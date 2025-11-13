Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»

13 ноября
2025 год

Новости кино >>
13 ноября 2025
В Москве завершились съемки нового фильма из сказочной киновселенной «Последний богатырь», получившего название «Последний богатырь. Колобок». Главную роль исполняет Гарик Харламов. Проект создают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия», при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино». В российский прокат фильм выйдет 13 августа 2026 года, сообщает пресс-служба кинокомпании.

Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»
фото: Атмосфера Кино

В центре сюжета — Колобок (Гарик Харламов), самый харизматичный житель Белогорья, который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев) и необычной девушки по имени Лада (Мила Ершова).

«Мы создаем большое и глубокое кино с яркими характерами, в котором каждая сцена это событие и аттракцион, взаимодействие или трюк — от каскадерского до визуального. У нас было много съемочных дней и ни одного простого. Если представить самую сложную смену в любом другом проекте — это наш обычный день. Например, в кадре нет части героев, потому что они нарисованные. На площадке каждый "видел" своего Колобка. Это невероятно сложная история не только для режиссера, но и для артистов: и стар, и млад играют с кусочком синего шара, при этом выдавая драму и комедию. Наша сказка — это серьезный художественный и технологический вызов, а также большая ответственность, ведь мы продолжаем вселенную "Последнего богатыря". Я благодарен всей команде, каждому, кто "запекал" этот фильм. Замесили, так замесили», — рассказывает Антон Маслов.

Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»
фото: Атмосфера Кино

Съемочная группа во главе с режиссером Антоном Масловым прошла через ключевые локации Алтая — от сел Муркут, Инегень и Улаган до Телецкого озера, Мажойского каньона и Семинского перевала. В Москве же снимали не только уже знакомое зрителям Белогорье, но и новые сказочные локации — логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца, пещеру Волшебных Зеркал и другие.

«На площадке были просто невероятные вещи, созданные вручную — расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки и другое. Я был поражен, насколько все продумано, а одну вещь из реквизита даже выкупил себе! Мне кажется, "Последний богатырь. Колобок" — это фильм с неимоверным уровнем внимания к деталям, к реквизиту, к костюмам. Это все видно в кадре, и зрители обязательно это почувствуют и поймут, с какой любовью и трудом относятся к проекту», — добавляет Дмитрий Журавлев.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   13.11.2025 - 18:29
Это что вообще такое?! Это вообще законно собирать всех любимчиков в одном месте? Образ и в целом Колобок как герой - это гениально. И еще гениальнее было поставить на его роль Харламова. Он прям... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря»
«Финист. Первый богатырь»: Не возлюби себя больше, чем ближнего своего
«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли
«Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец
«Последний богатырь. Наследие»: чего ждать от первого в России семейного сериала из знаменитой сказочной Вселенной
персоны
Мила ЕршоваДмитрий Журавлёв (IV)Гарик Харламов
фильмы
КолобокПоследний богатырьПоследний богатырь. НаследиеПоследний богатырь: Корень злаПоследний богатырь: Посланник Тьмы

фотографии >>
Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок» фотографии
Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок» фотографии
Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок» фотографии
Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Виталий Доронин
Виктор Древицкий
Александр Жильцов
Яна Ляхович
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Джерард Батлер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Крис Нот
Даниель Пилон
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Интервью
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен