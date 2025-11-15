Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Николь Кидман получила роль в новом хорроре Оза Перкинса

15 ноября
2025 год

15 ноября 2025
Николь Кидман поработает с хоррормейкером Озом Перкинсом. Согласно Deadline, звезда «Других» присоединилась к актерской команде хоррор-триллера «Молодые люди» (The Young People).

Другие (2001)
фото: кадр из фильма «Другие»

Фильм повествует о двух школьных подругах в исполнении Нико Паркер и Лолы Тан, одна из которых начинает странно себя вести.

В картине также снимаются Татьяна Маслани, Джонни Ноксвилл, Хизер Грэм, Брендан Хайнс, Каш Джамбо, Лекси Майнтри и Лили Коллиас. Съемки проходят в Ванквувере. В прокат ленту выпустит компания Neon в 2026 году.
что почитать?