Мишель Йео на 76-м Берлинале вручат «Золотого медведя» за вклад в киноискусство

Мишель Йео
получит почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство на 76-м Берлинском международном кинофестивале, сообщается на сайте
смотра.
«Берлин всегда занимал особо место в моем сердце. Это был один из первых фестивалей, который оценил мою работу с такой теплотой и щедростью. Вернуться сюда после стольких лет в знак признания моего пути в кинематографе – это действительно очень значимо», –
поблагодарила актриса.
Награду вручат 12 февраля на торжественной церемонии открытия Берлинале. Фестиваль продлится до 22 февраля.
