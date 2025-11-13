Кино-Театр.Ру
Завершились съемки продолжения «Лимитчиц» с Валерией Федорович и Марусей Климовой

13 ноября
2025 год

13 ноября 2025
В Твери подошли к концу съемки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» режиссера Ольги Кандидатовой. Главные роли исполняют Валерия Федорович, Алексей Демидов, Надежда Лумпова, Маруся Климова, Антон Шаврин, Михаил Евланов и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная премьера запланирована в эфире «Россия», сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала «Россия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

С момента завершения первого сезона прошло без малого двадцать лет. На дворе – конец девяностых. Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики. Предприятие переживает не лучшие времена, проводятся сокращения сотрудников, растет недовольство. А тут судьба подбрасывает героине новые проблемы: вернувшийся из армии сын Леша (Антон Шаврин) решает заняться бизнесом и связывается с местными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) при попытке заработать денег попадает в крупные неприятности. С ударами судьбы сталкиваются и подруги Маши – Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти все испытания, или они станут очередными жертвами лихих девяностых?

«Мы видели наших героинь в начале семидесятых, когда они были еще юными девушками. И вот прошло целых двадцать лет, столько всего случилось за эти годы! При этом у моей героини остался прежний характер. Интересно следить за тем, как Зоя осталась той же, а время, в которое она живет, поменялось. В первой части «Лимитчиц» моей героине так не хватало любви! И вот во втором сезоне Зоя наконец-то будет бороться за себя и за свое счастье, причем не только в любовном плане», — рассказывает Надежда Лумпова.

Съемки сериала прошли в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске.
Ссылки по теме
Валерия Федорович, Надежда Лумпова и Маруся Климова вновь станут «Лимитчицами»
«Лимитчицы»: Не ходите, девки, замуж – замужем невесело
Лимитчицы Маруся Климова, Надежда Лумпова и Валерия Федорович влюбляются в Алексея Демидова
Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами»
Поиск по меткам
Россия-1СМОТРИМ
персоны
Алексей ДемидовМихаил ЕвлановОльга КандидатоваМаруся КлимоваНадежда ЛумповаВалерия ФедоровичАнтон Шаврин
фильмы
ЛимитчицыЛимитчицы-2

