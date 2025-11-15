Стартовали съемки третьй части хоррора «Дитя тьмы»

Режиссер Уильям Брент Белл
приступил к съемкам третьей части хоррор-серии «Дитя тьмы
». По информации ScreenRant
, лента получила название Orphans.
В образе жуткой сироты Эстер вновь предстанет Изабель Фурман
. По словам актрисы, события развернутся до и после событий оригинала 2009 года. Белл и сценарист Дэвид Когшэлл, работавшие над сиквелом «Первая жертва
», вернулись к своим обязанностям. Ленту выпустит компания Lionsgate.
Первую часть серии поставил Жауме Кольет-Серра
. По сюжету после неудачной беременности молодая пара Джон (Питер Сарсгаард
) и Кейт Колман (Вера Фармига
) решает усыновить ребенка из детского приюта. Случайный выбор супругов падает на девятилетнюю девочку по имени Эстер. Умную, добрую, независимую. Совершенно не похожую на своих сверстников. Но только после переезда девочки в дом Колманов ее поведение меняется: новых родителей она больше не слушает, учителям грубит, а ее одноклассники начинают постепенно умирать при невыясненных обстоятельствах. Попытка расследовать прошлое Эстер приводит к неожиданному открытию: в детском приюте о подобной девочке никто даже не слышал. Продолжение фильма с Джулией Стайлз
вышло спустя 13 лет, в 2022-м.
