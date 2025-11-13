Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»

что почитать?

Отменили МакМерфи: Как «Пролетая над гнездом кукушки» из гимна свободе превратился в токсичное кино

Интервью

Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»

Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы