Институт развития интернета запустил конкурс на создание ИИ-контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал прием заявок на конкурс на создание ИИ-контента. Проекты будут приниматься до 10 декабря включительно от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщает пресс-служба организации.
фото: кадр из нейроанимационного сериала «Как хитрый лис с зайцами урожай делил»
«Нейроконтент – уже не эксперимент, а язык, на котором авторы говорят с аудиторией. По нашим данным, 93% производителей уже используют ИИ-инструменты в своей работе, причем более половины используют их в каждом или почти каждом проекте. 75% производителей готовы внедрять результаты работы ИИ в конечный продукт, и 14% среди них считают, что это можно делать без дополнительной редактуры. Запуск отдельного конкурса по этому направлению – не только следование тенденциям, но и осознанный шаг в ближайшее будущее, где сгенерированные ИИ истории будут одним из способов взаимодействия с пользователями. Но ИИ сам по себе – это лишь инструмент, без мастерства человека такой контент не может удержать внимание. Поэтому на конкурс мы ждем талантливых авторов, способных создавать проекты на стыке творчества и технологий и находить отклик у самой широкой аудитории», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
На конкурс можно подать до пяти проектов. Заявка должна содержать описание формата и механики проекта, сценарный план и техническую последовательность этапов его реализации, включая перечень нейросетевых программ и сервисов, которые будут использованы при создании проекта. Проект должен содержать от 30 видеороликов хронометражем от 30 секунд до 3 минут каждая и размещаться в не менее чем 5 различных социальных сетях, мессенджерах и видеохостингах на выбор заявителя, теперь включая и национальный мессенджер Max. К заявке необходимо приложить презентацию и видеоролик, созданный с использованием ИИ и соответствующий тематике проекта.
Специальные условия предусмотрены для победителей и призеров «Первого кубка нейроконтента», выпускников и победителей образовательных проектов АНО «Россия – страна возможностей», победителей чемпионата творческих компетенций «ArtMasters», участников профильных сообществ «Таврида.Арт», а также начинающих режиссеров и сценаристов, победивших в конкурсе дебютов ИРИ. Команды с их участием получат дополнительные 0,5 балла к заявке.
Проект должен быть опубликован с 1 июля до 9 ноября 2026 года и собрать от 5 миллионов просмотров, из которых не менее 50% – просмотры на российских интернет-ресурсах.
