Главные новости аниме за неделю: дневники Исао Такахаты, любимые мультфильмы дель Торо и Кэмерона

Уход легенд, новый трейлер свежего творения Мамору Хосоды
и любимые японские мультфильмы Гильермо Дель Торо
и Джеймса Кэмерона
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об уютном фэнтези
«Кот и дракон
» или комедийно-пыточном
сериале «Повседневная жизнь стажера-мучителя
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики
.
Одной строкой
🔘 8 ноября в возрасте 92 двух лет скончался от пневмонии легендарный японский актер Тацуя Накадай
. Он снимался у самых известных режиссеров страны: в частности, у Масаки Кобаяси
, Кона Итикавы
, Акиры Куросавы
, Кэйсукэ Киноситы
и Кинуё Танаки
. В качестве сэйю актер участвовал в создании аниме «Сказание о принцессе Кагуе
», «Остров Джованни
», «Печальная Белладонна
» и «Космический линкор Ямато: Финал
».
🔘 Также стало известно о смерти 53-летнего постановщика Тацуи Нагаминэ
, которого не стало 20 августа после продолжительной борьбы с неназванной болезнью. Среди его работ — эпизоды «Ван-Пис
», «Мастера муси
», «Хорошенького лекарства: Ловцов сердец
», «Драконьего жемчуга: Супер
» и «Невезучей ведьмы Дорэми
».
🔘 Гильермо дель Торо
(«Франкенштейн
», «Аллея кошмаров
») рассказал, как в 1990-е жил у Джеймса Кэмерона
(«Титаник
», «Аватар
»), с которым они делились любимым аниме. Первый открыл для себя «Полицию будущего
», а второй — «Боевого ангела Алиту
», над киноадаптацией
которой затем поработал как сценарист и продюсер.
🔘 У сай-фая «Невинный панк: Механическая девушка
» появился минутный фрагмент
. Новинка студии Shaft
(«Истории монстров
») выйдет в ограниченный американский прокат
11 и 13 ноября.
🔘 «Скарлет
» Мамору Хосоды
радует трейлером с композицией Hateshinaki в исполнении сэйю Маны Асиды
:
🔘 3 января на японском ТВ покажут «Эпизод “Зеро”: Инцидент Синъити Кудо в океанариуме
» — часовой спешл «Детектива Конана
», посвященный тому дню, когда старшеклассник с детективными способностями превратился в самого известного семилетнего сыщика планеты.
🔘 В США готовят 4К-ремастер франшизы «Проект А-ко
». На Blu-ray-диске поместятся все четыре части: оригинальный фильм, «Интрига финансовой группы Дайтокудзи
», «Рапсодия Золушки
» и «Финал
».
🔘 Общий тираж манги Камомэ Сирахамы
«Ателье колдовских колпаков
» достиг семи миллионов экземпляров.
🔘 Webtoon
, популярнейшая южно-корейская платформа для чтения манхвы, заключила контракт с Warner Bros. Animation
на создание десяти мультсериалов. Среди них — «Приземленные
» (Pookie Senpai
), «Мастер меча, охватывающий звезды
» (Juno
и Q10
) и «Хардкорный воин
» (Ким Сэ Хун
).
🔘 По вампирскому сёдзё Мото Хагио
«Семья По
» поставят мюзикл в легендарном театре «Такарадзука Ревю
», где играют только женщины. В июле премьера состоится в Хёго, а к сентябрю доедет до Токио.
Читать
«Скарлет» — необычное прочтение «Гамлета» от Мамору Хосоды
Анимационный спин-офф во вселенной Death Stranding
Хидэо Кодзима
продолжает развивать
вселенную Death Stranding
за пределами видеоигр. Вслед за полнометражным мультфильмом
анонсировали сериал с рабочим названием «Выход смерти: Изоляция
» (Death Stranding: Isolations), чья премьера состоится на платформе Disney+
в 2027 году. Новым проектом занимается студия E&H Production
(«Рамэнная рыжего кота
», «Пуля/Пуля
»), режиссером заявлен Такаюки Сано
(«Кулинарные скитания в параллельном мире
»), а исполнительным продюсером выступает сам Кодзима. Промо-иллюстрацию подготовил дизайнер персонажей Илья Кувшинов
(«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
»).
Действие разворачивается в недалеком будущем, где мир пережил загадочный катаклизм — Выход смерти. После череды мощных взрывов и вторжения существ из потустороннего измерения человечество оказалось изолировано: города разделены пустошами, а общение между людьми почти прекратилось. Сэм Портер Бриджес (в оригинале — Норман Ридус
) работает курьером в организации, занимающейся восстановлением связей между поселениями выживших. Его миссия — доставлять грузы через опасные зоны и подключать разбросанные города к коммуникационной сети, чтобы вновь объединить страну. Анимационная история разворачивается в том же мире и в тот же период, но в центре внимания окажутся другие персонажи — те, кто по-своему переживает изоляцию и пробует вернуться к обычной жизни.
Читать
«Обитель зла 4: Инкубация» — возможно, лучшая адаптация видеоигры
«Учитель Ёваёва» возьмется за указку весной 2026-го
Экранизация романтической манги Камио Фукути
«Учитель Ёваёва
» стартует на японском ТВ в апреле 2026 года. За производство отвечает студия Brain's Base
(«Чудовище за соседней партой
», «Кровавый парень
»), а руководит процессом Хироси Исиодори
(«Запрещенный крот
», «Крестовый поход Хроно
»). Есть анонсирующий тизер.
В школе ходят слухи о «жуткой училке» — молодой преподавательнице Хиёри Хивамуре, якобы способной проклять любого, кто выведет её из себя. На деле же это застенчивая и физически хрупкая девушка, которой не хватает уверенности, поэтому она нередко репетирует занятия в пустом классе, рассадив за парты мягкие игрушки. Старшеклассник Акихито Абикура случайно узнает её секрет, дает нежное прозвище «ёваёва» (хрупкая, слабая) и помогает избавиться от дурной репутации. Главных героев озвучивают Марика Коно
(Сайлен Судзука из «Девушек-пони: Славного дерби
») и Какэру Хатано
(Акихито Миёси из «Ветролома
»).
Читать
«В любом случае я влюблюсь в тебя» — школьный ромком о девушке и красавцах
Первый ролик драмы «Левша Эрен»
Премьера психологического аниме «Левша Эрен
» также запланирована на апрель. В режиссерском кресле — Тосимаса Судзуки
(«Небесный Фафнир
», «Истории монстров
»), а производством занимается творческий тандем Signal.MD
(«Слова пузырятся подобно газировке
») и Production I.G
(«Кайдзю №8
»). Смотрим первый тизер.
Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Он старается изо всех сил, но его усилия остаются незамеченными. Потеряв вдохновение, он отправляется на малую родину: там он впервые столкнулся с девушкой, чьи работы когда-то пробудили его творить. Тем временем та художница, Эрен Ямагиси по прозвищу «Левша», живет в Нью-Йорке и пишет картины. Её талант не вызывает сомнений, но вместе с признанием приходят одиночество и страх потерять себя. Коити озвучивает Сёя Тиба
(Сигма
из «Прозы бродячих псов
»), а Эрен — Юми Утияма
(Акира Куно
из «Нежити и неудачи
»).
Читать
«Голубой период» — вдохновляющая история о творчестве и поиске призвания
Неизданные сценарии Исao Такахаты
Такую ценную находку обнаружили в доме покойного режиссера. Исao Такахата
— сооснователь студии Ghibli
, снявший «Могилу светлячков
», «Помпоко
» и номинированное на «Оскар» «Сказание о принцессе Кагуе
». По данным телекомпании NHK
, архив включает около 130 страниц черновиков, заметок и сценариев.
Записи изучил профессор Токийского университета искусств Сэйдзи Кано
, возглавляющий Институт фильмов Такахаты и Миядзаки
. По его словам, они выполнены на бланках анимационной студии, где будущий классик начал карьеру сразу после выпуска из университета, — значит, ему было чуть больше 20. Хотя название не уточняется, исследователи полагают, что речь идет о Toei Douga
(ныне Toei Animation
). Кано отметил, что даже в ранних сценариях автор отходил от традиционных «детских» историй своего времени, где добро непременно побеждает зло. В них уже угадываются гуманистическая глубина и внутренние противоречия, ставшие отличительной чертой зрелого стиля Такахаты.
Среди найденных материалов — черновик приквела к «Сказанию о принцессе Кагуе», вдохновленного народной повестью «О резчике бамбука
». Также обнаружены два авторских наброска: «Оэяма
» (Oeyama) и «Дарованный камень
» (Moratta Hoseki). В первом Такахата переосмыслял миф о демоне Сютэн-додзи
. В заметках он пояснял, что легендарный они
для него — не воплощение зла, а скорее комичный и противоречивый персонаж, поэтому он намеренно исключает сцену убийства. Вторая рукопись — адаптация рассказа писателя и поэта Кэндзи Миядзавы
о кролике, который получает драгоценность, поддается на хитрость лисы и в наказание лишается зрения. Режиссер смягчает финал: герой осознает ошибку и при поддержке друзей прогоняет обидчицу.
Читать
История Японии в шедеврах Такахаты, Миядзаки и других аниме
«Божественный сад у поместья Кусуноки» в новом трейлере
«Божественный сад у поместья Кусуноки
» зацветет в апреле. Сериал основан на цикле ранобэ Эндзю
с иллюстрациями ox
. За постановку отвечает Дзютаро Сэкино
(«Дорохэдоро
», «Заботливая 800-летняя жена!
»), а за производство — молодая студия Juvenage
, ранее участвовавшая в создании аниме «Король демонов, попытайтесь снова! R
».
Минато Кусуноки устраивается смотрителем поместья в сельской местности, но вскоре выясняет, что там обитают злые духи. К счастью, юноша наделен редким даром очищения, и, сам того не замечая, избавляет жилище от нечисти. Тогда в дом наведываются самые разные божества: горный сладкоежка Ямагами, его пушистые спутники и веселый дух-черепаха, любящий сакэ. Со временем место превращается в священный уголок, куда заглядывают и современные оммёдзи
, привлеченные загадочной силой её хозяина.
В ролях:
Минато — Сёго Саката
(Рёсукэ Нисида
из «Голубой шкатулки
»).
Ямагами — Синсю Фудзи
(Гезихт
из «Плутона
»).
Экзорцист Сайга Харима — Юитиро Умэхара
(Роберт
из «ЧаО
»).
Читать
«Тетрадь дружбы Нацумэ» — ламповое аниме про духов и ёкаев
Бонус:
В честь Почиты
из «Человека-бензопилы
» чилийские палеонтологи назвали новый вид вымершей акулы-пилы — Pochitaserra patriciacanalae
. Зубы древней хищницы, жившей около восьми миллионов лет назад, в эпоху миоцена, обнаружили в регионе Баия-Инглеса. Название объединяет имя кавайного демона и исследовательницы Патрисии Каналес
. Недавно мы также рассказывали о пауке
, получившем имя в честь персонажа «Ван-Пис
».
