Завершились съемки продолжения «Лимитчиц» с Валерией Федорович и Марусей Климовой

С момента завершения первого сезона прошло без малого двадцать лет. На дворе – конец девяностых. Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики. Предприятие переживает не лучшие времена, проводятся сокращения сотрудников, растет недовольство. А тут судьба подбрасывает героине новые проблемы: вернувшийся из армии сын Леша (Антон Шаврин) решает заняться бизнесом и связывается с местными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) при попытке заработать денег попадает в крупные неприятности. С ударами судьбы сталкиваются и подруги Маши – Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти все испытания, или они станут очередными жертвами лихих девяностых?
«Мы видели наших героинь в начале семидесятых, когда они были еще юными девушками. И вот прошло целых двадцать лет, столько всего случилось за эти годы! При этом у моей героини остался прежний характер. Интересно следить за тем, как Зоя осталась той же, а время, в которое она живет, поменялось. В первой части «Лимитчиц» моей героине так не хватало любви! И вот во втором сезоне Зоя наконец-то будет бороться за себя и за свое счастье, причем не только в любовном плане», — рассказывает Надежда Лумпова.
Съемки сериала прошли в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске.
