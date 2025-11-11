Кино-Театр.Ру
Болевой прием: дебютный трейлер черной комедии «Повседневная жизнь стажера-мучителя»

11 ноября
2025 год

11 ноября 2025
Премьера черной комедии «Повседневная жизнь стажера-мучителя» (Goumon Baito-kun no Nichijou) намечена на 5 января. Экранизацией манги Яворы Цугуми занимается студия DiomedeaМоя девушка — убежденная извращенка-девственница», «Вторжение Кальмарки»). За постановку отвечает Фумитоси ОидзакиЛегенда о новой Белоснежке Притиар», «Беспокойный кентавр»).


В мире, где пытку законодательно приравняли к обычной услуге — наряду с ремонтом обуви или химчисткой, — сформировалась целая индустрия. Среди десятков контор особенно выделяется «Спиритас», которая берется только за отъявленных негодяев и тщательно соблюдает трудовое законодательство. В команде на полставки работают четыре специалиста. Жизнерадостный болтун Сэро умудряется найти подход даже к тем, кто сидит в кресле для допросов. Бесстрастный мастер Сиу кажется сонным, но работает с точностью хирурга. Микэ выглядит как безобидный котенок, однако за внешней мягкостью скрывается острый как лезвие язык. Внимательный и добрый Хью не переносит вида крови, зато прекрасно справляется с остальными задачами. Они спорят о зарплате, расписании и бытовых мелочах, пока выполняют жуткую работу: почти как на смене в кофейне, только вместо эспрессо-машины — арсенал спецоборудования.

Читать «Папаши-дружбаны» — комедия о киллерах, ставших родителями
Роли озвучивают:

Сэро — Сюнъити Токи (Сион Бладан из сериала «Легендарный герой мертв»).
Микэ — Такума Нагацука (Мия Тинен из «На скейте в бесконечность»).
Хью — Ёхэй Адзаками (тот самый «Рон Камонохаси»).
Сиу — Такума Тэрасима (Сики Гранбелл из «Нулевого Эдема»), он же поет эндинг Ashita tenki ni naare.

Болевой прием: дебютный трейлер черной комедии «Повседневная жизнь стажера-мучителя»

Опенинг Go go paradise!! исполняет дуэт Granrodeo. «В этом аниме слово «пытка», которое обычно звучит угрожающе, приобретает почти легкомысленный оттенок, поэтому и текст песни вышел неожиданно светлым и позитивным. Надеюсь, музыка унесет слушателей прямиком в рай», — отмечает фронтмен Кисё Танияма. Вместе с трейлером выложили постер, созданный художником и дизайнером персонажей Сакаэ СибуейДэаймон», «Пожиратель душ»).

Например, там вы можете прочитать о мифах и жестокости «Адского рая» или феномене журнала Rakuen, специализирующегося на романтике.
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен