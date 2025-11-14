Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николас Кейдж вновь поработает с Джоном Ву

14 ноября
2025 год

Новости кино >>
14 ноября 2025
Спустя 28 лет после выхода картины «Без лица» Николас Кейдж вновь поработает с режиссером Джоном Ву, уверяет Deadline.

Николас Кейдж вновь поработает с Джоном Ву
фото: deadline.com

Их новая совместная работа получила название «Гамбино». Это криминально-историческая лента о нью-йоркском гангстере Карло Гамбино (Кейдж). Сын мясника с Сицилии, возглавлявший одну из влиятельных «Пяти семей» итало-американской мафии Нью-Йорка, тихо и властно правил преступным миром Большого яблока. В 1976 году, когда его смерть потрясла весь город, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Джимми Бреслин идет по оставленному им следу, чтобы раскрыть личность этого полулегендарного человека.

Сценарий написали Джордж Галло и Ник Валлелонга. Примечательно, что коллега Кейджа по культовому боевику 90-х Джон Траволта ранее играл другого босса семьи Гамбино, Джона Готти, в биографической ленте «Кодекс Готти».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   14.11.2025 - 16:47
Ой, опять мафия, опять Нью&#8209;Йорк… Ну сколько можно, правда? Понимаю, что Кейдж — актер сильный, и Ву умеет снимать стильно, но эта тема уже настолько заезжена... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Джон Траволта и Николас Кейдж вернутся к своим ролям в сиквеле «Без лица»
Адам Вингард поставит сиквел боевика «Без лица»
Боевик «Без лица» перезапустят с новыми актерами
персоны
Ник ВаллелонгаДжон ВуДжордж ГаллоНиколас КейджДжон Траволта
фильмы
Без лицаКодекс Готти

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Никита Кукушкин
Михаил Лобанов
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Евгений Чудаков
Йосеф Винкларж
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Оливье Маршаль
Лаура Рэмси
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram