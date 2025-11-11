Елена Аросьева, Юрий Батурин и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Любовь и чашка чая»

что почитать?

Уютная лента Анны Кузнецовой о том, каково быть взрослым

Завершились съемки 13-го сезона сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным и Марией Куликовой

Интервью

Сергей Чихачёв: «Я уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства»

Исполнитель главной роли в «Кибердеревне» — о возвращении на Марс, внутренней свободе, дубляже и компьютерных играх