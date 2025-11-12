Петр Тодоровский завершил основной этап съемок «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

«Впервые в своей карьере я снимал музыкальные номера, битвы, строил исторические декорации. Было круто. Но больше всего запомнилась удивительная природа Кавказа, очень красивая и величественная. Юные актеры, несмотря на возраст, уже стали большими профессионалами — и это не говоря об их врожденном таланте. Я работал с ними как со взрослыми. Что касается "химии" в кадре, очень надеюсь, что нам удалось ее найти», — говорит режиссер Петр Тодоровский-младший. По его словам, новая экранизация произведений Владимира Аленикова сделана в духе приключенческого кино, герои — современные дети и подростки, у них актуальные интересы и интонация.
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»
Съемки фильма проходили в Пятигорске и Москве при участии кинокомпании Gonzo Film и при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы. В широкий российский прокат картина выйдет в 2026 году.
