Райан Рейнольдс работает над ремейком «Громилы и Попрыгунчика»

Райан Рейнольдс
заинтересовался ремейком криминальной комедии «Громила и Попрыгунчик
» 1974 года, уверяет THR
.
Звезда выступит продюсером и исполнителем главной роли. Предполагается, что компанию ему может составить Хью Джекман
. За постановку возьмется дебютант Шейн Рид, смонтировавший «Дэдпула и Росомаху
». Над сценарием корпят авторы четвертого сезона «Фарго
» Энзо Милети и Скотт Уилсон. За производство отвечает Amazon MGM Studios.
Классическое роуд-муви с Джеффом Бриджесом
и Клинтом Иствудом
снял Майкл Чимино
. По сюжету бывший участник войны в Корее, а еще раньше грабитель банков по кличке «Громила», встречается на дорогах Америки с беспечным бродягой «Попрыгунчиком» и неожиданно берет его себе в компаньоны. «Громила» хочет разыскать спрятанные несколько лет назад награбленные деньги, не зная, что его прежние «подельщики» задумали то же самое.
обсуждение >>