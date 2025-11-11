Кино-Театр.Ру
«Параллельная Москва»: Милош Бикович, Юлия Пересильд и Олег Савостюк в первом трейлере «Тайного города»

11 ноября
2025 год

11 ноября 2025
ТНТ представил первый трейлер сериала «Тайный город» — масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. Главные роли сыграли Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов и другие. Проект, создаваемый компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино, выйдет в 2026 году, сообщает пресс-служба телеканала.



Сюжет сериала переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артем, случайно становится обладателем артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Главы Великих домов, а также молодой маг Любомир (Лео Канделаки) сражаются за магический артефакт. Всеслава, королева Дома Ведь (Юлия Пересильд) после переговоров с предводителем банды Черных Псов Секирой (Денис Шведов) пытается заключить союз с Любомиром. Тем временем еще один наемник Лебедь (Евгений Чебатков) и «десница» Дома Навь Ортега (Павел Чинарев) вступают в ожесточенную перестрелку, байкер Байкал (Иван Добронравов) устраивает погоню по магической Москве, Артем (Олег Савостюк) добивается подробностей о Тайном городе от профессора Серебрянца (Сергей Шакуров).

фото: пресс-служба ТНТ

Над сериалом работают режиссеры-постановщики Андрей Туманов, Николай Рыбников, оператор-постановщик Улугбек Хамраев, художник-постановщик Юлия Чарандаева, авторы сценария Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская.

Генеральные продюсеры проекта — Данила Шарапов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский и Всеволод Жаров.
№ 1
Lomova_E (Шахты)   11.11.2025 - 13:48
Ваау! Чебатков, Верник, Колокольников, Пожарская, еще и жанр триллер. Ну это будет просто 100 из 100. Как можно сейчас говорить, всех крашей собрали. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
