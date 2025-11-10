Алексей Розин и Павел Майков сыграли в семейной комедии от режиссеров «Чебурашки» и «Папиных дочек»

что почитать?

Интервью Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю» Режиссер сериала «Нейровася» — о работе с нейросетями и Владимиром Епифанцевым

Главная тема Эволюция вампиров: от готического гроба в Германии до родового дома в Смоленске Как вампиры помолодели, а потом завели семью

Лайфстайл «Во мне есть принципы»: Марк Богатырёв объяснил, почему отказался сниматься у Сарика Андреасяна Когда ценности важнее профессии

Новости кино Продолжение детективного сериала с Павлом Чинаревым «Зверобой. Северный след» стартует 13 ноября В центре сюжета — серия убийств с ритуальными элементами

Интервью Сергей Чихачёв: «Я уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства» Исполнитель главной роли в «Кибердеревне» — о возвращении на Марс, внутренней свободе, дубляже и компьютерных играх

Лайфстайл Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»? Кто из звезд «Слова пацана» смог избавиться от ярлыка? Разбираем главные карьерные стратегии молодого поколения актеров