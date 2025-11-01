Продолжение сериала «Морские дьяволы. Полярный конвой» стартует 3 ноября

Арктика становится новой ареной глобального противостояния: тот, кто получит контроль над арктическими запасами пресной воды и энергоресурсов, обретет власть над завтрашним днем. Несколько стран намерены обвинить Россию в экологических нарушениях и испытаниях оружия в полярной зоне, чтобы лишить ее права на освоение Арктики. Для этого готовится серия провокаций и диверсий. Противостоять этой угрозе способны лишь специалисты КТЦ и легендарная команда «Морских дьяволов». Из-за растущего напряжения генерал Пригов (Григорьев) принимает решение временно перебазировать контртеррористический центр на одну из секретных баз ВМФ в пределах Полярного круга. Отсюда Бате (Чернов), Багире (Юргенс), Бизону (Паршин) и их коллегам будет проще координировать действия «Акул», которым все чаще приходится работать в своей родной стихии — в море, во льдах Арктики и на суровых северных берегах.
По словам Олега Чернова, «Морские дьяволы» выполняют положительную патриотическую функцию: «Сериал рассказывает о вооруженных силах, наши герои служат Родине! Я сейчас встречаю очень много людей, молодых военных ребят, которые говорят, что из-за нашего сериала они выбрали эту профессию! Получается, что все это не зря, на нашем проекте воспиталось, пожалуй, полтора поколения, и это приятно, что есть отдача».
В новых сериях герои продолжают бороться с масштабной диверсией, подготовленной Коалицией Северных Стран и наемной ЧВК против российского газопровода в Арктике. Агент Гном (Роман Грибков), внедренный во вражескую структуру, рискует жизнью и любовью ради спасения страны. «Акулы» вступают в смертельно опасную игру, где на кону — безопасность России и судьбы самих бойцов. На фоне боевых операций разворачиваются и драматические истории героев.
«Все эти годы нас продолжают смотреть и любить, поэтому нам самим хочется довести все до логического конца, ведь нам тоже интересно, чем все закончится. Сценаристы продолжают придумывать захватывающие сюжетные линии, а наши зрители даже сочиняют свои истории с нашими персонажами. Когда я снималась в другой картине в разных городах России, везде меня узнавали именно как Багиру. Такое отношение поклонников сериала греет сердце и душу. Конечно, в новом сезоне у нас будут новые персонажи, которые будут совершать подвиги под руководством наших героев, старой гвардии. Мы будем продолжать спасать людей и давать веру в лучшее», – рассказала Дарья Юргенс.
