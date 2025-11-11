Болевой прием: дебютный трейлер черной комедии «Повседневная жизнь стажера-мучителя»

Премьера черной комедии «Повседневная жизнь стажера-мучителя
» (Goumon Baito-kun no Nichijou) намечена на 5 января. Экранизацией манги Яворы Цугуми
занимается студия Diomedea
(«Моя девушка — убежденная извращенка-девственница
», «Вторжение Кальмарки
»). За постановку отвечает Фумитоси Оидзаки
(«Легенда о новой Белоснежке Притиар
», «Беспокойный кентавр
»).
В мире, где пытку законодательно приравняли к обычной услуге — наряду с ремонтом обуви или химчисткой, — сформировалась целая индустрия. Среди десятков контор особенно выделяется «Спиритас», которая берется только за отъявленных негодяев и тщательно соблюдает трудовое законодательство. В команде на полставки работают четыре специалиста. Жизнерадостный болтун Сэро умудряется найти подход даже к тем, кто сидит в кресле для допросов. Бесстрастный мастер Сиу кажется сонным, но работает с точностью хирурга. Микэ выглядит как безобидный котенок, однако за внешней мягкостью скрывается острый как лезвие язык. Внимательный и добрый Хью не переносит вида крови, зато прекрасно справляется с остальными задачами. Они спорят о зарплате, расписании и бытовых мелочах, пока выполняют жуткую работу: почти как на смене в кофейне, только вместо эспрессо-машины — арсенал спецоборудования.
Роли озвучивают:
Сэро — Сюнъити Токи
(Сион Бладан
из сериала «Легендарный герой мертв
»).
Микэ — Такума Нагацука
(Мия Тинен
из «На скейте в бесконечность
»).
Хью — Ёхэй Адзаками
(тот самый
«Рон Камонохаси
»).
Сиу — Такума Тэрасима
(Сики Гранбелл
из «Нулевого Эдема
»), он же поет эндинг Ashita tenki ni naare
.
Опенинг Go go paradise!!
исполняет дуэт Granrodeo
. «В этом аниме слово «пытка», которое обычно звучит угрожающе, приобретает почти легкомысленный оттенок, поэтому и текст песни вышел неожиданно светлым и позитивным. Надеюсь, музыка унесет слушателей прямиком в рай
», — отмечает фронтмен Кисё Танияма
. Вместе с трейлером выложили постер
, созданный художником и дизайнером персонажей Сакаэ Сибуей
(«Дэаймон
», «Пожиратель душ
»).
