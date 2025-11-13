Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»

В Москве завершились съемки нового фильма из сказочной киновселенной «Последний богатырь», получившего название «Последний богатырь. Колобок». Главную роль исполняет Гарик Харламов. Проект создают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия», при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино». В российский прокат фильм выйдет 13 августа 2026 года, сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: Атмосфера Кино
В центре сюжета — Колобок (Гарик Харламов), самый харизматичный житель Белогорья, который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев) и необычной девушки по имени Лада (Мила Ершова).
«Мы создаем большое и глубокое кино с яркими характерами, в котором каждая сцена это событие и аттракцион, взаимодействие или трюк — от каскадерского до визуального. У нас было много съемочных дней и ни одного простого. Если представить самую сложную смену в любом другом проекте — это наш обычный день. Например, в кадре нет части героев, потому что они нарисованные. На площадке каждый "видел" своего Колобка. Это невероятно сложная история не только для режиссера, но и для артистов: и стар, и млад играют с кусочком синего шара, при этом выдавая драму и комедию. Наша сказка — это серьезный художественный и технологический вызов, а также большая ответственность, ведь мы продолжаем вселенную "Последнего богатыря". Я благодарен всей команде, каждому, кто "запекал" этот фильм. Замесили, так замесили», — рассказывает Антон Маслов.
фото: Атмосфера Кино
Съемочная группа во главе с режиссером Антоном Масловым прошла через ключевые локации Алтая — от сел Муркут, Инегень и Улаган до Телецкого озера, Мажойского каньона и Семинского перевала. В Москве же снимали не только уже знакомое зрителям Белогорье, но и новые сказочные локации — логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца, пещеру Волшебных Зеркал и другие.
«На площадке были просто невероятные вещи, созданные вручную — расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки и другое. Я был поражен, насколько все продумано, а одну вещь из реквизита даже выкупил себе! Мне кажется, "Последний богатырь. Колобок" — это фильм с неимоверным уровнем внимания к деталям, к реквизиту, к костюмам. Это все видно в кадре, и зрители обязательно это почувствуют и поймут, с какой любовью и трудом относятся к проекту», — добавляет Дмитрий Журавлев.
