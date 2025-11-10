Ирина Горбачева станет Мэри Поппинс, Никита Кологривый — Лукашиным, а Слава Копейкин сыграет Электроника

К актерскому составу новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика
» присоединились Слава Копейкин
, Ирина Горбачева
и Никита Кологривый
. Как сообщает пресс-служба телеканала, в проекте Копейкин сыграет сразу две роли — Сыроежкина и Электроника, а Горбачева воплотила на экране легендарную няню Мэри Поппинс, освоившую технологии. Кологривый же появится на экране в образе Жени Лукашина из «Иронии судьбы
».
фото: пресс-служба ТНТ
В центре сюжета «Невероятных приключений Шурика» — история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Авторы фильма уходят от формата оммажа одному фильму и создают целую вселенную отсылок: «Операция "Ы"
», «Служебный роман
», «Кавказская пленница
», «Форрест Гамп
», «Дьявол носит Prada
», «Побег из Шоушенка
» и другие легендарные картины.
Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов
(Шурик), Марина Кравец
(Нина) и Гарик Мартиросян
(Саахов). В фильме также появятся известные музыканты и артисты: ANNA ASTI, Сергей Лазарев
, Ваня Дмитриенко
, Павел Деревянко
, Марина Федункив
, Андрей Гайдулян
, Лариса Долина
, IOWA, The Hatters и другие.
Проект создают продюсеры Максим Ткаченко
и Андрей Шелков
, режиссеры Роман Ким
и Миша Семичев
— авторы новогодних проектов ТНТ «СамоИрония судьбы
», «Иван Васильевич меняет все!
» и «Небриллиантовая рука
».
обсуждение >>