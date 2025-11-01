Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Главные новости аниме за неделю: запреты, переносы и «Человек-бензопила» в России

1 ноября
2025 год

1 ноября 2025
Возвращение «Темного собрания», финансовые достижения «Человека-бензопилы» и блокировка MyAnimeList: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, обо всех видах «Ван-Писа» или стимпанке «История электричества в двадцатом веке»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: запреты, переносы и «Человек-бензопила» в России

Одной строкой


🔘 Согласно финансовым отчетам Ассоциации Японской Анимации, в 2024 году выручка индустрии выросли на 14,8%, достигнув $25 миллиардов. 56% от этой суммы — экспорт мультипликации за рубеж.

🔘 По легендарной манге Го Нагаи «Милашка Хани» выйдет игровой сериал с подзаголовком «Возлюбленные враги» (Beloved Enemies). В главной роли — модель Нацуки Абэ.

🔘 «Человек-бензопила: Резе» официально выйдет в России и Беларуси 4 декабря! Пока же хит студии MAPPA лидирует в прокате США, собрав за дебютный уикенд $17,25 миллионов. Это третий случай за последние семь недель, когда аниме занимает первое место в американском бокс-офисе (все три раза — экранизации манги Shonen Jump). Вдобавок «Резе» — третий аниме-фильм с рейтингом R, покоривший кассовую вершину по итогам первого уикенда (после «Бесконечного поезда» и «Бесконечного замка» из франшизы «Истребитель демонов»).


🔘 В российском прокате также два переноса: дунхуа «Океан чудес» зальет кинотеатры 15 января, а культовое аниме «Яйцо ангела» — раскроется 22 января.

🔘 Часовой спешл «Нежити и Неудачи» появится на японском ТВ в Рождество (25 декабря).

🔘 Создатели «Моего домашнего героя» Масаси Асаки и Наоки Ямакава готовят тайную новинку на грядущую весну. Выходить она будет на страницах Young Magazine (издательство Kodansha).

🔘 19 декабря в журнале Hana to Yume выйдет последняя глава сёдзё-манги «Йона на заре», длившейся 16 лет.

🔘 Манга-журнал Le Paradis (Rakuen) закроется в феврале 2026 года с выходом юбилейного 50-го выпуска.

🔘 Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList, популярнейшую базу данных по аниме, «за ЛГБТ-пропаганду» («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России).

Читать «Человек-Бензопила: Резе» — оглушительный японский хит, где поют на русском

Новая версия «Вы еще не знаете Гуммы»


Премьера сериала «Вы еще не знаете Гуммы — версия Рэйва» запланирована на январь 2026-го. Новая адаптация манги Хирото Иды создается в формате Light Animation — менее трудозатратном подходе, где планируется значительно сократить затраты на производство и его сроки. За режиссуру отвечает Тэцуя ТатамитаниНовые римские бани», «Люцифер и Бисквитный Молот»), а за анимацию — студии Imagica InfosМагическая ремесленница Далия не унывает!») и Imageworks StudioВозмездие раненой святой»).


Старшеклассник Нори Камицуки переезжает из префектуры Тиба в загадочную Гумму. Еще до переселения друг детства Отои Тодороки предупреждает его: из Гуммы, по слухам, никто не возвращается живым. Поступив всё же в старшую школу Манака, Нори переживает культурный шок. Сперва он сталкивается с учениками, переполненными региональной гордостью, а следом — знакомится с местными традициями и неписаными правилами: от любви к знаменитому конняку, без которого не обходится ни одно застолье, до привычки обращаться «сэнсэй» ко всем премьер-министрам, родом из этих краев. Главные роли озвучивают Гакуто Кадзивара (Ю Хайбара из «Магической битвы») и Дзюн Касама (Райдзо Курима из «Мстителя»).

Читать Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме

Продолжение «Живой любви!»


Не за горами премьера фильма «Живая любовь! Клуб идолов старшей школы Нидзигасаки» — второй части трилогии. Подогревая интерес к новинке, студия SunriseКод Гиас», «Повседневная жизнь старшеклассников») представила сразу два новых ролика: пятиминутный фрагмент и персонажный трейлер. Премьера — 7 ноября.


В Академии Нидзигасаки на острове Одайба ученицы основывают музыкальный клуб, где каждая реализуется как сольная артистка. Грандиозный конкурс определит, кто станет «самой вдохновляющей школьной дивой». Пока событие набирает обороты в Окинаве, шесть из 12 участниц отправляются на другую сцену. Их путь пролегает через Киото, пропитанный духом древних традиций, а также оживленную Осаку и Кобе с его особым очарованием.

В ролях:

Карин — Мию Кубота (Аканэ из «Сайта волшебниц»).
Ай — Нацуми Мураками (Ай из аниме «Моя подруга — демон»).
Сэцуна — Коко Хаяси (Камомэ Адатара из «Города»).
Рина — Тиэми Танака (Ририко Орибэ из «Квеста на фоне сакуры»).
Сиорико — Моэка Коидзуми (Далия из «Ниер: Автомата»).
Миа — Сю Утида (Акари Кудзурю из сериала «Высокоскоростная этуаль»).

Читать «Семерка идолов» — музыкальная комедия с живыми персонажами

Новый ролик вампирского «Дела Арне»


Расследование по «Делу Арне» начнется 7 января. В трейлере — встреча ключевых героев, спровоцированная целой серией загадочных убийств. Постер сопровождает лаконичный девиз: «Сомневайся во всем». Опенинг Q.E.D. исполняет SouЯ стал учителем в школе монстров!»), а финальную композицию Ningyo no MachiВатаси КобаясиРагна Багровый»). Производством занимается студия Silver LinkСвязь сердец», «Деревенская глубинка»).


Аниме основано на детективной визуальной новелле, созданной игровой командой Harumurasaki. Действие разворачивается в мрачном городе Рюгенберг. Легендарный вампир-сыщик Арне Нойнтёте объединяет усилия с юной аристократкой Линн Рейнвайс, которая, вопреки строгому воспитанию, очарована существами тьмы. В адаптации к дуэту присоединяется новый персонаж — Луис, придуманный специально для сериала. Необычная троица распутывает цепь таинственных преступлений — в духе готического мистического триллера. Арне, способного принимать разные ипостаси, озвучивают Коки Утияма (Гэн Наруми из «Кайдзю №8») и Айми Танака (Венди из «Пикайи!»). Линн воплотит Юка Нукуи (Мики Кандзаки из сериала «Губы замужней женщины на вкус как алкоголь»), а Луиса — Мария Исэ (Анки из «Мобильного воина Гандама: Джи-квакс»).

Читать Шерлок Холмс в Японии: мистический детектив «Фарс убитой нежити»

Продолжение «Темного собрания»


Хоррор-аниме «Темное собрание» по манге Кэнъити Кондо продлили на второй сезон. Режиссером вновь выступает Хироси ИкэхатаУнеси меня на Луну», «Убей или умри»), пообещавший, что продолжение будет еще более жутким: «Мы готовы буквально спуститься в ад, чтобы воплотить весь масштаб нового ужаса. Ждите — и готовьтесь к настоящему кошмару». За производство по-прежнему отвечает студия OLMМонолог фармацевта», «Летнее время»).

Главные новости аниме за неделю: запреты, переносы и «Человек-бензопила» в России

Студент Кэйтаро Гэнтога наделен опасным даром: он притягивает духов. После трагического инцидента юноша старается держаться подальше от людей и всего мистического. Однако, устроившись домашним репетитором, встречает обладательницу паранормальных способностей Яёи Ходзуки. После автокатастрофы, в которой погибли её родители, девочка одержима желанием вернуть душу матери, похищенную могущественным призраком. Так Кэйтаро и его подруга Эйко оказываются втянуты в опасное противостояние. Во втором сезоне герои отправятся в Киото, где им предстоит встретиться с еще более зловещими сущностями.

Читать «Летнее время» — сериал той же студии, который удивляет почти каждый эпизод

Новый проект студии Trigger


Студия TriggerПодземелье вкусностей», «Милый во Франксе») представила новый веб-сериал — «Линзовидные» (The Lenticulars). Первый эпизод под названием «Перчатки есть перчатки» (Work Gloves are Gloves) уже доступна онлайн. Проект возглавил Акира АмэмияГридмен», «Диназенон»), который взял на себя практически всё: от сценария и дизайна персонажей до раскадровки и финальной покраски кадров. Трек The Lenticulars исполняет поп-рок-группа ScenarioartСказ о четырех с половиной татами»).


События происходят в токийском районе Минато, а главные герои — обычные студенты. Проект задуман как серия коротких эпизодов о повседневной жизни молодежи в мегаполисе. Идея аниме возникла еще в 2022 году, во время работы над полнометражным фильмом «Вселенная Гридмена». Название отсылает к эффекту линзовой печати, когда изображение меняется в зависимости от угла обзора. По словам режиссера, этот принцип стал метафорой самой работы: простая, но живая анимация, которая открывается по-новому с разных ракурсов.

Читать Короткометражное аниме, которое взорвет вам мозг
Бонус: Студия Shaft представила финальную иллюстрацию выставке, посвященную 50-летнему юбилею. Арт создал Акио Ватанабэ — художник и дизайнер персонажей франшизы «Истории монстров». На нем собраны 20 героев из знаковых проектов студии, включая «Девочку-волшебницу Мадоку», «Притворную любовь» и «Прощай, унылый учитель». Мероприятие пройдет в Mixalive Tokyo (район Икэбукуро) с 27 декабря 2025 по 18 января 2026 года.

Главные новости аниме за неделю: запреты, переносы и «Человек-бензопила» в России

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об атмосферных мультипликационных хоррорах из Японии — или как менялся замысел «Яйца ангела» (он задумывался как комедия!).
«Яйцо ангела»: Сказка с (не)счастливым концом
Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему
Сочувствие господину Смерть: «Нежить и Неудача» — лихое аниме, где есть сразу и Апокалипсис, и Рагнарёк
Падал прошлогодний снег: как «Моя девушка — они» учит любить себя, подражая Миядзаки и Синкаю
«Мой домашний герой» — приземленная криминальная драма о семье против якудза
Вселенная ГридменаВы ещё не знаете Гуммы — версия РэйваВысокоскоростная этуальГлухоманьГородГридменГубы замужней женщины на вкус как алкогольДевочка-волшебница МадокаДиназенонИстории монстровИстребитель демонов: Бесконечная крепостьИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Кайдзю №8Квест на фоне сакурыКлинок, рассекающий демоновКод Гиас: Восставший ЛелушКрасавица: Унеси меня на ЛунуЛетнее времяЛюбимый во ФранксеЛюцифер и Бисквитный МолотМагическая битваМагическая ремесленница Далия не унывает!Милашка ХаниМобильный воин Гандам: GQuuuuuuXМой домашний геройМонолог фармацевтаМоя подруга — демонМстительНежити не повезлоНиер: Автомата — Версия 1.1аНовые римские баниОкеан чудесПикайя!Повседневная жизнь старшеклассниковПодземелье вкусностейПритворная любовьПрощай, унылый учительРагна БагровыйРассвет ЙоныСайт волшебницСвязь сердецСказ о четырёх с половиной татамиТёмное собраниеУбить или быть убитымЧеловек-бензопила. Фильм: История РезеЯ стал учителем в школе монстров!Яйцо ангела

