Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница»

По сюжету Марина Романова заведует хирургическим отделением областной больницы. Ее брак с врачом-анестезиологом Вадимом Беловым можно назвать счастливым, хотя на самом деле он тяготится, что его жена занимает более высокую ступень во врачебной иерархии. И если Марина мечтает о материнстве, то Вадим – о карьере. Вдобавок в больнице появляется новый главврач – Светлана Акулова, бывшая однокурсница Марины. Сначала она отнимает у Марины Вадима, соблазнив высокой должностью, а потом и вовсе обвиняет Марину в преступлении – фатальной врачебной ошибке, из-за которой известнейший спортсмен-мотогонщик Борис Авилов стал инвалидом. Марина оказывается сначала на скамье подсудимых, затем в тюрьме. Оказавшись на свободе, главная героиня пытается вернуться к работе, но ее не берут даже с погашенной судимостью. Тогда женщина устраивается сиделкой и берется поставить на ноги инвалида Авилова, на которого махнули рукой врачи и бросила молодая жена. Шаг за шагом она движется к цели. По словам Антона Борисевича, его «герой – человек смелый, решительный, честный и невероятно упорный. Он не теряет надежды даже тогда, когда судьба обрушивает на него тяжелые испытания. Посмотреть проект стоит хотя бы потому, что в нем собрались замечательные актеры. Более того, у сериала очень интересный сюжет. Для меня эта работа стала новым актерским опытом: мой герой – бывший профессиональный спортсмен, внезапно оказывается прикован к инвалидному креслу. Это совершенно другой уровень внутренней трансформации».
Для Айвазовской «Марина – это, прежде всего, стойкость духа. Ее характер раскрывается и закаляется под давлением обстоятельств. Она – блестящий хирург, руководитель отделения, женщина, которая всего добилась сама. Ее принципиальность и внутренняя сила не позволяют ей сломаться ни в профессии, ни в жизни, ни тем более в тюрьме, куда ее несправедливо бросают. Жизнестойкость — главная черта моей героини. На нее обрушивается все: предательство, месть, суд, крах карьеры. Но Марина не сдается. Она не просто выживает, она находит в себе силы оставаться полезной другим даже в заключении. После освобождения, когда, казалось бы, все потеряно, она начинает все с нуля, как сиделка, с тем же профессионализмом и тем же состраданием. Для меня очень важна была ее уязвимость. Мне хотелось, чтобы зритель почувствовал не только силу героини, но и ее боль утраты, отчаяние, растерянность. Это делает Марину настоящей, живой. Ее сила в умении проходить сквозь страх и не ожесточаться. Этот проект – история преодоления. Он о том, как сохранить себя в мире, где кажется, что справедливости нет. О женщине, которая проходит через ад, но не теряет способность любить, заботиться, отдавать. И это вдохновляет. Как актрису, меня очень увлекла возможность прожить на экране целую человеческую судьбу с глубокой трансформацией. От уверенной в себе, успешной женщины до опустошенной заключенной и снова до сильной, настоящей героини. Эта история правдива, она о реальных страстях. Быть проводником такой истории – честь и ответственность».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
В мини-сериале также сыграли Марина Вайнбрандт, Иван Левин, Ксения Золотухина, Юлия Юрченко, Настасья Смирнова, Кристина Пирожкова, Арсений Тополага, Николай Мальцев и Марина Светлакова. «Вадим – человек, стремящийся к теплу и близости. Он умеет чувствовать, сопереживать, готов прийти на помощь и быть рядом в трудную минуту. Но стоит ему столкнуться с холодом или отстраненностью, как он замыкается. Тогда на поверхность выходит совсем другая его сторона – язвительная, резкая, порой невыносимая. Эта история про каждого из нас. Про то, как мы ищем взаимопонимание, как раним и сами страдаем, как сложно порой сохранить близость, когда накрывают обиды, страхи и недосказанности», — говорит Иван Левин.
«Моя героиня – властная, жесткая, целеустремленная, хитрая, но при этом обаятельная и любвеобильная женщина. В ней сочетаются противоречия, которые делают ее живой и интересной. Наш проект – это очень жизненная история. Она напоминает нам: счастье может ждать совсем не там, где мы его ищем. Что бы ни происходило, хороший человек всегда найдет поддержку и выход из любой ситуации. Выход есть всегда! Меня лично этот проект заинтересовал возможностью попробовать себя в совершенно неожиданной роли – роли хирурга. Медицина всегда меня привлекала, и здесь я смогла прикоснуться к этой профессии, пусть и в кино. Это был невероятный и ни с чем не сравнимый опыт», — рассказала Марина Вайнбранд.
