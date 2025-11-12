Сергей Марин, Андрей Мерзликин и Александр Голубев снимаются в военной драме «Истребители»

Зрителей ожидает история о дружбе, любви и молодости на фоне политической катастрофы: развала Советского Союза и последовавшего за этим болезненного раздела народов, территорий, армии и флота. Сюжет разворачивается вокруг реальной истории, случившейся в 1991 году. Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» должен был быть захвачен, распилен на металл или работать против России. Но благодаря личной стойкости и мужеству русских моряков и летчиков палубной авиации остался в составе нашего флота.
Режиссером стал создатель политического триллера «Дорогой Вилли» Владимир Щегольков. По его словам, «действие картины происходит на фоне исторических событий, за которыми мы наблюдаем глазами вымышленных героев. Это молодые курсанты летного училища, которые дружат, ссорятся, влюбляются. Как в любом молодом коллективе не обходится и без конфликтов: юноши втянуты в любовный треугольник. Однако эти простые ребята однажды оказываются перед нелегким выбором и вынуждены вмиг повзрослеть, когда экипаж крейсера "Адмирал Кузнецов" попадает в беду. Курсанты решают прийти на помощь морякам и организовать смелую операцию по их спасению».
«Сериал "Истребители" основан на событиях, которые уже можно назвать историческими, хотя на самом деле это случилось совсем недавно. Это масштабная картина, которая не состоялась бы без поддержки ИРИ и Министерства обороны: в съемках были задействованы настоящие истребители и даже крейсер. Сериал охватывает огромную географию: мы снимаем сцены в Москве, Кисловодске и Пятигорске, Ессентуках, Мурманске, на настоящем военном аэродроме. Я уверен, что зрители останутся в восторге после просмотра. У нас получилась сильная история о настоящей дружбе, взрослении, мужестве», — говорит генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеосервиса Rutube Давид Кочаров.
Съемки пройдут в Москве, Калужской области, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Мурманске. Военная драма выйдет в онлайн-кинотеатре Premier в 2026 году.
