«Он неисправим»: Даниил Воробьев, Алла Сигалова и Марк Эйдельштейн в тизер-сцене «Жара»

10 ноября
2025 год

10 ноября 2025
В сети появилась тизер-сцена криминальной притчи «Жар» с Даниилом Воробьевым в роли самовлюбленного, невыносимого, но бесспорно гениального шеф-повара. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Иви.



По сюжету шеф-повара Марка Левинского со скандалом увольняют из лучшего ресторана Москвы. Так как работать с ним больше не хотят ни в одном заведении города, он вынужден открыть бизнес с малознакомым начинающим поваром Аароном (Марк Эйдельштейн), чтобы доказать всем свою независимость и заткнуть всю столичную мишуру за пояс. Вот только инвестиции на ресторанный стартап привлечь не так легко — и герои оказываются в должниках у сербской мафии. Судьба заставит Левинского пересмотреть взгляды на жизнь и наконец обратить внимание на близких людей.

В сериале также сыграли Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов, Александр Олешко, Алла Сигалова, Александр Ильин, Иван Фоминов, Сергей Газаров, Нино Кантария и другие.

«Он неисправим»: Даниил Воробьев, Алла Сигалова и Марк Эйдельштейн в тизер-сцене «Жара»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Автором сценария выступил Андрей Стемпковский, режиссером — Артем Аксененко. Продюсируют проект Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Никита Сапронов, Наталья Лазарева и Елизавета Сапронова. Над производством сериала работают кинокомпания «Всемирные Русские Студии», онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ.
№ 1
Лидия Мартин   10.11.2025 - 15:52
Скептически отношусь к сериалам про поваров, но этот тизер зацепил. Сочетание кухни и криминала звучит свежо. Хотя боюсь, что получится очередная мыльная опера с пафосом. читать далее>>
Ссылки по теме
Андрей Стемпковский: «Не всегда нужно думать о комфорте зрителя, иногда ему надо и по голове дать»
«Жар», «Трудно быть Богом» и «Тоннель»: НТВ провел презентацию нового телевизионного сезона
Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром
персоны
Артём АксененкоТимур ВайнштейнДаниил ВоробьёвСергей ГазаровИгорь ГрабузовАлександр Ильин (младший)Нино КантарияНаталья ЛазареваАнастасия МикульчинаАлександр ОлешкоНикита СапроновЮрий СапроновЕлизавета СапроноваАлла СигаловаАндрей СтемпковскийИван ФоминовАнна ЧиповскаяМарк Эйдельштейн
фильмы
Жар

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен