Александр Велединский, Юрий Быков и Екатерина Вилкова вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»

IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявил состав жюри нынешнего года. Председателем будет режиссер Александр Велединский, сообщает пресс-служба смотра.
«Мне действительно интересно увидеть, чем живет современное авторское кино. Посмотреть, какие темы сегодня волнуют режиссеров, какие визуальные решения они выбирают, как меняется язык кино. Авторское кино всегда идет вперед, прокладывает путь для всего кинопроцесса, и оценить этот срез времени — особая возможность», — говорит режиссер Александр Велединский.
Как отмечает генеральный продюсер фестиваля Максим Королев, важно, что в этом году в жюри сразу два режиссера, и это может стать интересным решением: «Обычно мы формируем жюри с одним представителем каждой профессии, но сейчас решили поступить немного иначе. У нас будет сразу два мнения и два типа сильных режиссерских подходов — будет интересно оценить, как это повлияет на решения жюри».
Программным директором фестиваля является Наталья Мокрицкая. Учредителями, как и в предыдущие годы, выступят «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
