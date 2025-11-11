Никита Панфилов вернется к образу «Акушера» 17 ноября

Премьера второго сезона медицинского детектива «Акушер» с Никитой Панфиловым в главной роли состоится 17 ноября в эфире НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба НТВ
После событий первого сезона проходит несколько месяцев. Возлюбленная Глеба Каверина Лена (Елена Лотова) мечтает о ребенке. Бывшая жена Марина (Виктория Романенко) вот-вот родит, но по-прежнему неизвестно, кто отец ребенка. Глеб Каверин продолжает работать в клинике и заботиться о своих пациентах. Однако ему не удается добиться повышения до заведующего отделением – руководство считает Каверина слишком неудобным.
«В новом сезоне мой герой станет во много раз счастливее. Но детективная составляющая в сюжете заставит его переживать за это счастье, он будет бояться его потерять. И этот страх выйдет у Каверина на первый план, он станет для него главным психологическим препятствием. Чтобы сохранить семью, ему придется пройти через колоссальные трудности, созданные плохими людьми. Ну и, конечно, зрителей ждут новые истории про женщин, роды и детей. Сам же процесс работы над сериалом не изменился, так как режиссер Денис Карро и вся команда действуют как слаженный механизм. Это позволяло экономить время. Больше всего запомнилось, как мы снимали зимой в Нижнем Новгороде. Безусловно, в городе красиво, особенно у Кремля, но было намного холоднее, чем в Москве», — рассказывает Никита Панфилов.
Неожиданно на пути Каверина возникает бывшая возлюбленная – самоуверенная и жесткая Татьяна Жарова (Ирина Таранник), которую назначат заведующей отделением. Она решила напомнить о себе Глебу и готова на все, чтобы вернуть его. Когда Жаровой не удается вернуть Каверина, движимая местью и ревностью, она решает объединиться против него с авторитетным бизнесменом Брагиным (Владимир Бутенко). Кроме того, заклятый враг Глеба Сорокин (Артем Осипов) обрел покровителей и готов мстить ему.
фото: пресс-служба НТВ
«Во втором сезоне на первый план выходят личные отношения персонажей. В жизни моей героини, Елагиной, случится много важных и ключевых событий – не хочется заранее раскрывать сюжет, зрители должны увидеть все сами. Елена продолжит работать репродуктологом – это сложная и очень интересная профессия. Чтобы лучше понимать ее работу, во время съёмок я на одном дыхании прочитала книгу Елены Младовой "Желанный ребенок" о тонкостях работы репродуктолога. В этом деле важно быть ещё и хорошим психологом: к тебе приходят люди, которым по разным причинам не удалось зачать естественным путем», — добавляет Елена Лотова.
Теперь Каверину предстоит вести непростую борьбу с противниками за жизнь любимой женщины. Благо на его стороне оказываются подполковник полиции Анна Старцева (Юлия Такшина) и главный врач перинатального центра Евгений Добровольский (Иван Агапов), готовые помогать Глебу в любых делах.
Все медицинские случаи, показанные в сериале, основаны на реальных событиях. Например, в сериале зритель сможет увидеть адаптированный медицинский кейс, произошедший в Санкт-Петербурге: хирурги провели сложную операцию пациентке с тонкокишечной непроходимостью, которая находилась на 25-й неделе беременности. Осложнялось все тем, что извлекать плод было слишком рано, и малыш мог родится с патологией. Другим уникальным случаем, показанным в «Акушере», стала реальная операция на головном мозге ребенка в утробе матери, которую провели врачи из Тюмени и Екатеринбурга. Такое хирургическое вмешательство стало вторым за всю историю медицины.
«Каждый раз, читая сценарий, говорю всем: не может быть, чтобы все истории были основаны на реальных событиях. Но это правда – в сериале нет ни одного выдуманного случая. Поэтому новый сезон будет, безусловно, очень интересным: зрители увидят невероятные истории. Например, моя героиня Старцева – повзрослевшая и помудревшая – будет расследовать множество разных дел и, конечно, помогать главному герою. Денис Карро – прекрасный режиссер: с ним каждый эпизод выстраивается как отдельный мини-фильм и превращается в небольшой шедевр. У нас нет ни одной проходной сцены – все работает на раскрытие персонажей и расследование преступлений, связанных с беременностями и родами», — признается Юлия Такшина.
обсуждение >>