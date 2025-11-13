Новые сезоны «Иного взгляда» о любви и самореализации без границ набрали более 3 млн просмотров

В веб-кинотеатре CHILL вышли два новых сезона документального проекта «Иной взгляд» о людях, которые живут полной жизнью, несмотря на физические ограничения. Cовокупное количество просмотров проектов, которые созданы созданы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), превысило 3 миллиона, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба веб-кинотеатра CHILL
«В CHILL мы активно развиваем социальные проекты и делаем все, чтобы они находили свою аудиторию. Нам важно показывать истории, которые вдохновляют, меняют отношение общества и раскрывают новые горизонты для людей с особенностями здоровья. Проект "Иной взгляд" полностью отражает этот подход: через каждый эпизод мы рассказываем о смелых, сильных и талантливых людях, чьи истории уже находят отклик у нашей аудитории и показывают, что жизнь не знает границ», — отмечает директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов.
«Иной взгляд на профессию» раскрывает тему профессиональной самореализации и показывает, как люди с инвалидностью становятся лидерами в самых разных сферах — от спорта и технологий до медицины и искусства. Этот проект — о смелости идти вперед, о внутренней свободе и умении превращать испытания в возможности. В каждой серии — живые примеры того, как работа может стать не просто способом зарабатывать, а возможностью изменить мир вокруг и любые границы существуют только в голове. Всего в сезоне — пять эпизодов. Зрители увидят вдохновляющие истории тех, кто не просто адаптировался к обстоятельствам, а превратил их в трамплин к успеху. Девушка в инвалидной коляске руководит фан-клубом ЦСКА и представляет Россию на международных футбольных форумах. Фотограф с протезом руки создает лучшие кадры города и учит других видеть красоту без ограничений. Бизнесмен, потерявший ногу, основал производство протезов, чтобы помогать другим встать на путь новой жизни. Незрячий руководитель отдела в крупной IT-компании доказывает, что профессионализм не зависит от зрения, а лишь от силы характера. Режиссерами проекта выступили Алексей Сумин, Михаил Скотников и Александр Белоголовцев.
«Больше никто не будет сомневаться в том, что человек в инвалидной коляске или на протезе ноги, или с протезом руки, или с нарушением зрения может достигать профессиональных высот, реализовать свои творческие задумки и достигать тех вершин, которые он сам себе наметил. А иногда забираться и выше», — отмечает автор проекта Елена Сумина.
фото: пресс-служба веб-кинотеатра CHILL
«Иной взгляд на отношения» Александра Белоголовцева — это истории о любви, принятии и силе быть вместе, несмотря ни на что. Проект рассказывает не о героизме, а о простом человеческом счастье: встретить своего человека, понять, доверять и идти рядом. В центре внимания — пары, где оба партнера живут с инвалидностью. В новом сезоне зрители узнают, как живет незрячая пара, как строятся отношения, если один из партнеров или оба передвигаются на коляске или используют протезы, и как любовь помогает справляться с трудностями, превращая их в источник взаимопонимания и опоры. Эти истории — о близости и нежности, о радости быть вместе и о вере, что любовь не знает ограничений. Всего в этом сезоне — пять выпусков. Каждый эпизод показывает, что счастье не зависит от физических возможностей, а рождается там, где есть доверие, забота и светлое чувство, которое соединяет двух людей.
«Иной взгляд» впервые вышел в 2022 году, затем в 2023-м — и рассказывал о путешествиях людей с инвалидностью по городам России.
