Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гран при фестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра»

9 октября
2025 год

Новости кино >>
9 октября 2025
В Геленджике завершился III фестиваль актуального российского кино «Маяк». Церемонию закрытия провела актриса Марианна Шульц, перед награждением напомнившая все фильмы конкурсной программы. В конкурсе полнометражного кино, где участвовало 10 работ, призы вручило жюри в составе режиссера Бакура Бакурадзе, актрисы и режиссера Натальи Кудряшовой, актрисы Евгении Громовой, оператора Эдуарда Гимпеля и продюсера Сергея Мелькумова. Гран при получила картина «Здесь был Юра» Сергея Малкина, а Константин Хабенский, снявшийся в ней в роли человека с ментальными особенностями, награжден призом за лучшую мужскую роль.

Гран при фестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра»
фото: Кузьма Котрелев, Сергей Малкин, Денис Парамонов // Анна Темерина, пресс-служба фестиваля "Маяк"

Фильм Нины Воловой «Фейерверки днём» признан лучшим дебютом фестиваля. Две награды у фильма «Картины дружеских связей» — за режиссуру у Сони Райзман и за лучшую женскую роль Марии Карповой. Картина Светланы Проскуриной «Над вечным покоем» также удостоилась двух наград — приз за лучший сценарий получила Екатерина Тирдатова, за операторскую работу — Олег Лукичев.

Гран при фестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра»
фото: Светлана Проскурина и группа фильма "Над вечным покоем" // Анна Темерина, пресс-служба фестиваля "Маяк"

В конкурсе короткого метра, который оценивали режиссер Анна Кузнецова, оператор Екатерина Смолина и продюсер Сергей Корнихин, было представлено 8 картин. Главный приз получила «Игра в прятки» Амета Савенко. Специальный приз жюри вручило Екатерине Скакун за фильм «Складки».
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 19:22
От фестиваля ничего не осталось. Громкое название а толку. Серые фильмы и гости. читать далее>>
№ 5
Ани харадж   12.10.2025 - 20:41
... Полностью согласна. Талантливый и востребованный артист. С харизмой. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 19:08
Здесь был Вася. Крылатая фраза в стране. Почему не назвать как все привыкли. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   11.10.2025 - 22:19
Уже подвели итоги фестиваля, быстро конечно они там. Подготовка в разы занимает больше времени. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   10.10.2025 - 21:06
Для Хабенского сыграть человека с ментальными расстройствами думаю было не сложно, ведь он один из тех не многих актёров современности, который реально талантлив. Награду получил заслуженно. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Маяк-2025: «Здесь был Юра» — взрослый, когда ты нет
Маяк-2025: «Фейерверки днем» — тихий огонек чужой души
Маяк-2025: «Мой сын» — подпольная борьба с коррупцией и где она скрывается
Маяк-2025: Владимир Мишуков, Александр Робак и Евгений Романцов
Маяк-2025: «Лермонтов», которого мы не знаем
Фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и Константина Бронзита вошли в конкурс «Маяка»
Российская премьера картины Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на кинофестивале «Маяк»
Бакур Бакурадзе, Евгения Громова и Наталья Кудряшова вошли в жюри Третьего фестиваля «Маяк»
«На этой земле»: Сказка об общественно опасном стремлении к небу
Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым
Кузьма Котрелев присмотрит за Константином Хабенским в фильме «Здесь был Юра»
Брат ты мне или не брат: «Кончится лето» — фильм с двумя оскаровскими номинантами
Стартовал прием заявок на Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк»
Александр Робак, Дарья Коныжева и Олеся Судзиловская запустят «Фейерверки днем»
Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении
«Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство
«Кинопленка №8»: Дэвид Линч есть у нас дома
«Год рождения»: Свобода или стабильность?
Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом»
Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство»
Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
«Маяк»-2024: Вот и лето прошло, только этого мало
Поиск по меткам
Маяк
персоны
Бакур БакурадзеНина ВоловаЭдуард ГимпельЕвгения ГромоваМария КарповаСергей КорнихинНаталья КудряшоваАнна Кузнецова (II)Олег ЛукичёвСергей МалкинСергей МелькумовСветлана ПроскуринаСофья РайзманАмет СавенкоЕкатерина СкакунЕкатерина СмолинаЕкатерина ТирдатоваКонстантин ХабенскийМарианна Шульц
фильмы
Здесь был ЮраИгра в пряткиКартины дружеских связейНад вечным покоемСкладкиФейерверки днём

фотографии >>
"Игра в прятки" (2025)
"Игра в прятки" (2025)
Гран при фестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра» фотографии
Гран при фестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.
Дайан Китон
11 октября ушла из жизни актриса Дайан Китон.
Денис Семёнов
10 октября ушёл из жизни актёр Денис Семёнов.

День рождения >>

Николай Боклан
Владимир Горюшин
Марк Захаров
Вадим Карев
Савелий Крамаров
Максим Лагашкин
Леонид Неведомский
Иннокентий Сичкарь
Галина Тюнина
Александр Числов
Томаш Влосок
Александра Конечна
Саша Барон Коэн
Ив Монтан
Химеш Патель
Филипп Торретон
Сами Фрей
все родившиеся 13 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен