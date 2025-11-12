Кино-Театр.Ру
Петр Тодоровский завершил основной этап съемок «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

12 ноября
2025 год

12 ноября 2025
Подошел к концу основной этап съемок музыкальной комедии «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Согласно пресс-службе кинопрокатной компании «Вольга», для нее это первый совместный проект с Киностудией Горького.

«Впервые в своей карьере я снимал музыкальные номера, битвы, строил исторические декорации. Было круто. Но больше всего запомнилась удивительная природа Кавказа, очень красивая и величественная. Юные актеры, несмотря на возраст, уже стали большими профессионалами — и это не говоря об их врожденном таланте. Я работал с ними как со взрослыми. Что касается "химии" в кадре, очень надеюсь, что нам удалось ее найти», — говорит режиссер Петр Тодоровский-младший. По его словам, новая экранизация произведений Владимира Аленикова сделана в духе приключенческого кино, герои — современные дети и подростки, у них актуальные интересы и интонация.

Петр Тодоровский завершил основной этап съемок «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

В основе сюжета лежит одноименная книга режиссера и автора сценария популярной детской музыкальной комедии «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Современных Петю Васечкина, Васю Петрова и Машу Старцеву сыграют Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас. В новой истории герои отправляются на экскурсию в современный Пятигорск и попадают в XIX век. Путешествие во времени дает им шанс лично познакомиться с Михаилом Лермонтовым (Лев Зулькарнаев) и его лучшим другом Николаем Мартыновым (Никита Ефремов), боровшимися за внимание Эмилии (Анастасия Талызина). Петя, Вася и Маша решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта.

Съемки фильма проходили в Пятигорске и Москве при участии кинокомпании Gonzo Film и при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы. В широкий российский прокат картина выйдет в 2026 году.
Скорбим

Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.
Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

