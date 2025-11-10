Алексей Розин и Павел Майков сыграли в семейной комедии от режиссеров «Чебурашки» и «Папиных дочек»

«Мне приходится читать множество сценариев, но в "Гудовых" с первых страниц чувствовалась особая энергия. Это история о том, как важно уметь преодолевать свои предрассудки, особенно если они мешают близким людям понять друг друга. Тема вечная, но в нашем сериале она звучит свежо и неожиданно — во многом благодаря непредсказуемому характеру Сергея Гудова», — признается Дмитрий Дьяченко.
По сюжету у главы рода Гудовых Сергея (Алексей Розин) есть все для счастья: хозяйственная жена (Олеся Железняк), красавица-дочь (Мария Золотухина) и ферма в подмосковном поселке. Не хватает только наследника, который продолжит семейное дело. Все меняется, когда на пороге появляется сирота Матвей (Влад Прохоров), который называет себя сыном Гудова. Ситуацию осложняет двоюродный брат Семен (Павел Майков) — авторитетный бизнесмен, мечтающий прибрать к рукам фамильную землю и втягивающий Матвея в свои махинации.
«Это семейная сага, где мы говорим о серьезных вещах с улыбкой. Мой герой — хороший человек, но при этом в Сергее Гудове старался отразить те черты и проявления, которые и в себе не люблю, и все мы подмечаем в близких, друзьях и соседях», — говорит Алексей Розин
Основные экстерьерные съемки прошли в подмосковной деревне Хлыбы, а все внутреннее пространство фамильного дома Гудовых построили в павильоне «Мосфильма». «Три месяца съмеочная группа колесила по всему Подмосковью, чтобы получить в кадре ту уникальную атмосферу, где "без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости". За это время мы все стали немножко Гудовыми, практически родственниками», — признается креативный продюсер Максим Паршин.
«Когда попала в павильон, сразу возникло ощущение уюта деревенской жизни, — вспоминает Олеся Железняк. — Меня поразило, как художники воссоздали дом. Кроме того, повсюду стояли закрутки, а моя героиня постоянно кашеварила. Мне все это привычно, ведь я тоже люблю готовить». Актриса призналась, что впервые за долгое время исполнила большую роль в комедийном сериале.
Для Влада Прохорова проект тоже стал событием: актер всегда хотел сыграть сироту. «С первой серии сразу попадаешь в гущу событий, ведь мой герой на протяжении всего сезона врет и выкручивается. Мне было интересно, как он воспримет семейные традиции, как будет оправдывать свое поведение, и к чему придет в финале. Когда меня спрашивали, кого хочу сыграть, всегда отвечал: сироту. Отчасти это перекликается с моей жизнью: я рано потерял родителей, воспитывался бабушкой и дедушкой», — рассказывает Влад Прохоров.
