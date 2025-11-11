Никита Панфилов вернется к образу «Акушера» 17 ноября

что почитать?

Легенды мирового кино не стало в августе 2024 года

Исполнилось 90 лет со дня рождения Алена Делона

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Яркий дебют «Короче» — «Дом у озера» без лишних слез

Краш в отражении: «Сводишь с ума» — фантастический ромком о любви, коммуналке и параллельных мирах

Главная тема

Лео наш: 7 причин, почему ДиКаприо любят в России

Как голливудский актер стал для нас «родной», а не просто звезда