В Москве пройдет «viju ночь эмоций», посвященная любви

В Москве в третий раз пройдет «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. В этом году она будет посвящена любви – к близким, к себе и к миру вокруг. Гости вечера по-новому взглянут на сцены из известных фильмов, а приглашенные эксперты – кинокритики, психолог и сексолог – раскроют тему с неожиданной стороны. Мероприятие пройдет 19 ноября в 20:00 в кинотеатре «Иллюзион», сообщает пресс-служба viju. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
фото: пресс-служба viju
Организаторы предупреждают: не стоит ждать трогательных моментов, слез счастья и хэппи-энда. Тема – «viju ночь эмоций: все о любви» – обещает быть глубокой и многогранной. Разговор пойдет о разных спектрах этого чувства – от здоровых и гармоничных отношений до разрушительных и болезненных. В программу войдут «эмоциональные сеты» – фрагменты из фильмов разных жанров. Зрители увидят сцены, в которых чувства героев колеблются между нежностью и абьюзом, страстью и созависимостью, доверием и контролем. Тема выйдет за рамки романтических отношений. Большое внимание будет уделено любви между родителями и детьми, а также заботе человека о самом себе.
Обсуждать эти непростые проявления чувств будут эксперты. Психолог, EMDR-терапевт, специалист в области психосоматики и недирективного гипноза Максим Коваленко поможет разобраться, какие отношения делают людей уязвимыми, а какие — устойчивыми, где проходит тонкая грань между страстью и зависимостью, почему родительский гиперконтроль разрушает уверенность детей, а уважение к границам — укрепляет доверие. Кинокритик, куратор фестивалей, основатель компании Midnight Егор Москвитин и продюсер, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов объяснят, как одним движением камеры или сменой ракурса можно сказать больше, чем словами.
Впервые в экспертный пул «viju ночь эмоций» войдет сексолог и консультант в сфере сексуальных и семейных отношений Татьяна Коломыцева, которая объяснит, как сексуальная скука разрушает брак, расскажет о влиянии гормонов и поможет понять, как управлять физической стороной любви. Присоединятся к гостям «viju ночь эмоций» и российские селебрити – актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, блогеры.
