. Марта видит это. И попадает в больницу: о том, что ждет ребенка, она узнала совсем недавно. Марта под нажимом всей родни выходит замуж за Игоря. Андрей вынужден принять выбор своей любимой. Но это приводит к преступлению – Андрей ради спасения будет вынужден выкрасть своего новорожденного сына.

«Марта – смелая, умная и добрая современная девушка, которая попала в вихрь жестоких обстоятельств. Но трудные времена не сломили ее, а «закалили», подготовили к главной борьбе ее жизни – борьбе за сына. При всей мягкости моей героини, ее «правильности», желании не подвести отца и родных, она – настоящий боец. Марта, несмотря на все испытания, сумела сохранить внутри себя свет и надежду, которые и позволили ей узнать правду и найти свое счастье», — говорит Полина Маркелова.

Режиссером четырехсерийного проекта выступила Алена Райнер. Оператором стал Руслан Зубаиров, а за сценарий отвечала Наталия Бигеева.
№ 1
Кириешки   9.10.2025 - 18:23
Дам маме посмотреть когда выйдет. Думаю ей понравиться. читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Михаил ГрищенкоИван ЗайцевРуслан ЗубаировВладимир МайзингерПолина МаркеловаАлёна Райнер
фильмы
Ради нас с тобой

Полина Маркелова и Владимир Майзингер снялись в мелодраме «Ради нас с тобой» фотографии
Полина Маркелова и Владимир Майзингер снялись в мелодраме «Ради нас с тобой» фотографии
Полина Маркелова и Владимир Майзингер снялись в мелодраме «Ради нас с тобой» фотографии
Полина Маркелова и Владимир Майзингер снялись в мелодраме «Ради нас с тобой» фотографии
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram