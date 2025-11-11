Николай Фоменко, Никита Кологривый и Виктория Исакова сыграют в комедии об ограблении театра

За производство проекта отвечают кинокомпания «Общественное Мнение» и онлайн-кинотеатр PREMIER, сообщает пресс-служба платформы. Режиссером картины выступает Ирина Бас.
Главные герои фильма «Дыра» – режиссер и три актера театра города Уморска. Им уже за 30, и перед ними встают естественные для их возраста жизненные вопросы о перспективах и самореализации. Когда директор театра открывает на малой сцене театра ночной клуб, назвав его «театр-кабаре», квартет решает изменить свою жизнь. Наблюдая в дыру в стене гримерки, которая соседствует с новоиспеченным клубом, герои изучают устройство заведения и обнаруживают сейф с нелегальными деньгами с оборота клуба. Они разрабатывают хитроумный план по ограблению директора во время спектакля и надеются, что обретут, наконец, счастье и новый смысл жизни. Но не всегда задуманное идет по плану, и режиссеру с актерами придется столкнуться с серьезной проблемой после удачной на первый взгляд авантюры.
