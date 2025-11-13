«Кот и дракон»: первый тизер уютного фэнтези

Милое фэнтези о необычной семье «Кот и дракон
» выйдет в июле 2026 года. В дебютном видео пушистокрылый герой рассказывает, как появился на свет. Производством занимается студия OLM
(«У Коми проблемы с общением
», «Необычное такси
»).
В глубине магической чащи дикая кошка находит осиротевшего дракончика и выхаживает его вместе с собственными детенышами. Его век куда длиннее кошачьего, и со временем приемыш начинает сам присматривать за новыми поколениями. Возмужавшие питомцы отправляются в большой мир: одни уходят странствовать с принцем, другие — передают магические знания или становятся талисманами гильдий. Котоящер же остается в лесу: учит малышей охоте и внимательно наблюдает, как каждый выбирает собственную дорогу.
Постановкой занимается О Джин Гу
(«Эй, Томбо!
», «Пикайя!
»), за драматургию отвечает Мицутака Хирота
(«Один на вылет
», «У моей жены нет эмоций
»), а за дизайн персонажей — Риэ Нисино
(«Бог старшей школы
») и Тиаки Куракадзу
(анимация «Покемона
»). Дракон говорит голосом Такэхито Коясу
(Миротворец
из «Отряда самоубийц из другого мира
», Крафт
из «Фрирен
»).
Аниме основано на серии ранобэ Amara
с иллюстрациями Май Окумы
. Изначально это был короткий рассказ на платформе Shosetsuka ni Naro
, который неожиданно взлетел на первое место в дневном рейтинге — редкий успех для произведения подобного формата. Позже история получила манга-адаптацию от Идзуми Сасаки
.
