Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница»

14 ноября
2025 год

Новости кино >>
14 ноября 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Алексея Колмогорова «Виновница» с Кристиной Айвазовской и Антоном Борисевичем в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Марина Романова заведует хирургическим отделением областной больницы. Ее брак с врачом-анестезиологом Вадимом Беловым можно назвать счастливым, хотя на самом деле он тяготится, что его жена занимает более высокую ступень во врачебной иерархии. И если Марина мечтает о материнстве, то Вадим – о карьере. Вдобавок в больнице появляется новый главврач – Светлана Акулова, бывшая однокурсница Марины. Сначала она отнимает у Марины Вадима, соблазнив высокой должностью, а потом и вовсе обвиняет Марину в преступлении – фатальной врачебной ошибке, из-за которой известнейший спортсмен-мотогонщик Борис Авилов стал инвалидом. Марина оказывается сначала на скамье подсудимых, затем в тюрьме. Оказавшись на свободе, главная героиня пытается вернуться к работе, но ее не берут даже с погашенной судимостью. Тогда женщина устраивается сиделкой и берется поставить на ноги инвалида Авилова, на которого махнули рукой врачи и бросила молодая жена. Шаг за шагом она движется к цели. По словам Антона Борисевича, его «герой – человек смелый, решительный, честный и невероятно упорный. Он не теряет надежды даже тогда, когда судьба обрушивает на него тяжелые испытания. Посмотреть проект стоит хотя бы потому, что в нем собрались замечательные актеры. Более того, у сериала очень интересный сюжет. Для меня эта работа стала новым актерским опытом: мой герой – бывший профессиональный спортсмен, внезапно оказывается прикован к инвалидному креслу. Это совершенно другой уровень внутренней трансформации».

Для Айвазовской «Марина – это, прежде всего, стойкость духа. Ее характер раскрывается и закаляется под давлением обстоятельств. Она – блестящий хирург, руководитель отделения, женщина, которая всего добилась сама. Ее принципиальность и внутренняя сила не позволяют ей сломаться ни в профессии, ни в жизни, ни тем более в тюрьме, куда ее несправедливо бросают. Жизнестойкость — главная черта моей героини. На нее обрушивается все: предательство, месть, суд, крах карьеры. Но Марина не сдается. Она не просто выживает, она находит в себе силы оставаться полезной другим даже в заключении. После освобождения, когда, казалось бы, все потеряно, она начинает все с нуля, как сиделка, с тем же профессионализмом и тем же состраданием. Для меня очень важна была ее уязвимость. Мне хотелось, чтобы зритель почувствовал не только силу героини, но и ее боль утраты, отчаяние, растерянность. Это делает Марину настоящей, живой. Ее сила в умении проходить сквозь страх и не ожесточаться. Этот проект – история преодоления. Он о том, как сохранить себя в мире, где кажется, что справедливости нет. О женщине, которая проходит через ад, но не теряет способность любить, заботиться, отдавать. И это вдохновляет. Как актрису, меня очень увлекла возможность прожить на экране целую человеческую судьбу с глубокой трансформацией. От уверенной в себе, успешной женщины до опустошенной заключенной и снова до сильной, настоящей героини. Эта история правдива, она о реальных страстях. Быть проводником такой истории – честь и ответственность».

Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В мини-сериале также сыграли Марина Вайнбрандт, Иван Левин, Ксения Золотухина, Юлия Юрченко, Настасья Смирнова, Кристина Пирожкова, Арсений Тополага, Николай Мальцев и Марина Светлакова. «Вадим – человек, стремящийся к теплу и близости. Он умеет чувствовать, сопереживать, готов прийти на помощь и быть рядом в трудную минуту. Но стоит ему столкнуться с холодом или отстраненностью, как он замыкается. Тогда на поверхность выходит совсем другая его сторона – язвительная, резкая, порой невыносимая. Эта история про каждого из нас. Про то, как мы ищем взаимопонимание, как раним и сами страдаем, как сложно порой сохранить близость, когда накрывают обиды, страхи и недосказанности», — говорит Иван Левин.

«Моя героиня – властная, жесткая, целеустремленная, хитрая, но при этом обаятельная и любвеобильная женщина. В ней сочетаются противоречия, которые делают ее живой и интересной. Наш проект – это очень жизненная история. Она напоминает нам: счастье может ждать совсем не там, где мы его ищем. Что бы ни происходило, хороший человек всегда найдет поддержку и выход из любой ситуации. Выход есть всегда! Меня лично этот проект заинтересовал возможностью попробовать себя в совершенно неожиданной роли – роли хирурга. Медицина всегда меня привлекала, и здесь я смогла прикоснуться к этой профессии, пусть и в кино. Это был невероятный и ни с чем не сравнимый опыт», — рассказала Марина Вайнбранд.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   14.11.2025 - 16:43
Сериал звучит как история, которую можно смотреть и плакать, и злиться, и восхищаться. Особенно зацепило, что Марина не просто борется за себя, а еще и помогает другому человеку встать на ноги. Это уже... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Елена Аросьева, Юрий Батурин и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Любовь и чашка чая»
Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Кристина АйвазовскаяАнтон БорисевичКсения ЗолотухинаАлексей КолмогоровИван ЛевинНиколай МальцевКристина ПирожковаМарина СветлаковаНастасья СмирноваАрсений ТополагаЮлия Юрченко

фотографии >>
Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница» фотографии
Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница» фотографии
Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница» фотографии
Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Никита Кукушкин
Михаил Лобанов
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Евгений Чудаков
Йосеф Винкларж
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Оливье Маршаль
Лаура Рэмси
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Интервью
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен