«Левша» и «Трудно быть богом» названы самыми ожидаемыми экранизациями на фестивале «Читка 4.0»

Объявлены победители фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 4.0». Согласно пресс-службе смотра, самой ожидаемой киноадаптацией признан «Левша» Владимира Беседина, а в аналогичной многосерийной номинации победу одержал сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом».
фото: пресс-служба фестиваля
Специальный приз «Продюсерскому тандему по созданию событийных экранизаций» вручили Даниле Шарапову и Петру Анурову. Спецприза «За тонкое воплощение классической и современной литературы в кино» посмертно удостоен Юрий Мороз. Награду получила Виктория Исакова, отметив, что, хотя его фильмы всегда получали признание и награды, это — единственная режиссерская премия в его карьере. Самым интересным проектом в разработке стал сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина от сценариста и шоураннера Любови Мульменко. Среди перспективных литературных проектов для экранизации выбрано произведение Натальи Ремиш «Моя Лола. Записки мать-и-мачехи». Диплом жюри проектов в разработке достался фэнтези «Тайны Чароводья».
Ведущим церемонии закрытия фестиваля, прошедшей 11 ноября в пространстве Quattro Space, стал Олег Савостюк, сыгравший одну из ключевых ролей в новой экранизации «Алисы в стране чудес». В первой части церемонии гости первыми увидели эксклюзивные материалы новых экранизаций, которые принимали участие в конкурсе проектов в производстве.
фото: пресс-служба фестиваля
Завершая торжественный вечер, учредитель смотра Антон Калинкин отметил: «С каждым годом число экранизаций в России растет — литература все активнее становится основой для кино и сериалов. Можно с уверенностью сказать, что 2026-й станет Годом экранизаций. Судя по количеству проектов в производстве и разработке, впереди нас ждет новая рекордная волна фильмов, в основе которых лежат книги. На "Читке" мы показали только основную часть — еще множество проектов находятся в производстве».
На фестивале 10 ноября прошла презентация «Авиатора» по одноименному роману Евгения Водолазкина. Зрители первыми увидели несколько эксклюзивных отрывков фильма, а также смогли пообщаться с творческой группой картины. Картину вместе с автором бестселлера представили режиссер Егор Кончаловский, актер Илья Коробко и продюсер Сергей Катышев. Они рассказали, как реализовывался этот масштабный проект, чем сценарий отличается от книги и как проходили съемки.
фото: пресс-служба фестиваля
В рамках деловой программы фестиваля прошли актуальные дискуссии с участием ключевых представителей книжного и кинорынка. Один из круглых столов был посвящен 100-летию Аркадия Стругацкого и фантастике в современном российском кино. Кинематографисты обсудили сложность воплощения фантастических миров на экране, а также очень активную фанатскую базу подобных произведений. В дискуссии приняли участие писатель и журналист Шамиль Идиатуллин, сценаристы Андрей Золотарев и Роман Кантор, продюсер Нарек Мартиросян и режиссеры Клим Козинский и Александр Домогаров-младший. Одной из тем форума в этом году стали экранизации сериалов для онлайн-кинотеатров. Участники рынка обсудили, помогает ли известное литературное произведение в продвижении сериала и способен ли первоисточник привести новых пользователей на платформу. Спикерами круглого стола стали директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим, генпродюсер компании Russian Code Антон Щукин, директор Яндекса по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая, директор департамента роста подписки и бизнеса Start Илья Алексеев и гендиректор кластера Kion Алексей Иванов.
В рамках форума также прошла презентация «Союзмультфильма», в которой приняли участие генеральный продюсер игрового направления СФ Нелли Яралова и директор департамента по стратегической аналитике Юлия Кукушкина. Они рассказали об основных вызовах, с которыми сегодня сталкивается анимационная студия. Дискуссии также были посвящены продвижению литературных героев и экранизациям нон-фишкн.
