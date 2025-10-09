Гран при фестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра»

В Геленджике завершился III фестиваль актуального российского кино «Маяк». Церемонию закрытия провела актриса Марианна Шульц
, перед награждением напомнившая все фильмы конкурсной программы. В конкурсе полнометражного кино, где участвовало 10 работ, призы вручило жюри в составе режиссера Бакура Бакурадзе
, актрисы и режиссера Натальи Кудряшовой
, актрисы Евгении Громовой
, оператора Эдуарда Гимпеля
и продюсера Сергея Мелькумова
. Гран при получила картина «Здесь был Юра» Сергея Малкина
, а Константин Хабенский
, снявшийся в ней в роли человека с ментальными особенностями, награжден призом за лучшую мужскую роль.
фото: Кузьма Котрелев, Сергей Малкин, Денис Парамонов // Анна Темерина, пресс-служба фестиваля "Маяк"
Фильм Нины Воловой «Фейерверки днём»
признан лучшим дебютом фестиваля. Две награды у фильма «Картины дружеских связей»
— за режиссуру у Сони Райзман
и за лучшую женскую роль Марии Карповой
. Картина Светланы Проскуриной «Над вечным покоем»
также удостоилась двух наград — приз за лучший сценарий получила Екатерина Тирдатова
, за операторскую работу — Олег Лукичев
.
фото: Светлана Проскурина и группа фильма "Над вечным покоем" // Анна Темерина, пресс-служба фестиваля "Маяк"
В конкурсе короткого метра, который оценивали режиссер Анна Кузнецова
, оператор Екатерина Смолина
и продюсер Сергей Корнихин
, было представлено 8 картин. Главный приз получила «Игра в прятки» Амета Савенко
. Специальный приз жюри вручило Екатерине Скакун
за фильм «Складки»
.
