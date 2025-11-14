ТВЦ покажет детективы с Викторией Романенко, Аленой Коломиной и Ольгой Савченко

На этот раз отдел Насти Ольховской (Романенко) расследует необычные серийные убийства. Некто охотится за влюбленными парами. Убийства произведены в романтическом стиле: свечи, лепестки роз… Психологический портрет убийцы составлен, есть даже предполагаемый мотив. К делу подключают консультанта, аналитика данных Антона Щербатова (Назаров). Он складывает в систему все, что известно об убийце, и приходит к неожиданным выводам. Дальше – не менее интересно. В пятницу, 13-го, в городском парке среди бела дня убита молодая женщина. А через два дня уже в другом парке в 13:13 убит мужчина. Убийца прекрасно разбирается в анатомии, ведь он убивает одним ударом ножа. Следователь Настя Ольховская вновь привлекает к расследованию консультанта Антона Щербатова. «В новых сериях зрителям, конечно же, стоит ждать новых расследований, новых невероятно запутанных историй, которые общими усилиями распутывают наши герои. Мой Антон в этих сезонах станет более открытым, более "человечным". Скажем так: ему стали более свойственны человеческие чувства и соблазны. Развиваются их отношения с Настей. Мне в целом очень нравится этот проект — он прекрасен всем: от интересной роли и сценария до нашей дружной команды», — рассказал Олег Назаров.
Появятся в сериале и новые действующие лица. Например, теперь отдел Ольховской перейдет в подчинение подполковника Станислава Ветлугина в исполнении Дмитрия Миллера. А его предшественница, подполковник полиции Анна Горина (Могилевская), по совместительству еще и мама Насти, уходит в отставку. Ветлугин – красивый и видный мужчина, который на службе всячески демонстрирует заботу о подчиненных, а на совещаниях предпочитает создавать уютную неформальную обстановку. Он старается внедрять в расследования новые методы и пытается активнее привлекать Антона к работе.
21 ноября зрителей ТВЦ ожидает премьера двухсерийной детективной мелодрамы «Беглянка» с Аленой Коломиной в главной роли. Также в картине снимались Марк Вдовин, Дмитрий Козельский и Екатерина Шмакова. Героиня Коломиной — журналист криминальной хроники Елена Королева. Девушка умная, наблюдательная, сосредоточенная и боевая, но при всем этом милая и обладающая хорошим юмором. Однажды Елена просыпается рядом с трупом своего мужа и с ножом в руке. Она не помнит, что произошло, но знает точно: мужа она не убивала. Муж Елены — полицейский, а следствие ведет его лучший друг. Шансов оправдаться у Елены мало. В отчаянии она пускается в бега и обращается за помощью к своему старому другу Роману Калинину (Вдовин). Вместе Елена и Роман начинают собственное расследование.
На следующий день, 22 ноября, в эфире премьерные четыре серии детектива «Уроки химии» с Ольгой Савченко, Виктором Михайловым, Сергеем Шаниным и Александром Мавриным. По сценарию, еще недавно Евгения Селезнева (Савченко) была профессором химии в престижном университете в столице. Но жизненные обстоятельства вынудили ее перебраться в провинциальный городок, где она устроилась работать аниматором и мастером по спецэффектам в квест-комнате. От ядовитого ингредиента, выделенного при демонстрации опыта, погибает участник квеста. Следователь Виктор Келлер (Михайлов) подозревает Евгению.
