Закончились съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером

По сюжету благодаря своему изобретению Евгений (Трубинер) стал руководителем одного из подразделений крупного холдинга. Его ждет солидная премия в случае выигрыша тендера, и семья Островских уже строит грандиозные планы на приобретение дома в престижном дачном поселке под Санкт-Петербургом. Чтобы привыкнуть к будущему месту жительства, они снимают в поселке на лето большую красивую старую дачу. Новое место — это не только новые соседи и новая социальная среда, но и интересные, запутанные преступления, жертвами или виновниками которых становятся соседи Островских. Эти преступления Анна (Порошина) раскрывает с помощью своего дара и тех знаний и навыков, которые она приобрела, работая на Следственный комитет. А на помощь ей приходят друзья и коллеги из СК: Гончаров (Ратников), Макарова (Кеосаян) и Старостин (Кокин).
Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе много сцен было снято на Финском заливе. По словам режиссера Елены Николаевой, «в пятом сезоне очень много нового. Во-первых, перед нами стояла творческая задача расширить локации, так что мы переехали за город, в Ленинградскую область, которая очень богата природой, где красивая и уютная, семейная обстановка. Во-вторых, наши юные герои подросли, что добавляет своего интереса. Мария Порошина и Павел Трубинер и в жизни многодетные родители, так что наши маленькие артисты на площадке с ними работают изумительно, тянутся к ним. И это потрясающе, ведь в нашем сериале дети и семья – это главный акцент. Да, у нас и детектив, и мистика, и навороченные сюжеты, но все равно костяк – это наша многодетная семья, где все уникальные, особенные, добрые и хорошие люди».
