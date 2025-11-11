Елена Аросьева, Юрий Батурин и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Любовь и чашка чая»

По сюжету роскошная жизнь Любы меняется в один момент: ее муж Артем скрывается от кредиторов, оставив жену с огромным долгом. Спасаясь от бандитов, Люба с дочерью Надей бежит из Москвы в родное село к матери Вере. Но вместо тихой гавани их ждет разоренная чайная плантация, пьющая мать и враждебно настроенные соседи. Пытаясь возродить семейное дело, Люба сталкивается с местным барменом Сергеем. Их отношения начинаются с конфликтов, но постепенно перерастают в нечто большее. Однако Лиза, бывшая подруга Любы и невеста Сергея, не собирается уступать. Она решает выжить женщину из села любой ценой. Тем временем бандиты выходят на след Любы.
«Моя героиня в начале истории – типичная городская "фифочка". Она не утруждает себя работой, живет в свое удовольствие: ходит в салоны красоты, на массажи, маникюр. У нее нет никакой ответственности: даже дочерью не занимается. Но она становится другим человеком – более понимающим, открытым. Главное то, что она прощает свою мать, с которой у них был болезненный конфликт. И через это прощение моя героиня становится мягче, добрее. Мне кажется, наш сериал именно об этом – о том, как любовь делает нас лучше», — говорит Елена Аросьева.
По словам режиссера Станислава Мареева, важное место в истории занимает чай. «А чай в России выращивают далеко не везде, и в основном – в горах. Мы снимали на высокогорных плантациях Краснодарского края, куда не так просто добраться. Несколько сцен мы снимали у подножия живописного водопада, у озера, в саду. Однажды в кадр случайно попали воздушные шары и даже пони — общая атмосфера получилась сказочная», — добавляет постановщик.
