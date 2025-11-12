Кино-Театр.Ру
Виктор Хориняк поменяет Юрия Стоянова в трейлере фильма «Добрый доктор»

12 ноября
2025 год

12 ноября 2025
В сети появился трейлер комедии «Добрый доктор» режиссёра Никиты ГрамматиковаВраг у ворот»).

«Добрый доктор»

Олег Семенович Мандрыгин – врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима – обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы. Что может пойти не так?

Главные роли сыграли Юрий Стоянов, Виктор Хориняк, Антон Богданов, Елена Валюшкина, Валерий Николаев, Валерий Афанасьев, Анастасия Куимова, Егор Овчинников, Джулия Амади, Данила Рассомахин, Василиса Измайлова, Александр Вдовин, Полина Дудкина, Татьяна Ухарова, Андрей Курносов, Варвара Пушкарская, Леша Петрик и Екатерина Шмакова.

Виктор Хориняк поменяет Юрия Стоянова в трейлере фильма «Добрый доктор»

«В нашем новогоднем фильме есть единственный человек, который не отмечает Новый год, — рассказал Юрий Стоянов. — Более того, он все время бурчит, что приходится работать в праздники. Но если бы его не назначили, то он бы сам напросился. Ему не с кем встречать Новый год и незачем. Это история про человека, у которого нет праздника, но в итоге он все-таки появится – по крайней мере, мы думаем, что следующий Новый год у него будет!».

На больших экранах «Добрый доктор» появится 8 января.
№ 1
Buddy Beauty   12.11.2025 - 10:30
И даже нигде не написали, что это пересняли французский фильм «Хороший доктор» 2019 г, с названием тоже не заморачивались. Но очень нравится Стоянов посмотрю, заодно сравню с оригиналом. читать далее>>
Трейлер
персоны
Джулия АммадиВалерий АфанасьевАнтон БогдановЕлена ВалюшкинаАлександр ВдовинНикита ГрамматиковПолина ДудкинаВасилиса ИзмайловаАнастасия КуимоваАндрей КурносовВалерий НиколаевЕгор ОвчинниковДанила РассомахинЮрий СтояновТатьяна УхароваВиктор ХоринякЕкатерина Шмакова
фильмы
Добрый доктор

