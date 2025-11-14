Николас Кейдж вновь поработает с Джоном Ву

Спустя 28 лет после выхода картины «Без лица
» Николас Кейдж
вновь поработает с режиссером Джоном Ву
, уверяет Deadline
.
Их новая совместная работа получила название «Гамбино». Это криминально-историческая лента о нью-йоркском гангстере Карло Гамбино (Кейдж). Сын мясника с Сицилии, возглавлявший одну из влиятельных «Пяти семей» итало-американской мафии Нью-Йорка, тихо и властно правил преступным миром Большого яблока. В 1976 году, когда его смерть потрясла весь город, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Джимми Бреслин идет по оставленному им следу, чтобы раскрыть личность этого полулегендарного человека.
Сценарий написали Джордж Галло
и Ник Валлелонга
. Примечательно, что коллега Кейджа по культовому боевику 90-х Джон Траволта
ранее играл другого босса семьи Гамбино, Джона Готти, в биографической ленте «Кодекс Готти
».
