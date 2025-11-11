Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Николай Фоменко, Никита Кологривый и Виктория Исакова сыграют в комедии об ограблении театра

11 ноября
2025 год

11 ноября 2025
Стартовали съемки авантюрной комедии «Дыра» об ограблении ночного клуба, нелегально открытого в стенах скромного театра города Уморска. Авторами сценария и исполнителями главных ролей новоиспеченных грабителей выступает популярный театральный квартет «Заячий стон»: Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик. Директора театра играет Николай Фоменко, в других ролях — Никита Кологривый, Виктория Исакова, Юлия Хлынина, Антон Кузнецов, Анна Завтур, Константин Мурзенко, Софья Лопунова, Иван Агапов и другие.

Николай Фоменко, Никита Кологривый и Виктория Исакова сыграют в комедии об ограблении театра
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

За производство проекта отвечают кинокомпания «Общественное Мнение» и онлайн-кинотеатр PREMIER, сообщает пресс-служба платформы. Режиссером картины выступает Ирина Бас.

Главные герои фильма «Дыра» – режиссер и три актера театра города Уморска. Им уже за 30, и перед ними встают естественные для их возраста жизненные вопросы о перспективах и самореализации. Когда директор театра открывает на малой сцене театра ночной клуб, назвав его «театр-кабаре», квартет решает изменить свою жизнь. Наблюдая в дыру в стене гримерки, которая соседствует с новоиспеченным клубом, герои изучают устройство заведения и обнаруживают сейф с нелегальными деньгами с оборота клуба. Они разрабатывают хитроумный план по ограблению директора во время спектакля и надеются, что обретут, наконец, счастье и новый смысл жизни. Но не всегда задуманное идет по плану, и режиссеру с актерами придется столкнуться с серьезной проблемой после удачной на первый взгляд авантюры.

Продюсерами картины выступили Ольга Данова и Давид Кочаров. Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ.
обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   11.11.2025 - 16:26
Сюжет про ограбление ночного клуба в театре звучит как-то... тупо... Не знаю, меня вообще не впечатлило ни описание фильма... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
