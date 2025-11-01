Анна Здор и Артем Алексеев нашли суррогатную мать для своего ребенка

По сюжету Алла и ее муж Евгений мечтали о ребенке. Они решились на суррогатное материнство и были уверены, что нашли идеальную кандидатуру — добрую и скромную Ирину (Наталья Балясова). Но с ее переездом в их дом жизнь Аллы начинает меняться. Та, кого она считала помощницей, оказывается хитрой манипуляторшей, способной на все ради места в чужой семье. Ирина втирается в доверие к Евгению, сеет сомнения и устраивает мелкие пакости, а затем обвиняет Аллу в преступлении. Евгений выставляет жену за порог, оставляет без денег и права быть рядом с будущим ребенком. Тогда главная героиня начинает собственное расследование и выясняет, кто такая Ирина на самом деле.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«В моей Алле, как и в любом человеке, есть и сильные, и слабые черты характера. Ее стержень – доброта и сострадание. Алла – медсестра, готова помогать людям в самые трудные минуты их жизни. Она не из тех, кто легко меняет ориентиры и привязанности, не играет в игры, не манипулирует. Несмотря на всю свою мягкость, моя героиня умеет ставить цели и идти к ним. Она стремится построить отношения с любимым, мечтает о ребенке и готова пройти через множество испытаний, чтобы достичь этого. Для меня этот проект стал эмоциональным испытанием. Нужно было вывернуть наизнанку все чувства, страхи, переживания. Это была большая работа и над ролью, и над собой. Эту историю особенно стоит смотреть зрителям, любящим сильные эмоциональные драмы, тем, кого интересуют истории о силе женского духа. Людям, пережившим сложные отношения или предательство, проект может оказать терапевтический эффект», — рассказала Анна Здор.
В сериале также сыграли Ольга Никольская, Роман Перелыгин, Анастасия Квитко и другие актеры. По словам Артема Алексеева, «Евгений Караваев – герой сложный. На первый взгляд, он надежный, честный, обстоятельный мужчина, сдержанный, с традиционными взглядами. У него за плечами непростой брак, дочь-подросток и попытка построить новую жизнь с Аллой. Он действует честно, из лучших побуждений, но становится заложником обстоятельств и чужих интриг. Интересно, что в проекте именно он – единственный, кто не лжет. Даже когда его поступки вызывают неприязнь, он все равно внутренне остается порядочным. Это делает персонажа живым, настоящим. И мне, как актеру, было важно показать эту грань: когда герой остается положительным, даже если выглядит отрицательно. Сам проект затрагивает серьезную тему суррогатного материнства. Она вызывает споры, эмоции, заставляет задуматься: кто настоящая мама – та, что дала жизнь биологически, или та, что выносила ребенка?»
