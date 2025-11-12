Кино-Театр.Ру
Третий сезон комедии «Мама будет против» с Брекоткиным и Рожковым стартует 24 ноября

12 ноября
2025 год

12 ноября 2025
На СТС 24 ноября в 19:00 состоится премьера 13-серийного третьего сезона комедии Артура Румынского «Мама будет против», съемки которого проходили в Екатеринбурге. В новых эпизодах к своим ролям вернулись Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Эвелина Бледанс, Андрей Рожков, Илана Дылдина и Михаил Тарабукин, уточняет пресс-служба телеканала.

Третий сезон комедии «Мама будет против» с Брекоткиным и Рожковым стартует 24 ноября
фото: пресс-службе телеканала СТС

В этот раз бывший грузчик и директор пирожковой, а ныне председатель ТСЖ Николай Батонов (Постовалов) готовится к свадьбе с Наташей (Корнева). Дав формальное согласие, Тамара Игоревна (Брекоткин) разворачивает подпольную деятельность против этого брака. К тому же ей нужно сохранить власть над собственным двором, на который посягнула могущественная управляющая компания.

Одной из ключевых тем сезона станет подготовка к свадьбе. «Моя героиня, конечно же, переживает, хочет, чтобы все получилось идеально, но препятствий будет много. Я, как девчонка, которая любит удобную одежду, читала сценарий с мыслями: "Боже мой, это же сколько времени придется провести в свадебном платье". При этом на своей свадьбе я тоже хотела бы стать принцессой и самой красивой, в платье с размером в дом», — говорит Ксения Корнева.

«Мама будет против-3». ТВ-ролик

«Старались внести в сценарий все атрибуты, без которых нельзя представить свадьбу, пройти со зрителями весь цикл подготовки к торжеству. Саму свадьбу снимали два дня. Причем в промежутке между ними были две недели. Конечно, переживали, что погода может кардинально измениться. Например, в первый день солнышко, а через две недели лежит снег. Ведь на Урале такое бывает. Но все равно пошли на риск и на всякий случай сделали свадьбу под шатром», — рассказал Сергей Ершов.

Также зрителей ждут сцены с участием вертолетов, мотоциклов, экскаваторов, фудтрака и другого транспорта. По сюжету герои перекрывают весь город, чтобы найти важные документы, возвращаются в 1973-й, отправляются к озеру ради Тамары Игоревны и попадают в другие приключения. «В одной сцене на мне был гидрокостюм, а тонул я с поролоновой грудью. Никак не мог погрузиться в воду, поролоновые вставки срабатывали как поплавки. Меня, как акулу в "Челюстях", поднимали наверх, я и так, и этак, в итоге привязали к ноге гири, чтобы вертикально уходил под воду», — вспоминает Дмитрий Брекоткин.
№ 1
Lomova_E (Шахты)   12.11.2025 - 13:52
Уральские пельмени уважаю, нравится их юмор. Но вот в сериале не воспринимаю их, как будто это не их поле боя. читать далее>>
Всего сообщений: 1
СТС
персоны
Эвелина БлёдансДмитрий БрекоткинСергей Ершов (II)Ксения КорневаРоман ПостоваловАндрей РожковАртур РумынскийМихаил ТарабукинИлана Юрьева
фильмы
Мама будет противМама будет против-3

Третий сезон комедии «Мама будет против» с Брекоткиным и Рожковым стартует 24 ноября фотографии
Третий сезон комедии «Мама будет против» с Брекоткиным и Рожковым стартует 24 ноября фотографии
Третий сезон комедии «Мама будет против» с Брекоткиным и Рожковым стартует 24 ноября фотографии
Третий сезон комедии «Мама будет против» с Брекоткиным и Рожковым стартует 24 ноября фотографии
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram