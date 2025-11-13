Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Кот и дракон»: первый тизер уютного фэнтези

13 ноября
2025 год

Новости кино >>
13 ноября 2025
Милое фэнтези о необычной семье «Кот и дракон» выйдет в июле 2026 года. В дебютном видео пушистокрылый герой рассказывает, как появился на свет. Производством занимается студия OLMУ Коми проблемы с общением», «Необычное такси»).


В глубине магической чащи дикая кошка находит осиротевшего дракончика и выхаживает его вместе с собственными детенышами. Его век куда длиннее кошачьего, и со временем приемыш начинает сам присматривать за новыми поколениями. Возмужавшие питомцы отправляются в большой мир: одни уходят странствовать с принцем, другие — передают магические знания или становятся талисманами гильдий. Котоящер же остается в лесу: учит малышей охоте и внимательно наблюдает, как каждый выбирает собственную дорогу.

Читать Легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
Постановкой занимается О Джин ГуЭй, Томбо!», «Пикайя!»), за драматургию отвечает Мицутака ХиротаОдин на вылет», «У моей жены нет эмоций»), а за дизайн персонажей — Риэ НисиноБог старшей школы») и Тиаки Куракадзу (анимация «Покемона»). Дракон говорит голосом Такэхито Коясу (Миротворец из «Отряда самоубийц из другого мира», Крафт из «Фрирен»).

«Кот и дракон»: первый тизер уютного фэнтези

Аниме основано на серии ранобэ Amara с иллюстрациями Май Окумы. Изначально это был короткий рассказ на платформе Shosetsuka ni Naro, который неожиданно взлетел на первое место в дневном рейтинге — редкий успех для произведения подобного формата. Позже история получила манга-адаптацию от Идзуми Сасаки.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании милого фильма «Кобаяси и её дракон-горничная: Одинокий дракон» или символизме насекомых в культуре Японии.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   13.11.2025 - 12:37
Хах! Как хейтер аниме могу сказать, что это единственное аниме, которое я бы посмотрела, вот серьезно! Меня прям зацепило. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Чем мы заняты в тени: «Токийский гуль» — самый живучий вампирский сериал последних лет
Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?
Красота, социофобия и дружба в милом сериале «У Коми проблемы с общением»
Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно
Моржи слезам не верят: «Необычное такси» — идеальное аниме для тех, кто устал от суеты
Поиск по меткам
OLMАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
персоны
Такэхито Коясу
фильмы
Бог старшей школыКот и драконНеобычное таксиОдин на вылетОтряд самоубийц из другого мираПикайя!ПокемонПровожающая в последний путь ФриренУ Коми проблемы с общениемУ моей жены нет эмоцийЭй, Томбо!

фотографии >>
«Кот и дракон»: первый тизер уютного фэнтези фотографии
«Кот и дракон»: первый тизер уютного фэнтези фотографии
«Кот и дракон»: первый тизер уютного фэнтези фотографии
«Кот и дракон»: первый тизер уютного фэнтези фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.
Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

День рождения >>

Виталий Доронин
Виктор Древицкий
Александр Жильцов
Яна Ляхович
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Джерард Батлер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Крис Нот
Даниель Пилон
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram