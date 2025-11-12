Третий сезон комедии «Мама будет против» с Брекоткиным и Рожковым стартует 24 ноября

В этот раз бывший грузчик и директор пирожковой, а ныне председатель ТСЖ Николай Батонов (Постовалов) готовится к свадьбе с Наташей (Корнева). Дав формальное согласие, Тамара Игоревна (Брекоткин) разворачивает подпольную деятельность против этого брака. К тому же ей нужно сохранить власть над собственным двором, на который посягнула могущественная управляющая компания.
Одной из ключевых тем сезона станет подготовка к свадьбе. «Моя героиня, конечно же, переживает, хочет, чтобы все получилось идеально, но препятствий будет много. Я, как девчонка, которая любит удобную одежду, читала сценарий с мыслями: "Боже мой, это же сколько времени придется провести в свадебном платье". При этом на своей свадьбе я тоже хотела бы стать принцессой и самой красивой, в платье с размером в дом», — говорит Ксения Корнева.
«Мама будет против-3». ТВ-ролик
«Старались внести в сценарий все атрибуты, без которых нельзя представить свадьбу, пройти со зрителями весь цикл подготовки к торжеству. Саму свадьбу снимали два дня. Причем в промежутке между ними были две недели. Конечно, переживали, что погода может кардинально измениться. Например, в первый день солнышко, а через две недели лежит снег. Ведь на Урале такое бывает. Но все равно пошли на риск и на всякий случай сделали свадьбу под шатром», — рассказал Сергей Ершов.
Также зрителей ждут сцены с участием вертолетов, мотоциклов, экскаваторов, фудтрака и другого транспорта. По сюжету герои перекрывают весь город, чтобы найти важные документы, возвращаются в 1973-й, отправляются к озеру ради Тамары Игоревны и попадают в другие приключения. «В одной сцене на мне был гидрокостюм, а тонул я с поролоновой грудью. Никак не мог погрузиться в воду, поролоновые вставки срабатывали как поплавки. Меня, как акулу в "Челюстях", поднимали наверх, я и так, и этак, в итоге привязали к ноге гири, чтобы вертикально уходил под воду», — вспоминает Дмитрий Брекоткин.
обсуждение >>