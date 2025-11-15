Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Райан Рейнольдс работает над ремейком «Громилы и Попрыгунчика»

15 ноября
2025 год

Новости кино >>
15 ноября 2025
Райан Рейнольдс заинтересовался ремейком криминальной комедии «Громила и Попрыгунчик» 1974 года, уверяет THR.

Райан Рейнольдс работает над ремейком «Громилы и Попрыгунчика»
фото: deadline.com

Звезда выступит продюсером и исполнителем главной роли. Предполагается, что компанию ему может составить Хью Джекман. За постановку возьмется дебютант Шейн Рид, смонтировавший «Дэдпула и Росомаху». Над сценарием корпят авторы четвертого сезона «Фарго» Энзо Милети и Скотт Уилсон. За производство отвечает Amazon MGM Studios.

Классическое роуд-муви с Джеффом Бриджесом и Клинтом Иствудом снял Майкл Чимино. По сюжету бывший участник войны в Корее, а еще раньше грабитель банков по кличке «Громила», встречается на дорогах Америки с беспечным бродягой «Попрыгунчиком» и неожиданно берет его себе в компаньоны. «Громила» хочет разыскать спрятанные несколько лет назад награбленные деньги, не зная, что его прежние «подельщики» задумали то же самое.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Успокоить ртуть: 20 отличных американских фильмов из 70-х
Умер режиссёр оскароносного фильма «Охотник на оленей»
персоны
Джефф БриджесХью ДжекманКлинт ИствудРайан РейнольдсМайкл Чимино
фильмы
Громила и ПопрыгунчикДэдпул и РосомахаФарго

фотографии >>
Райан Рейнольдс работает над ремейком «Громилы и Попрыгунчика» фотографии
"Громила и Попрыгунчик" (1974)
"Громила и Попрыгунчик" (1974)
«Громила и Попрыгунчик»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ярилов
14 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Александр Ярилов.
Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Алескер Гаджи Алекперов
Валериан Виноградов
Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Шейлин Вудли
Боб Гантон
Збигнев Добжиньский
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Сэм Уотерстон
Паулина Хапко
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен