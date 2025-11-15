Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: дневники Исао Такахаты, любимые мультфильмы дель Торо и Кэмерона

15 ноября
2025 год

15 ноября 2025
Уход легенд, новый трейлер свежего творения Мамору Хосоды и любимые японские мультфильмы Гильермо Дель Торо и Джеймса Кэмерона: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об уютном фэнтези «Кот и дракон» или комедийно-пыточном сериале «Повседневная жизнь стажера-мучителя»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 8 ноября в возрасте 92 двух лет скончался от пневмонии легендарный японский актер Тацуя Накадай. Он снимался у самых известных режиссеров страны: в частности, у Масаки Кобаяси, Кона Итикавы, Акиры Куросавы, Кэйсукэ Киноситы и Кинуё Танаки. В качестве сэйю актер участвовал в создании аниме «Сказание о принцессе Кагуе», «Остров Джованни», «Печальная Белладонна» и «Космический линкор Ямато: Финал».

🔘 Также стало известно о смерти 53-летнего постановщика Тацуи Нагаминэ, которого не стало 20 августа после продолжительной борьбы с неназванной болезнью. Среди его работ — эпизоды «Ван-Пис», «Мастера муси», «Хорошенького лекарства: Ловцов сердец», «Драконьего жемчуга: Супер» и «Невезучей ведьмы Дорэми».

🔘 Гильермо дель ТороФранкенштейн», «Аллея кошмаров») рассказал, как в 1990-е жил у Джеймса КэмеронаТитаник», «Аватар»), с которым они делились любимым аниме. Первый открыл для себя «Полицию будущего», а второй — «Боевого ангела Алиту», над киноадаптацией которой затем поработал как сценарист и продюсер.

🔘 У сай-фая «Невинный панк: Механическая девушка» появился минутный фрагмент. Новинка студии ShaftИстории монстров») выйдет в ограниченный американский прокат 11 и 13 ноября.

🔘 «Скарлет» Мамору Хосоды радует трейлером с композицией Hateshinaki в исполнении сэйю Маны Асиды:


🔘 3 января на японском ТВ покажут «Эпизод “Зеро”: Инцидент Синъити Кудо в океанариуме» — часовой спешл «Детектива Конана», посвященный тому дню, когда старшеклассник с детективными способностями превратился в самого известного семилетнего сыщика планеты.

🔘 В США готовят 4К-ремастер франшизы «Проект А-ко». На Blu-ray-диске поместятся все четыре части: оригинальный фильм, «Интрига финансовой группы Дайтокудзи», «Рапсодия Золушки» и «Финал».

🔘 Общий тираж манги Камомэ Сирахамы «Ателье колдовских колпаков» достиг семи миллионов экземпляров.

🔘 Webtoon, популярнейшая южно-корейская платформа для чтения манхвы, заключила контракт с Warner Bros. Animation на создание десяти мультсериалов. Среди них — «Приземленные» (Pookie Senpai), «Мастер меча, охватывающий звезды» (Juno и Q10) и «Хардкорный воин» (Ким Сэ Хун).

🔘 По вампирскому сёдзё Мото Хагио «Семья По» поставят мюзикл в легендарном театре «Такарадзука Ревю», где играют только женщины. В июле премьера состоится в Хёго, а к сентябрю доедет до Токио.

Читать «Скарлет» — необычное прочтение «Гамлета» от Мамору Хосоды

Анимационный спин-офф во вселенной Death Stranding


Хидэо Кодзима продолжает развивать вселенную Death Stranding за пределами видеоигр. Вслед за полнометражным мультфильмом анонсировали сериал с рабочим названием «Выход смерти: Изоляция» (Death Stranding: Isolations), чья премьера состоится на платформе Disney+ в 2027 году. Новым проектом занимается студия E&H ProductionРамэнная рыжего кота», «Пуля/Пуля»), режиссером заявлен Такаюки СаноКулинарные скитания в параллельном мире»), а исполнительным продюсером выступает сам Кодзима. Промо-иллюстрацию подготовил дизайнер персонажей Илья КувшиновПризрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»).

Действие разворачивается в недалеком будущем, где мир пережил загадочный катаклизм — Выход смерти. После череды мощных взрывов и вторжения существ из потустороннего измерения человечество оказалось изолировано: города разделены пустошами, а общение между людьми почти прекратилось. Сэм Портер Бриджес (в оригинале — Норман Ридус) работает курьером в организации, занимающейся восстановлением связей между поселениями выживших. Его миссия — доставлять грузы через опасные зоны и подключать разбросанные города к коммуникационной сети, чтобы вновь объединить страну. Анимационная история разворачивается в том же мире и в тот же период, но в центре внимания окажутся другие персонажи — те, кто по-своему переживает изоляцию и пробует вернуться к обычной жизни.

Читать «Обитель зла 4: Инкубация» — возможно, лучшая адаптация видеоигры

«Учитель Ёваёва» возьмется за указку весной 2026-го


Экранизация романтической манги Камио Фукути «Учитель Ёваёва» стартует на японском ТВ в апреле 2026 года. За производство отвечает студия Brain's BaseЧудовище за соседней партой», «Кровавый парень»), а руководит процессом Хироси ИсиодориЗапрещенный крот», «Крестовый поход Хроно»). Есть анонсирующий тизер.


В школе ходят слухи о «жуткой училке» — молодой преподавательнице Хиёри Хивамуре, якобы способной проклять любого, кто выведет её из себя. На деле же это застенчивая и физически хрупкая девушка, которой не хватает уверенности, поэтому она нередко репетирует занятия в пустом классе, рассадив за парты мягкие игрушки. Старшеклассник Акихито Абикура случайно узнает её секрет, дает нежное прозвище «ёваёва» (хрупкая, слабая) и помогает избавиться от дурной репутации. Главных героев озвучивают Марика Коно (Сайлен Судзука из «Девушек-пони: Славного дерби») и Какэру Хатано (Акихито Миёси из «Ветролома»).

Читать «В любом случае я влюблюсь в тебя» — школьный ромком о девушке и красавцах

Первый ролик драмы «Левша Эрен»


Премьера психологического аниме «Левша Эрен» также запланирована на апрель. В режиссерском кресле — Тосимаса СудзукиНебесный Фафнир», «Истории монстров»), а производством занимается творческий тандем Signal.MDСлова пузырятся подобно газировке») и Production I.GКайдзю №8»). Смотрим первый тизер.


Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Он старается изо всех сил, но его усилия остаются незамеченными. Потеряв вдохновение, он отправляется на малую родину: там он впервые столкнулся с девушкой, чьи работы когда-то пробудили его творить. Тем временем та художница, Эрен Ямагиси по прозвищу «Левша», живет в Нью-Йорке и пишет картины. Её талант не вызывает сомнений, но вместе с признанием приходят одиночество и страх потерять себя. Коити озвучивает Сёя Тиба (Сигма из «Прозы бродячих псов»), а Эрен — Юми Утияма (Акира Куно из «Нежити и неудачи»).

Читать «Голубой период» — вдохновляющая история о творчестве и поиске призвания

Неизданные сценарии Исao Такахаты


Такую ценную находку обнаружили в доме покойного режиссера. Исao Такахата — сооснователь студии Ghibli, снявший «Могилу светлячков», «Помпоко» и номинированное на «Оскар» «Сказание о принцессе Кагуе». По данным телекомпании NHK, архив включает около 130 страниц черновиков, заметок и сценариев.

Записи изучил профессор Токийского университета искусств Сэйдзи Кано, возглавляющий Институт фильмов Такахаты и Миядзаки. По его словам, они выполнены на бланках анимационной студии, где будущий классик начал карьеру сразу после выпуска из университета, — значит, ему было чуть больше 20. Хотя название не уточняется, исследователи полагают, что речь идет о Toei Douga (ныне Toei Animation). Кано отметил, что даже в ранних сценариях автор отходил от традиционных «детских» историй своего времени, где добро непременно побеждает зло. В них уже угадываются гуманистическая глубина и внутренние противоречия, ставшие отличительной чертой зрелого стиля Такахаты.

Среди найденных материалов — черновик приквела к «Сказанию о принцессе Кагуе», вдохновленного народной повестью «О резчике бамбука». Также обнаружены два авторских наброска: «Оэяма» (Oeyama) и «Дарованный камень» (Moratta Hoseki). В первом Такахата переосмыслял миф о демоне Сютэн-додзи. В заметках он пояснял, что легендарный они для него — не воплощение зла, а скорее комичный и противоречивый персонаж, поэтому он намеренно исключает сцену убийства. Вторая рукопись — адаптация рассказа писателя и поэта Кэндзи Миядзавы о кролике, который получает драгоценность, поддается на хитрость лисы и в наказание лишается зрения. Режиссер смягчает финал: герой осознает ошибку и при поддержке друзей прогоняет обидчицу.

Читать История Японии в шедеврах Такахаты, Миядзаки и других аниме

«Божественный сад у поместья Кусуноки» в новом трейлере


«Божественный сад у поместья Кусуноки» зацветет в апреле. Сериал основан на цикле ранобэ Эндзю с иллюстрациями ox. За постановку отвечает Дзютаро СэкиноДорохэдоро», «Заботливая 800-летняя жена!»), а за производство — молодая студия Juvenage, ранее участвовавшая в создании аниме «Король демонов, попытайтесь снова! R».


Минато Кусуноки устраивается смотрителем поместья в сельской местности, но вскоре выясняет, что там обитают злые духи. К счастью, юноша наделен редким даром очищения, и, сам того не замечая, избавляет жилище от нечисти. Тогда в дом наведываются самые разные божества: горный сладкоежка Ямагами, его пушистые спутники и веселый дух-черепаха, любящий сакэ. Со временем место превращается в священный уголок, куда заглядывают и современные оммёдзи, привлеченные загадочной силой её хозяина.

В ролях:

Минато — Сёго Саката (Рёсукэ Нисида из «Голубой шкатулки»).
Ямагами — Синсю Фудзи (Гезихт из «Плутона»).
Экзорцист Сайга Харима — Юитиро Умэхара (Роберт из «ЧаО»).

Читать «Тетрадь дружбы Нацумэ» — ламповое аниме про духов и ёкаев
Бонус: В честь Почиты из «Человека-бензопилы» чилийские палеонтологи назвали новый вид вымершей акулы-пилы — Pochitaserra patriciacanalae. Зубы древней хищницы, жившей около восьми миллионов лет назад, в эпоху миоцена, обнаружили в регионе Баия-Инглеса. Название объединяет имя кавайного демона и исследовательницы Патрисии Каналес. Недавно мы также рассказывали о пауке, получившем имя в честь персонажа «Ван-Пис».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании фильма «Человек-бензопила» или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
