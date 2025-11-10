Кино-Театр.Ру
Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова столкнутся с конкурентками в продолжении «Искусства соблазна»

10 ноября
2025 год

10 ноября 2025
Онлайн-кинотеатр Иви и Кинокомпания братьев Андреасян начали съемки второго сезона авантюрной комедии «Искусство соблазна». Трио разоблачительниц в исполнении Лизы Моряк, Анны Глаубэ и Ольги Смирновой возвращается, чтобы бороться за справедливость. Главные героини снова будут соблазнять мужчин, но не столько из личной выгоды, сколько ради помощи угнетенным женщинам, сообщает пресс-служба платформы.

В сериале также играют Кирилл Дыцевич, Александр Лыков, Ангелина Добророднова, Полина Воронина, Матвей Лыков, Ирина Темичева, Валерий Смекалов, Владимир Веревочкин, Дмитрий Власкин и другие.

Спустя год после того, как агентство Анфисы по соблазнению мужчин распалось, жизнь девушек изменилась. Анфиса сменила имя и ушла в тень. София переехала в деревню со Степаном и начала преподавать философию онлайн. Милена стала продюсером на телевидении и запустила собственное шоу про отношения. И вдруг… Анфису находит ее бывшая однокурсница Ирина, бывший муж которой отобрал у нее дочь при разводе. Женщина просит Анфису о помощи, и она вновь собирает соблазнительное трио.

Они берутся за дело и помогают Ирине вернуть дочь. Выясняется, что ее бывшему мужу помогли сфабриковать компромат и отобрать ребенка. За этим стоит агентство «Этика» — аналогичное агентству Анфисы, но действующее более изощренными и грязными методами. Во главе стоит Александр, человек из прошлого Анфисы. Александр и Анфиса вступают в противостояние за сферу влияния и клиентов, но кажется, что их связывает нечто большее, чем просто бизнес.

Авторами сценария выступили Ерзия Ертлес и Ия Рудик. Продюсируют проект Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, который также разделил кресло режиссера-постановщика с Гогой Мамаджаняном.
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram