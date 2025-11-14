Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

ТВЦ покажет детективы с Викторией Романенко, Аленой Коломиной и Ольгой Савченко

14 ноября
2025 год

Новости кино >>
14 ноября 2025
«ТВ Центр» подготовил для зрителей несколько новых остросюжетных и увлекательных историй. Согласно пресс-службе телеканала, 19 и 20 ноября будут показаны третий и четвертый сезон сериала «В тени больших чисел», в котором главные роли традиционно исполнили Виктория Романенко, Олег Назаров, Марина Могилевская, Вячеслав Разбегаев, Сергей Друзьяк, Эмилина Посохова, Валерия Рыбина, Елена Чарквиани и Антон Даниленко.

«В тени больших чисел»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

На этот раз отдел Насти Ольховской (Романенко) расследует необычные серийные убийства. Некто охотится за влюбленными парами. Убийства произведены в романтическом стиле: свечи, лепестки роз… Психологический портрет убийцы составлен, есть даже предполагаемый мотив. К делу подключают консультанта, аналитика данных Антона Щербатова (Назаров). Он складывает в систему все, что известно об убийце, и приходит к неожиданным выводам. Дальше – не менее интересно. В пятницу, 13-го, в городском парке среди бела дня убита молодая женщина. А через два дня уже в другом парке в 13:13 убит мужчина. Убийца прекрасно разбирается в анатомии, ведь он убивает одним ударом ножа. Следователь Настя Ольховская вновь привлекает к расследованию консультанта Антона Щербатова. «В новых сериях зрителям, конечно же, стоит ждать новых расследований, новых невероятно запутанных историй, которые общими усилиями распутывают наши герои. Мой Антон в этих сезонах станет более открытым, более "человечным". Скажем так: ему стали более свойственны человеческие чувства и соблазны. Развиваются их отношения с Настей. Мне в целом очень нравится этот проект — он прекрасен всем: от интересной роли и сценария до нашей дружной команды», — рассказал Олег Назаров.

Появятся в сериале и новые действующие лица. Например, теперь отдел Ольховской перейдет в подчинение подполковника Станислава Ветлугина в исполнении Дмитрия Миллера. А его предшественница, подполковник полиции Анна Горина (Могилевская), по совместительству еще и мама Насти, уходит в отставку. Ветлугин – красивый и видный мужчина, который на службе всячески демонстрирует заботу о подчиненных, а на совещаниях предпочитает создавать уютную неформальную обстановку. Он старается внедрять в расследования новые методы и пытается активнее привлекать Антона к работе.

«Беглянка»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

21 ноября зрителей ТВЦ ожидает премьера двухсерийной детективной мелодрамы «Беглянка» с Аленой Коломиной в главной роли. Также в картине снимались Марк Вдовин, Дмитрий Козельский и Екатерина Шмакова. Героиня Коломиной — журналист криминальной хроники Елена Королева. Девушка умная, наблюдательная, сосредоточенная и боевая, но при всем этом милая и обладающая хорошим юмором. Однажды Елена просыпается рядом с трупом своего мужа и с ножом в руке. Она не помнит, что произошло, но знает точно: мужа она не убивала. Муж Елены — полицейский, а следствие ведет его лучший друг. Шансов оправдаться у Елены мало. В отчаянии она пускается в бега и обращается за помощью к своему старому другу Роману Калинину (Вдовин). Вместе Елена и Роман начинают собственное расследование.

На следующий день, 22 ноября, в эфире премьерные четыре серии детектива «Уроки химии» с Ольгой Савченко, Виктором Михайловым, Сергеем Шаниным и Александром Мавриным. По сценарию, еще недавно Евгения Селезнева (Савченко) была профессором химии в престижном университете в столице. Но жизненные обстоятельства вынудили ее перебраться в провинциальный городок, где она устроилась работать аниматором и мастером по спецэффектам в квест-комнате. От ядовитого ингредиента, выделенного при демонстрации опыта, погибает участник квеста. Следователь Виктор Келлер (Михайлов) подозревает Евгению.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Мечта о жевательной резинке   14.11.2025 - 16:45
"В тени больших чисел" - мой любимый детективчик. Уже жду новые сезоны — интригует эта романтическая стилистика убийств, прям мурашки. читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   14.11.2025 - 14:47
"В тени больших чисел" люблю за атмосферу и актерский состав. "Беглянка" интригует амнезией и побегом. А "Уроки химии"… ну, квест&#8209;комната и профессор — это свежо.... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября
Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел»
персоны
Марк ВдовинАнтон ДаниленкоСергей ДрузьякДмитрий КозельскийАлёна КоломинаАлександр МавринДмитрий МиллерВиктор Михайлов (V)Марина МогилевскаяОлег НазаровЭмилина ПосоховаВячеслав РазбегаевВиктория РоманенкоВалерия РыбинаОльга СавченкоЕлена ЧарквианиСергей ШанинЕкатерина Шмакова
фильмы
БеглянкаВ тени больших чисел-3В тени больших чисел-4Уроки химии

фотографии >>
«В тени больших чисел»
«В тени больших чисел»
«В тени больших чисел»
«В тени больших чисел»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Никита Кукушкин
Михаил Лобанов
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Евгений Чудаков
Йосеф Винкларж
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Оливье Маршаль
Лаура Рэмси
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Интервью
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен