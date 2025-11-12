Виктор Хориняк поменяет Юрия Стоянова в трейлере фильма «Добрый доктор»

В сети появился трейлер комедии «Добрый доктор
» режиссёра Никиты Грамматикова
(«Враг у ворот
»).
«Добрый доктор»
Олег Семенович Мандрыгин – врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима – обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы. Что может пойти не так?
Главные роли сыграли Юрий Стоянов
, Виктор Хориняк
, Антон Богданов
, Елена Валюшкина
, Валерий Николаев
, Валерий Афанасьев
, Анастасия Куимова
, Егор Овчинников
, Джулия Амади
, Данила Рассомахин
, Василиса Измайлова
, Александр Вдовин
, Полина Дудкина
, Татьяна Ухарова
, Андрей Курносов
, Варвара Пушкарская
, Леша Петрик
и Екатерина Шмакова
.
«В нашем новогоднем фильме есть единственный человек, который не отмечает Новый год
, — рассказал Юрий Стоянов. — Более того, он все время бурчит, что приходится работать в праздники. Но если бы его не назначили, то он бы сам напросился. Ему не с кем встречать Новый год и незачем. Это история про человека, у которого нет праздника, но в итоге он все-таки появится – по крайней мере, мы думаем, что следующий Новый год у него будет!
».
На больших экранах «Добрый доктор
» появится 8 января.
