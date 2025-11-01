Главные новости аниме за неделю: запреты, переносы и «Человек-бензопила» в России

Возвращение «Темного собрания
Одной строкой
🔘 Согласно финансовым отчетам Ассоциации Японской Анимации, в 2024 году выручка индустрии выросли на 14,8%, достигнув $25 миллиардов. 56% от этой суммы — экспорт мультипликации за рубеж.
🔘 По легендарной манге Го Нагаи
«Милашка Хани
» выйдет игровой сериал с подзаголовком «Возлюбленные враги
» (Beloved Enemies). В главной роли — модель Нацуки Абэ
.
🔘 «Человек-бензопила: Резе
» официально выйдет в России и Беларуси 4 декабря! Пока же хит студии MAPPA
лидирует в прокате США, собрав за дебютный уикенд $17,25 миллионов. Это третий случай за последние семь недель, когда аниме занимает первое место в американском бокс-офисе (все три раза — экранизации манги Shonen Jump
). Вдобавок «Резе» — третий аниме-фильм с рейтингом R, покоривший кассовую вершину по итогам первого уикенда (после «Бесконечного поезда
» и «Бесконечного замка
» из франшизы «Истребитель демонов
»).
🔘 В российском прокате также два переноса: дунхуа
«Океан чудес
» зальет кинотеатры 15 января, а культовое аниме «Яйцо ангела
» — раскроется 22 января.
🔘 Часовой спешл «Нежити и Неудачи
» появится на японском ТВ в Рождество (25 декабря).
🔘 Создатели «Моего домашнего героя
» Масаси Асаки
и Наоки Ямакава
готовят тайную новинку на грядущую весну. Выходить она будет на страницах Young Magazine
(издательство Kodansha).
🔘 19 декабря в журнале Hana to Yume
выйдет последняя глава сёдзё
-манги «Йона на заре
», длившейся 16 лет.
🔘 Манга-журнал Le Paradis
(Rakuen) закроется в феврале 2026 года с выходом юбилейного 50-го выпуска.
🔘 Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList
, популярнейшую базу данных по аниме, «за ЛГБТ-пропаганду» («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России).
Новая версия «Вы еще не знаете Гуммы»
Премьера сериала «Вы еще не знаете Гуммы — версия Рэйва
» запланирована на январь 2026-го. Новая адаптация манги Хирото Иды
создается в формате Light Animation — менее трудозатратном подходе, где планируется значительно сократить затраты на производство и его сроки. За режиссуру отвечает Тэцуя Татамитани
(«Новые римские бани
», «Люцифер и Бисквитный Молот
»), а за анимацию — студии Imagica Infos
(«Магическая ремесленница Далия не унывает!
») и Imageworks Studio
(«Возмездие раненой святой
»).
Старшеклассник Нори Камицуки переезжает из префектуры Тиба в загадочную Гумму. Еще до переселения друг детства Отои Тодороки предупреждает его: из Гуммы, по слухам, никто не возвращается живым. Поступив всё же в старшую школу Манака, Нори переживает культурный шок. Сперва он сталкивается с учениками, переполненными региональной гордостью, а следом — знакомится с местными традициями и неписаными правилами: от любви к знаменитому конняку
, без которого не обходится ни одно застолье, до привычки обращаться «сэнсэй» ко всем премьер-министрам, родом из этих краев. Главные роли озвучивают Гакуто Кадзивара
(Ю Хайбара
из «Магической битвы
») и Дзюн Касама
(Райдзо Курима
из «Мстителя
»).
Продолжение «Живой любви!»
Не за горами премьера фильма «Живая любовь! Клуб идолов старшей школы Нидзигасаки
» — второй части трилогии. Подогревая интерес к новинке, студия Sunrise
(«Код Гиас
», «Повседневная жизнь старшеклассников
») представила сразу два новых ролика: пятиминутный фрагмент и персонажный трейлер
. Премьера — 7 ноября.
В Академии Нидзигасаки на острове Одайба ученицы основывают музыкальный клуб, где каждая реализуется как сольная артистка. Грандиозный конкурс определит, кто станет «самой вдохновляющей школьной дивой». Пока событие набирает обороты в Окинаве, шесть из 12 участниц отправляются на другую сцену. Их путь пролегает через Киото, пропитанный духом древних традиций, а также оживленную Осаку и Кобе с его особым очарованием.
В ролях:
Карин — Мию Кубота
(Аканэ из «Сайта волшебниц
»).
Ай — Нацуми Мураками
(Ай
из аниме «Моя подруга — демон
»).
Сэцуна — Коко Хаяси
(Камомэ Адатара из «Города
»).
Рина — Тиэми Танака
(Ририко Орибэ из «Квеста на фоне сакуры
»).
Сиорико — Моэка Коидзуми
(Далия
из «Ниер: Автомата
»).
Миа — Сю Утида
(Акари Кудзурю из сериала «Высокоскоростная этуаль
»).
Новый ролик вампирского «Дела Арне»
Расследование по «Делу Арне
» начнется 7 января. В трейлере — встреча ключевых героев, спровоцированная целой серией загадочных убийств. Постер
сопровождает лаконичный девиз: «Сомневайся во всем
». Опенинг Q.E.D.
исполняет Sou
(«Я стал учителем в школе монстров
!»), а финальную композицию Ningyo no Machi
— Ватаси Кобаяси
(«Рагна Багровый
»). Производством занимается студия Silver Link
(«Связь сердец
», «Деревенская глубинка
»).
Аниме основано на детективной визуальной новелле, созданной игровой командой Harumurasaki
. Действие разворачивается в мрачном городе Рюгенберг. Легендарный вампир-сыщик Арне Нойнтёте объединяет усилия с юной аристократкой Линн Рейнвайс, которая, вопреки строгому воспитанию, очарована существами тьмы. В адаптации к дуэту присоединяется новый персонаж — Луис, придуманный специально для сериала. Необычная троица распутывает цепь таинственных преступлений — в духе готического мистического триллера. Арне, способного принимать разные ипостаси, озвучивают Коки Утияма
(Гэн Наруми
из «Кайдзю №8
») и Айми Танака
(Венди из «Пикайи!
»). Линн воплотит Юка Нукуи
(Мики Кандзаки из сериала «Губы замужней женщины на вкус как алкоголь
»), а Луиса — Мария Исэ
(Анки
из «Мобильного воина Гандама: Джи-квакс
»).
Продолжение «Темного собрания»
Хоррор-аниме «Темное собрание
» по манге Кэнъити Кондо
продлили на второй сезон. Режиссером вновь выступает Хироси Икэхата
(«Унеси меня на Луну
», «Убей или умри
»), пообещавший, что продолжение будет еще более жутким: «Мы готовы буквально спуститься в ад, чтобы воплотить весь масштаб нового ужаса. Ждите — и готовьтесь к настоящему кошмару
». За производство по-прежнему отвечает студия OLM
(«Монолог фармацевта
», «Летнее время
»).
Студент Кэйтаро Гэнтога
наделен опасным даром: он притягивает духов. После трагического инцидента юноша старается держаться подальше от людей и всего мистического. Однако, устроившись домашним репетитором, встречает обладательницу паранормальных способностей Яёи Ходзуки
. После автокатастрофы, в которой погибли её родители, девочка одержима желанием вернуть душу матери, похищенную могущественным призраком. Так Кэйтаро и его подруга Эйко
оказываются втянуты в опасное противостояние. Во втором сезоне герои отправятся в Киото, где им предстоит встретиться с еще более зловещими сущностями.
Новый проект студии Trigger
Студия Trigger
(«Подземелье вкусностей
», «Милый во Франксе
») представила новый веб-сериал — «Линзовидные
» (The Lenticulars). Первый эпизод под названием «Перчатки есть перчатки
» (Work Gloves are Gloves) уже доступна онлайн. Проект возглавил Акира Амэмия
(«Гридмен
», «Диназенон
»), который взял на себя практически всё: от сценария и дизайна персонажей до раскадровки и финальной покраски кадров. Трек The Lenticulars
исполняет поп-рок-группа Scenarioart
(«Сказ о четырех с половиной татами
»).
События происходят в токийском районе Минато, а главные герои — обычные студенты. Проект задуман как серия коротких эпизодов о повседневной
жизни молодежи в мегаполисе. Идея аниме возникла еще в 2022 году, во время работы над полнометражным фильмом «Вселенная Гридмена
». Название отсылает к эффекту линзовой печати
, когда изображение меняется в зависимости от угла обзора. По словам режиссера, этот принцип стал метафорой самой работы: простая, но живая анимация, которая открывается по-новому с разных ракурсов.
Бонус:
Студия Shaft
представила финальную иллюстрацию выставке, посвященную 50-летнему юбилею. Арт создал Акио Ватанабэ
— художник и дизайнер персонажей франшизы «Истории монстров
». На нем собраны 20 героев из знаковых проектов студии, включая «Девочку-волшебницу Мадоку
», «Притворную любовь
» и «Прощай, унылый учитель
». Мероприятие пройдет в Mixalive Tokyo
(район Икэбукуро) с 27 декабря 2025 по 18 января 2026 года.
