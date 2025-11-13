Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября

Четырехсерийный мелодраматичный детектив «Почтальонша-2» производства «Студии РоЕл» выйдет в эфире ТВЦ 15 ноября. Главные роли вновь исполнили Дарья Белодед и Илья Денискин, сообщает пресс-служба студии.
«Съемки прошли весело, так же, как и съемки первого сезона. Иронично, с теплом и любовью. Это та команда, та площадка, куда бежишь, куда очень хочется возвращаться, потому что там хорошо, там друг друга любят. Я бы даже сказала, что праздничная атмосфера царила у нас. Это дорогого стоит. Мне очень комфортно работать с Александром Сухаревым. Я благодарна ему, потому что с его режиссерской работы в 2017 году начался мой путь в кино. До сих пор я с огромной радостью и восхищением работаю с ним. Актер Илья Денискин, не побоюсь этого слова, пульс проекта. Когда Илья появляется на площадке, она начинает сиять. Человек-юмор, человек-харизма, человек-оркестр. Работать с ним невероятное удовольствие. С ним легко и партнерски, и по-человечески, очень комфортно. Я надеюсь, что у нас сложатся не только Почтальонша 1 и 2, но еще 3, 4, 8, 15. И мы еще не раз расследуем наши интересные, смешные, ироничные, драматичные дела!», — рассказывает Дарья Белодед.
Во втором сезоне провинциальный город снова сотрясают загадочные преступления. Почтальонша Дарья и следователь Леха вновь берутся за расследование вместе. Между ними растет напряжение: личные чувства мешают работе, а разногласия в делах все чаще приводят к ссорам. Они то отдаляются, то сближаются, и каждое новое дело становится для них не только профессиональным вызовом, но и испытанием для их непростых отношений.
«Почтальонша-2». ТВ-ролик
«Очень ценно, когда тебе дают свободу, и в то же время направляют. Режиссер Александр Николаевич Сухарев работает именно так: дает прочувствовать, прожить сцену самому, что-то придумать, предложить, а если нужно – поправит. Мне кажется, это идеально. В нашем актерском дуэте с Дашей Белодед также, мы друг друга чувствуем, понимаем. Это классно. Все съемки происходили в позитивном ключе. Оператор Илья Яковлевич Шпиз тоже невероятной души человек. Талантливый, профи в своем деле и всегда знает, как вовремя пошутить, разгрузить. Редко, когда после окончания проекта хочется еще и еще. А здесь я бы, честно, продолжал бесконечно», — добавляет Илья Денискин.
обсуждение >>