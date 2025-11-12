Кино-Театр.Ру
Объявлена дата премьеры «Тоннеля» с Боярской, Гилевым и Страховым

12 ноября
2025 год

12 ноября 2025
Премьера криминального триллера Флюзы Фархшатовой «Тоннель» с Елизаветой Боярской, Сергеем Гилевым, Даниилом Страховым и Таисьей Калининой состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря. После эксклюзивного показа на платформе сериал покажут на НТВ, уточняет пресс-служба компании «МТС».

фото: пресс-служба компании «МТС»

Для режиссера Флюзы Фархшатовой «"Тоннель" – это в первую очередь психологическая драма на фоне криминального сюжета. Это история о том, что у каждого из нас есть свой тоннель, из которого нужно уметь найти выход, и тогда есть шанс обрести себя… Но ты можешь оказаться не тем, кем себя представляешь, и тогда нужно набраться смелости принять себя или изменить себя».

По сюжету неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его есть, но для этого Свете придется забыть о принципах и пойти на сделку со своей совестью. По словам Елизаветы Боярской, «съемочный процесс "Тоннеля" был сложный. Для нас маяком была Флюза, единственный человек, который был нашим вожаком от и до. И мы все время, когда уже казалось, что нет ни сил, ни настроения, ни каких-то позитивных эмоций, смотрели на Флюзу и думали: если она держится, если она может, если она горит, тогда мы тоже сможем. Она всегда была мотиватором. Я держалась за ее нежное, хрупкое, но крепкое плечо, и она была для меня такой путеводной звездой. И, конечно же, замечательно было, что мы совпали полностью в нашем взгляде на героиню, подробно ее разбирали, обсуждали все сцены. Благодаря этой работе у нас сложилось понимание на уровне жестов, взглядов. Это очень дорогого стоит, и далеко не всегда так складывается».

фото: пресс-служба компании «МТС»

«Для каждой работы я, конечно, ищу внешний облик героя. И, насколько это возможно, стараюсь быть разным. Однако это не самоцель. Нужно понимать, что верный путь — от внутреннего к внешнему, а не наоборот. У моего персонажа на шее есть тату: Aut Caesar aut nihil. С латинского — "Или все, или ничего". Это зерно моей роли. Тату сделано так, что попадает под воротничок рубашки, если бы мой герой надел форму. Но мы ее увидим только однажды», — говорит Даниил Страхов.

В сериале производства студия Kionfilm, кинокомпании Team Films и телеканала НТВ также сыграли Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Александр Семчев, Андрей Полищук и другие актеры. Съемки проходили в аутентичных локациях Санкт-Петербурга, Шушар, Токсовского карьера, а также в приграничных городах Неман и Советск Калининградской области. «Я обожаю играть антагонистов. Людей с комплексами, с пороками, с эксцентричностью, с какими-то пограничными эмоциями, на грани слома. В этом категорически интересно копаться, в том, что ими движет и от чего они могут совершать такие поступки, и откуда берут начало их проблемы. Мне нравится настроение, в котором снят сериал "Тоннель". Этот тянущийся клубок, но это не тяжелая хтонь, это нахождение в постоянной интриге. Бесконечно благодарен этому проекту за знакомство с такими прекрасными партнерами. Было волнительно вступать в работу с такими легендами. Но это было прекрасно», — рассказал Александр Аверин.

«Тоннель». Трейлер №2

Сергею Гилеву «вообще каждый раз очень сложно играть, потому что я тревожный человек. К счастью, в этой истории, где я играю лудомана, мне не дали слишком уж лудоманить, так что с этим точно помогли. Да и вообще я тут играю положительного персонажа, который никак не заслужил всего того, что с ним произошло. А еще он хороший папа и нормальный муж, просто эта история не о нем, а о его жене – она великая женщина».

Первый показ «Тоннеля» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», прошедшем с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Сериал получил теплый прием от критиков.
