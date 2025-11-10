Завершились съемки 13-го сезона сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным и Марией Куликовой

С момента последних событий прошел год, и в жизни любимых героев многое изменилось. Доктора Брагина (Максим Аверин) и весь коллектив «Склифа» ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые заставят их по-новому взглянуть на себя и окружающих. Павлова (Елена Яковлева) назначена главврачом «Склифа» вместо внезапно умершего Полонского, но счастья от этого не прибавилось. Да и отношения с Кривицким (Андрей Ильин) по-прежнему остаются напряженными. Хромову (Александр Сирин) дали шефство над двумя амбициозными ординаторами, которым предстоит пройти тот же путь, что и их старшим коллегам в молодости. Семью Брагиных ждут серьезные неприятности: у Марины (Мария Куликова) объявился бывший муж Марк, и между ним и Брагиным начинается изматывающий конфликт, в результате которого жизни главных героев сильно запутываются.
В этом сезоне к главным героям «Склифа» присоединился Валерий Панков, исполнивший роль Марка, бывшего мужа Марины. Марк – москвич, выпускник МГИМО и потомственный дипломат. Работал чиновником в американском посольстве, где на одном из дипломатических приемов познакомился с Мариной и ее отцом, знаменитым врачом. Семейная жизнь быстро дала трещину, молодые развелись, а спустя десять лет Марк решил разыскать Марину.
«Влиться в такой слаженный коллектив было не просто. Казалось, что все на площадке понимают друг друга с полуслова, говорят на своем языке. Старался быть предельно внимательным, чтобы успеть уловить все тонкости. Но благодаря профессионализму актеров, режиссера Юлии Красновой и всех цехов получилось ощутить себя "своим" в команде. Сценарий дорабатывался в процессе съемок, постоянно возникали новые и неожиданные для всех повороты. Мой герой Марк скорее положительный, но, как и все, он совершает в этой жизни ошибки. Некоторые из них могут оказаться фатальными», — рассказывает Валерий Панков.
Съемки сериала прошли в Москве и Московской области.
