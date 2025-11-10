«Он неисправим»: Даниил Воробьев, Алла Сигалова и Марк Эйдельштейн в тизер-сцене «Жара»

В сети появилась тизер-сцена криминальной притчи «Жар» с Даниилом Воробьевым в роли самовлюбленного, невыносимого, но бесспорно гениального шеф-повара. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Иви.
По сюжету шеф-повара Марка Левинского со скандалом увольняют из лучшего ресторана Москвы. Так как работать с ним больше не хотят ни в одном заведении города, он вынужден открыть бизнес с малознакомым начинающим поваром Аароном (Марк Эйдельштейн), чтобы доказать всем свою независимость и заткнуть всю столичную мишуру за пояс. Вот только инвестиции на ресторанный стартап привлечь не так легко — и герои оказываются в должниках у сербской мафии. Судьба заставит Левинского пересмотреть взгляды на жизнь и наконец обратить внимание на близких людей.
обсуждение >>