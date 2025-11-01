Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Закончились съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером

1 ноября
2025 год

Новости кино >>
1 ноября 2025
В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки нового сезона остросюжетного детектива Елены Николаевой и Алексея Рудакова «Анна Медиум». Главные роли сыграли Мария Порошина, Павел Трубинер, Александр Ратников, Евгения Симонова, Лаура Кеосаян, Даниил Кокин, Елизавета Бугулова, Екатерина Вуличенко, Анна Михайловская, Полина Айнутдинова и Варвара Куприна. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Закончились съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету благодаря своему изобретению Евгений (Трубинер) стал руководителем одного из подразделений крупного холдинга. Его ждет солидная премия в случае выигрыша тендера, и семья Островских уже строит грандиозные планы на приобретение дома в престижном дачном поселке под Санкт-Петербургом. Чтобы привыкнуть к будущему месту жительства, они снимают в поселке на лето большую красивую старую дачу. Новое место — это не только новые соседи и новая социальная среда, но и интересные, запутанные преступления, жертвами или виновниками которых становятся соседи Островских. Эти преступления Анна (Порошина) раскрывает с помощью своего дара и тех знаний и навыков, которые она приобрела, работая на Следственный комитет. А на помощь ей приходят друзья и коллеги из СК: Гончаров (Ратников), Макарова (Кеосаян) и Старостин (Кокин).

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе много сцен было снято на Финском заливе. По словам режиссера Елены Николаевой, «в пятом сезоне очень много нового. Во-первых, перед нами стояла творческая задача расширить локации, так что мы переехали за город, в Ленинградскую область, которая очень богата природой, где красивая и уютная, семейная обстановка. Во-вторых, наши юные герои подросли, что добавляет своего интереса. Мария Порошина и Павел Трубинер и в жизни многодетные родители, так что наши маленькие артисты на площадке с ними работают изумительно, тянутся к ним. И это потрясающе, ведь в нашем сериале дети и семья – это главный акцент. Да, у нас и детектив, и мистика, и навороченные сюжеты, но все равно костяк – это наша многодетная семья, где все уникальные, особенные, добрые и хорошие люди».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Анна Медиум. Новый сезон» >>
«Медиум». Трейлер №3
«Медиум»
«Медиум». Трейлер №2
«Здесь все свои»
«Здесь все свои». ТВ-ролик

обсуждение >>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   1.11.2025 - 17:32
Мне кажется, было ошибкой ставить Марию Порошину на эту роль. Она слишком инфантильная для нее. Не достаточно в ней энергии. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером
Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля
Завершились съемки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером
«Медиум» с Марией Порошиной вышел на платформе Смотрим
Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером
Завершились съемки «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером
Мария Порошина откроет в себе дар «Медиума»
Поиск по меткам
Россия-1СМОТРИМ
персоны
Полина АйнутдиноваЕлизавета БугуловаЕкатерина ВуличенкоЛаура КеосаянДаниил КокинВарвара КупринаАнна МихайловскаяЕлена НиколаеваМария ПорошинаАлександр РатниковАлексей РудаковЕвгения СимоноваПавел Трубинер
фильмы
Анна Медиум-5Медиум

фотографии >>
Закончились съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
Закончились съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
Закончились съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
Закончились съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Геральд Бежанов
30 октября ушёл из жизни режиссёр Геральд Бежанов.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.

День рождения >>

Максим Карушев
Анна Лисянская
Александр Нестеров (II)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Владимир Сафронов
Эльмира Шабанова
Фахретдин Шамсиматов
Мухамадсали Юсупов
Майкл Дэнисон
Тони Коллетт
Фабрис Лукини
Айшвария Рай
Дани Ровира
Альдо Фабрици
Джейк Фой
все родившиеся 1 ноября >>

Афиша кино >>

Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
мистика, триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Патруль Дино: Приключения в мире динозавров
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?