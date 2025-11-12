Кино-Театр.Ру
Алексей Федорченко вручил гран-при фестиваля «Кино без барьеров» фильмам «Жизнь после» и «Шрикант»

12 ноября
2025 год

Новости кино >>
12 ноября 2025
В Москве подвел итоги XIII Международный кинофестиваль «Кино без барьеров». Гран-при были присуждены американской документальной ленте «Жизнь после» Рида Давенпорта и индийскому игровому фильму «Шрикант» Тушара Хиранандани. Об этом сообщает пресс-служба организатора смотра — РООИ «Перспектива».


Церемония закрытия прошла в кинотеатре «Синема Парк» на Мосфильмовской. «Теперь наш фестиваль стал ежегодной традицией. Мы видим позитивные изменения в России и многих странах. Хочется верить, что наш фестиваль и дальше будет способствовать этим переменам. Спасибо всем, кто был с нами все эти дни. Вместе мы делаем мир более инклюзивным», — сказала бессменный директор киносмотра Денис Роза.

«Четыре дня мы смотрели фильмы о жизни, о людях, о смысле. Эти картины заставили задуматься о том, как устроено наше общество и что мы готовы принять. У фестиваля нет границ, а вот у нашего мышления они все еще есть. И цель этих фильмов — разрушить эти барьеры. Понять, что мир прекрасен. Мы смогли удивиться, увидеть то, чего еще не знали, порадоваться и задуматься», – отметил председатель жюри Алексей Федорченко.


Среди полнометражных игровых работ победила американская «Раскраска» Дэвида Фортуна, в аналогичной короткометражной секции — испанская «Соленая луна» Марионы Мартинес. В документальном конкурсе лучшими признаны израильская лента Хени Бродбекер «Нас трое» и короткометражный «Плотник» иранца Кселила Сехрагерда. Лучшим фильмом о любви стала бельгийская «Святая Розита» Ваннес Деступ, в номинации «Лучший фильм, ломающий стереотипы» победу одержала картина «Толганай» узбекского режиссера Кудрата Атаджанова, выдающейся жизнеутверждающей работой стала итальянская лента «Давид и Монстр» Франческо Сквилаче, а «Управляемый занос» Александра Кузьмичева удостоен звания лучшего фильма о спорте. Среди детских кинокартин отметили «Сухари и булочки» Антона Тюрикова. Премию «Специальный выбор жюри» вручили «Чувственному контакту» Юлии Киселевой, а призы зрительских симпатий — американскому «Плану бумажного пакета» Энтони Лусеро и «Правилам Филиппа» Романа Косова.

Актрисой года признали Ноа Кедар, исполнившую роль мамы в израильском «Испытании почки», а героиней года — Марина Маштакова, про которую снята «Марина» Анастасии Калеушевой. Среди актеров наградили Мортезу Гадири, воплотившего образ сына в иранской ленте «Прощай, Париж», а Джонатан Бенаим победил в качестве главного героя фильма из Панамы «Шип». Лучшим режиссером признан создатель испанских «Гостей Амаи» Джордж Тодрия. Награды за операторскую работу удостоена испанская картина «Дыши».
№ 1
Андрей (Омск)   12.11.2025 - 20:55
привезли кино, которое никому не нужно. а здесь сделали из этого конфетку. читать далее>>
