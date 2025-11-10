Кино-Театр.Ру
Ирина Горбачева станет Мэри Поппинс, Никита Кологривый — Лукашиным, а Слава Копейкин сыграет Электроника

10 ноября
2025 год

10 ноября 2025
К актерскому составу новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» присоединились Слава Копейкин, Ирина Горбачева и Никита Кологривый. Как сообщает пресс-служба телеканала, в проекте Копейкин сыграет сразу две роли — Сыроежкина и Электроника, а Горбачева воплотила на экране легендарную няню Мэри Поппинс, освоившую технологии. Кологривый же появится на экране в образе Жени Лукашина из «Иронии судьбы».

фото: пресс-служба ТНТ

В центре сюжета «Невероятных приключений Шурика» — история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Авторы фильма уходят от формата оммажа одному фильму и создают целую вселенную отсылок: «Операция "Ы"», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и другие легендарные картины.

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме также появятся известные музыканты и артисты: ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Андрей Гайдулян, Лариса Долина, IOWA, The Hatters и другие.

Проект создают продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Миша Семичев — авторы новогодних проектов ТНТ «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!» и «Небриллиантовая рука».
персоны
Тимур БатрутдиновАндрей ГайдулянИрина ГорбачёваПавел ДеревянкоВаня ДмитриенкоЛариса ДолинаРоман КимНикита КологривыйСлава КопейкинМарина КравецСергей ЛазаревГарик МартиросянМиша СемичевМаксим ТкаченкоМарина ФедункивАндрей Шелков
фильмы
Дьявол носит PradaИван Васильевич меняет всё!Ирония судьбы, или С лёгким паром!Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаНебриллиантовая рукаНевероятные приключения ШурикаОперация "Ы" и другие приключения ШурикаПобег из ШоушенкаСамоИрония судьбы!Служебный романФоррест Гамп

