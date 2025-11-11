Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Москве пройдет «viju ночь эмоций», посвященная любви

11 ноября
2025 год

Новости кино >>
11 ноября 2025
В Москве в третий раз пройдет «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. В этом году она будет посвящена любви – к близким, к себе и к миру вокруг. Гости вечера по-новому взглянут на сцены из известных фильмов, а приглашенные эксперты – кинокритики, психолог и сексолог – раскроют тему с неожиданной стороны. Мероприятие пройдет 19 ноября в 20:00 в кинотеатре «Иллюзион», сообщает пресс-служба viju. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

В Москве пройдет «viju ночь эмоций», посвященная любви
фото: пресс-служба viju

Организаторы предупреждают: не стоит ждать трогательных моментов, слез счастья и хэппи-энда. Тема – «viju ночь эмоций: все о любви» – обещает быть глубокой и многогранной. Разговор пойдет о разных спектрах этого чувства – от здоровых и гармоничных отношений до разрушительных и болезненных. В программу войдут «эмоциональные сеты» – фрагменты из фильмов разных жанров. Зрители увидят сцены, в которых чувства героев колеблются между нежностью и абьюзом, страстью и созависимостью, доверием и контролем. Тема выйдет за рамки романтических отношений. Большое внимание будет уделено любви между родителями и детьми, а также заботе человека о самом себе.

Обсуждать эти непростые проявления чувств будут эксперты. Психолог, EMDR-терапевт, специалист в области психосоматики и недирективного гипноза Максим Коваленко поможет разобраться, какие отношения делают людей уязвимыми, а какие — устойчивыми, где проходит тонкая грань между страстью и зависимостью, почему родительский гиперконтроль разрушает уверенность детей, а уважение к границам — укрепляет доверие. Кинокритик, куратор фестивалей, основатель компании Midnight Егор Москвитин и продюсер, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов объяснят, как одним движением камеры или сменой ракурса можно сказать больше, чем словами.

Впервые в экспертный пул «viju ночь эмоций» войдет сексолог и консультант в сфере сексуальных и семейных отношений Татьяна Коломыцева, которая объяснит, как сексуальная скука разрушает брак, расскажет о влиянии гормонов и поможет понять, как управлять физической стороной любви. Присоединятся к гостям «viju ночь эмоций» и российские селебрити – актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, блогеры.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   11.11.2025 - 16:24
Кажется, на мероприятии будет много полезной информации — от психолога, сексолога и других экспертов. Тема сложных аспектов любви актуальна для многих, я бы сходила ради новых знаний о взаимоотношениях. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Эна, королева Испании»: История монарха, опередившего свое время
Тяжела ты, шапка Мономаха: пять причин посмотреть сериал «Эна, королева Испании»
«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября
Из смутного времени в страну любви: захватывающие дорамы о Древнем Китае
«Орден цветов»: Любовь, побеждающая смерть
На viju эксклюзивно в России начался показ костюмированной фэнтези-дорамы «Орден цветов»
Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»
В «Иллюзионе» состоится вторая «viju ночь эмоций: все оттенки страха»
Поиск по меткам
viju
персоны
Жан Просянов

анонс

Скорбим

Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.
Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Мария Бабанова
Алексей Борзунов
Даша Верещагина
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Биби Андерсон
Леонардо ДиКаприо
Сальватор Ксереб
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Роберт Райан
Стэнли Туччи
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram