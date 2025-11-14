Кино-Театр.Ру
Новые серии «Витязей» выйдут 16 ноября

14 ноября
2025 год

14 ноября 2025
Пятый канал 16 ноября в 14:00 покажет премьерные эпизоды средневекового детектива «Витязи» с Олегом Малышевым, Аланом Томаевым и Дмитрием Петрухиным в главных ролях. Перед премьерным показом в 5:35 состоится повтор первых восьми серий второго сезона, уточняет пресс-служба телеканала.

Новые серии «Витязей» выйдут 16 ноября
фото: пресс-служба Пятого канала

События сериала, посвященного воеводе Белогору и его верным боевым товарищам Варуну и Агафону, происходят на Руси в XIII веке. В свежем эпизоде «Хворь заморская» по городам и острогам стремительно распространяется неведомая смертельная болезнь. Появляются таинственные могильщики, которые прячутся за масками с птичьими клювами. Витязям предстоит узнать, кто стоит за мором и кому выгодна эта паника. Чтобы проникнуть в стан врага, героям придется притвориться служителями смерти. В серии «Ночь на Ивана Купалу» князья соседних земель решают заключить политический союз и скрепить его свадьбой своих детей. В купальскую ночь на озере кто-то жестоко убивает подруг невесты, а сама она бесследно исчезает. Главным подозреваемым становится жених. Витязям нужно не просто найти пропавшую девушку, но и предотвратить кровопролитную войну между княжествами, пока враги Руси не воспользовались ситуацией.

По сюжету «Фрейи» в острог, где скрываются витязи, является могущественный ордынский хан с небольшим отрядом. Под видом гостя он берет всех жителей в заложники и требует найти его сбежавшую невесту — белокурую красавицу Фрейю. Поиски приводят витязей к тайному лагерю, где они обнаруживают, что девушка готовит собственную месть, куда более страшную, чем гнев хана. В «Мертвой пустоши» на улицах городов появляются тела мертвых людей с красным камушком в ухе. Пророческий сон Миры предрекает гибель витязей, если они не «прикроют очи кровавому исполину». Варун и Белогор расследуют цепь ритуальных убийств и выходят на след тайного культа, во главе которого стоит давно им знакомый и беспощадный враг.
№ 3
Мечта о жевательной резинке   14.11.2025 - 16:41
Меня не цепляет подобная тематика фильмов... Хотя, западные еще вроде норм, а наши пока я не научилась воспринимать. Но верю, что проект получится классным. Надеюсь, по крайней мере. читать далее>>
№ 2
Лидия Мартин   14.11.2025 - 14:45
Меня смущает обилие сюжетных линий — аж четыре эпизода с разными историями. Боюсь, получится каша, и ни одну толком не раскроют. читать далее>>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   14.11.2025 - 12:04
Средневековый детектив с ритуальными убийствами и ордынскими ханами? Звучит как микс из всего подряд, но почему&#8209;то меня зацепило. Особенно понравилась линия про Фрейю, которая готовит месть —... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Олег Малышев (II)Дмитрий ПетрухинАлан Томаев
фильмы
ВитязиВитязи-2

Новые серии «Витязей» выйдут 16 ноября фотографии
Новые серии «Витязей» выйдут 16 ноября фотографии
Новые серии «Витязей» выйдут 16 ноября фотографии
Новые серии «Витязей» выйдут 16 ноября фотографии
