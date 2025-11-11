«Параллельная Москва»: Милош Бикович, Юлия Пересильд и Олег Савостюк в первом трейлере «Тайного города»

Сюжет сериала переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артем, случайно становится обладателем артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.
Главы Великих домов, а также молодой маг Любомир (Лео Канделаки) сражаются за магический артефакт. Всеслава, королева Дома Ведь (Юлия Пересильд) после переговоров с предводителем банды Черных Псов Секирой (Денис Шведов) пытается заключить союз с Любомиром. Тем временем еще один наемник Лебедь (Евгений Чебатков) и «десница» Дома Навь Ортега (Павел Чинарев) вступают в ожесточенную перестрелку, байкер Байкал (Иван Добронравов) устраивает погоню по магической Москве, Артем (Олег Савостюк) добивается подробностей о Тайном городе от профессора Серебрянца (Сергей Шакуров).
обсуждение >>