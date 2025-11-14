Новые серии «Витязей» выйдут 16 ноября

Пятый канал 16 ноября в 14:00 покажет премьерные эпизоды средневекового детектива «Витязи» с Олегом Малышевым, Аланом Томаевым и Дмитрием Петрухиным в главных ролях. Перед премьерным показом в 5:35 состоится повтор первых восьми серий второго сезона, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Пятого канала
События сериала, посвященного воеводе Белогору и его верным боевым товарищам Варуну и Агафону, происходят на Руси в XIII веке. В свежем эпизоде «Хворь заморская» по городам и острогам стремительно распространяется неведомая смертельная болезнь. Появляются таинственные могильщики, которые прячутся за масками с птичьими клювами. Витязям предстоит узнать, кто стоит за мором и кому выгодна эта паника. Чтобы проникнуть в стан врага, героям придется притвориться служителями смерти. В серии «Ночь на Ивана Купалу» князья соседних земель решают заключить политический союз и скрепить его свадьбой своих детей. В купальскую ночь на озере кто-то жестоко убивает подруг невесты, а сама она бесследно исчезает. Главным подозреваемым становится жених. Витязям нужно не просто найти пропавшую девушку, но и предотвратить кровопролитную войну между княжествами, пока враги Руси не воспользовались ситуацией.
По сюжету «Фрейи» в острог, где скрываются витязи, является могущественный ордынский хан с небольшим отрядом. Под видом гостя он берет всех жителей в заложники и требует найти его сбежавшую невесту — белокурую красавицу Фрейю. Поиски приводят витязей к тайному лагерю, где они обнаруживают, что девушка готовит собственную месть, куда более страшную, чем гнев хана. В «Мертвой пустоши» на улицах городов появляются тела мертвых людей с красным камушком в ухе. Пророческий сон Миры предрекает гибель витязей, если они не «прикроют очи кровавому исполину». Варун и Белогор расследуют цепь ритуальных убийств и выходят на след тайного культа, во главе которого стоит давно им знакомый и беспощадный враг.
