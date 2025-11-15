Кино-Театр.Ру
Стартовали съемки третьй части хоррора «Дитя тьмы»

15 ноября
2025 год

15 ноября 2025
Режиссер Уильям Брент Белл приступил к съемкам третьей части хоррор-серии «Дитя тьмы». По информации ScreenRant, лента получила название Orphans.

Стартовали съемки третьй части хоррора «Дитя тьмы»
фото: screenrant.com

В образе жуткой сироты Эстер вновь предстанет Изабель Фурман. По словам актрисы, события развернутся до и после событий оригинала 2009 года. Белл и сценарист Дэвид Когшэлл, работавшие над сиквелом «Первая жертва», вернулись к своим обязанностям. Ленту выпустит компания Lionsgate.

Первую часть серии поставил Жауме Кольет-Серра. По сюжету после неудачной беременности молодая пара Джон (Питер Сарсгаард) и Кейт Колман (Вера Фармига) решает усыновить ребенка из детского приюта. Случайный выбор супругов падает на девятилетнюю девочку по имени Эстер. Умную, добрую, независимую. Совершенно не похожую на своих сверстников. Но только после переезда девочки в дом Колманов ее поведение меняется: новых родителей она больше не слушает, учителям грубит, а ее одноклассники начинают постепенно умирать при невыясненных обстоятельствах. Попытка расследовать прошлое Эстер приводит к неожиданному открытию: в детском приюте о подобной девочке никто даже не слышал. Продолжение фильма с Джулией Стайлз вышло спустя 13 лет, в 2022-м.
