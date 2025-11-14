Кино-Театр.Ру
Новые эпизоды «Легенды о героях» выйдут эксклюзивно на viju

14 ноября
2025 год

Новости кино
14 ноября 2025
На стриминге кино viju 15 ноября эксклюзивно выходят новые серии исторического фэнтези «Легенда о героях», основанного на цикле романов писателя из Гонконга Цзинь Юна, прославившегося романами в жанре уся, где приключения и хитросплетения судеб рассказываются с упором на боевые искусства. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Новые эпизоды «Легенды о героях» выйдут эксклюзивно на viju
фото: пресс-служба стримингового сервиса viju

Цзинь Юн начал писать свои романы задолго до «Игры престолов» Джорджа Р.Р.Мартина – первое произведение «Книга и меч: Записи о доброте и наивности» было опубликовано в 1955-м и подпитывалось «Тремя мушкетерами» Александра Дюма. За несколько десятилетий автор стал самым тиражируемым китайским писателем, причем его произведения активно переводились на английский и языки стран Восточной Азии. А вот в России о его творчестве долгое время не знали.

Все изменилось в прошлом году, когда на экраны вышла «Легенда о героях». Речь в исторической драме идет о южной династии Сун, где царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и восстановить справедливость.


К экранизации романов Цзинь Юна в разные годы обращались и классик азиатских кинобоевиков и уся Чжан Чэ, и амбассадор тайваньского кинематографа Ху Цзиньцюань, и гонконгский романтик Вонг Кар Вай. Однако именно в многосерийной дораме «Легенда о героях» удалось воплотить масштабный и многофигурный замысле автора литературной основы.

Успех дорамы поспособствовал и появлению полнометражной версии «Легенды о героях». Фильм, вышедший в прокат в китайский новый год – в конце января 2025-го, стал самым успешным по кассовым сборам проектом в жанре уся. Так что неудивительно, что «Легендыа» продолжилась и в сериальном формате, где зрителей ждет еще больше интриг, хитросплетений судеб, ярких сцен боевых искусств и романтических отношений.
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен