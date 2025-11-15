Николь Кидман получила роль в новом хорроре Оза Перкинса

Николь Кидман
поработает с хоррормейкером Озом Перкинсом
. Согласно Deadline
, звезда «Других
» присоединилась к актерской команде хоррор-триллера «Молодые люди» (The Young People).
фото: кадр из фильма «Другие»
Фильм повествует о двух школьных подругах в исполнении Нико Паркер
и Лолы Тан, одна из которых начинает странно себя вести.
В картине также снимаются Татьяна Маслани
, Джонни Ноксвилл
, Хизер Грэм
, Брендан Хайнс
, Каш Джамбо
, Лекси Майнтри
и Лили Коллиас
. Съемки проходят в Ванквувере. В прокат ленту выпустит компания Neon в 2026 году.
