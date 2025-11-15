Кино-Театр.Ру
Мишель Йео на 76-м Берлинале вручат «Золотого медведя» за вклад в киноискусство

15 ноября
2025 год

15 ноября 2025
Мишель Йео получит почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство на 76-м Берлинском международном кинофестивале, сообщается на сайте смотра.

Мишель Йео на 76-м Берлинале вручат «Золотого медведя» за вклад в киноискусство
фото: indiatoday.in

«Берлин всегда занимал особо место в моем сердце. Это был один из первых фестивалей, который оценил мою работу с такой теплотой и щедростью. Вернуться сюда после стольких лет в знак признания моего пути в кинематографе – это действительно очень значимо», – поблагодарила актриса.

Награду вручат 12 февраля на торжественной церемонии открытия Берлинале. Фестиваль продлится до 22 февраля.
№ 2
Макс Милиан   15.11.2025 - 14:07
... Она снимается с 80-х) "Полицейская история 3", "Завтра не умрёт никогда", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", ну и "Оскар" за... читать далее>>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   15.11.2025 - 13:20
Может я конечно мало смотрю фильмов и сериалов, но я ее вижу впервые. А ей собираются вручить награду за вклад в киноискусство... читать далее>>
Всего сообщений: 2
