Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября

13 ноября
2025 год

Новости кино >>
13 ноября 2025
Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября
фото: пресс-служба «Студии РоЕл»
Четырехсерийный мелодраматичный детектив «Почтальонша-2» производства «Студии РоЕл» выйдет в эфире ТВЦ 15 ноября. Главные роли вновь исполнили Дарья Белодед и Илья Денискин, сообщает пресс-служба студии.

Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября
фото: пресс-служба «Студии РоЕл»


Режиссером-постановщиком продолжения стал Александр Сухарев.

«Съемки прошли весело, так же, как и съемки первого сезона. Иронично, с теплом и любовью. Это та команда, та площадка, куда бежишь, куда очень хочется возвращаться, потому что там хорошо, там друг друга любят. Я бы даже сказала, что праздничная атмосфера царила у нас. Это дорогого стоит. Мне очень комфортно работать с Александром Сухаревым. Я благодарна ему, потому что с его режиссерской работы в 2017 году начался мой путь в кино. До сих пор я с огромной радостью и восхищением работаю с ним. Актер Илья Денискин, не побоюсь этого слова, пульс проекта. Когда Илья появляется на площадке, она начинает сиять. Человек-юмор, человек-харизма, человек-оркестр. Работать с ним невероятное удовольствие. С ним легко и партнерски, и по-человечески, очень комфортно. Я надеюсь, что у нас сложатся не только Почтальонша 1 и 2, но еще 3, 4, 8, 15. И мы еще не раз расследуем наши интересные, смешные, ироничные, драматичные дела!», — рассказывает Дарья Белодед.

Во втором сезоне провинциальный город снова сотрясают загадочные преступления. Почтальонша Дарья и следователь Леха вновь берутся за расследование вместе. Между ними растет напряжение: личные чувства мешают работе, а разногласия в делах все чаще приводят к ссорам. Они то отдаляются, то сближаются, и каждое новое дело становится для них не только профессиональным вызовом, но и испытанием для их непростых отношений.

«Почтальонша-2». ТВ-ролик


«Очень ценно, когда тебе дают свободу, и в то же время направляют. Режиссер Александр Николаевич Сухарев работает именно так: дает прочувствовать, прожить сцену самому, что-то придумать, предложить, а если нужно – поправит. Мне кажется, это идеально. В нашем актерском дуэте с Дашей Белодед также, мы друг друга чувствуем, понимаем. Это классно. Все съемки происходили в позитивном ключе. Оператор Илья Яковлевич Шпиз тоже невероятной души человек. Талантливый, профи в своем деле и всегда знает, как вовремя пошутить, разгрузить. Редко, когда после окончания проекта хочется еще и еще. А здесь я бы, честно, продолжал бесконечно», — добавляет Илья Денискин.

В проекте также играют Федор Кудряшов, Максим Битюков, Яна Науменко и другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
ДаринаКароль   13.11.2025 - 19:37
... "Анатомия убийства" интереснее в разы. Здесь если уж не понятно чего ждать, можете посмотреть первый сезон. читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   13.11.2025 - 18:39
По описанию сложилось впечатление, что это будет что-то легкое, но интересное, на подобие "Анатомии убийства". читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«ТВ Центр» покажет сериалы с Екатериной Семеновой, Дарьей Белодед и Елизаветой Ниловой
Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей»
персоны
Дарья БелодедМаксим БитюковИлья ДенискинФёдор КудряшовЯна НауменкоАлександр СухаревИлья Шпиз
фильмы
ПочтальоншаПочтальонша-2

фотографии >>
Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября фотографии
Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября фотографии
Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября фотографии
Дарья Белодед вернется к образу «Почтальонши» 15 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Виталий Доронин
Виктор Древицкий
Александр Жильцов
Яна Ляхович
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Джерард Батлер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Крис Нот
Даниель Пилон
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Интервью
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен