Ханде Эрчел, персонаж против автора и магическая Москва: главные трейлеры за неделю

16 ноября
2025 год

Новости кино >>
16 ноября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Обнальщик»
Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер криминальной драмы Бориса АкоповаБык»). В 2013 году в небольшом городе на Дальнем Востоке отец и сын проворачивают сложные финансовые схемы. Но неожиданно их жизнь превращается в опасную игру, где на кону — свобода, а ставки с каждым днем становятся все выше. Главные роли сыграли Александр Яценко, Елена Николаева, Фёдор Кудряшов и другие.

«Обнальщик»


«Тайный город»
Телеканал ТНТ показал трейлер масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. В видео зрители впервые видят, как оживает магическая Москва: на улицах столицы сталкиваются люди и древние кланы, владеющие силами, неподвластными науке. В актёрском составе — Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник и другие.

«Тайный город»

Читать «Тайный город-2»: Нет волшебства

«Добрый доктор»
8 января в кинотеатрах выйдет комедия с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком в главных ролях. Молодой курьер Дима врезается на велосипеде во врача со скверным характером. Теперь, чтобы доктору не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы. Что может пойти не так?

«Добрый доктор»

«На деревню дедушке» с Юрием Стояновым аааа

«Тоннель»
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер криминального триллера Флюзы ФархшатовойКомплекс бога»). Неподкупная таможенница Света Суворова (Елизавета Боярская) вынуждена отказаться от своих принципов и заключить сделку с мафией, чтобы спасти похищенного мужа (Сергей Гилёв). Готова ли она переступить невидимую черту, которую сама же и провела.

«Тоннель»

Читать «Комплекс бога»: Во имя отца, дочери и презумпции невиновности

«Завербованный»
В сети появился трейлер и постер масштабного шпионского боевика. Следователь Андрей Романов (Александр Метёлкин) ведёт секретную миссию по нейтрализации биологического оружия, но когда в команде оказывается предатель, все доказательства указывают на него — и его начальник (Иван Охлобыстин) должен решить: поверить в его виновность или дать шанс спасти миллионы.

«Завербованный»

Смотреть онлайн Тёмный город с Александром Метёлкиным

«За Палыча!-2»
Продолжение народного хита, с триумфом прошедшего в прокате летом 2023 года, получило новый трейлер. Комедия о простых людях, взаимовыручке, десантном братстве и искренней любви выйдет на экраны 1 января. К своим персонажам вернулись Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Константин Крюков, Максим Коновалов, Денис Кузнецов, Валерий Баринов и Екатерина Лисина.

«За Палыча!-2». Трейлер №2

Смотреть онлайн аааа

«Тропа гнева»
11 декабря 2025 года в российский прокат выходит остросюжетный фильм Олега Фомина. Пограничник в отставке Сергей Марков (Максим Дрозд) возвращается на границу, где служил в молодости, чтобы спасти пропавшую дочь. Он сталкивается с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу — в горы.

«Тропа гнева»


ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Два мира, одно желание»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах мелодраму с Ханде ЭрчелПостучись в мою дверь»). Бильге и Джан познакомились в больнице, куда они попали детьми в канун новогодней ночи 1998 года. Спустя годы судьба снова сводит героев: Бильге стала успешным юристом, а Джан — археологом, стоящим на пороге открытия. И связь, возникшая между ними, пройдет через серьёзные испытания.

«Два мира, одно желание»

Смотреть онлайн «Постучись в мою дверь» с Ханде Эрчел

«Ассасин: Смертельная битва»
Китайский фэнтези-боевик получил дублированный трейлер. Писатель Лу Кунвэнь, переживающий глубокий жизненный кризис, решает уничтожить свой роман «Убийца богов». Внутри этого вымышленного мира главный герой восстаёт против своей заранее написанной судьбы и отправляется в путь борьбы за свободу и право на собственный выбор. Фильм можно будет увидеть и на Comic Con Игромир.

«Ассасин: Смертельная битва»

Смотреть онлайн «Ассасин: Битва миров»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Тихая ночь, смертельная ночь»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась локализованным трейлером ремейка культового одноименного слэшера 1984 года, в главной роли — звезда заключительной части «Хэллоуина» Роэн Кэмпбелл. За переосмысление классического слэшера отвечает студия, подарившая зрителям франшизу «Ужасающий», а также режиссёр и сценарист Майк П. Нельсон.

«Тихая ночь, смертельная ночь»

Смотреть онлайн «Ужасающий»

«Одербрух»
Немецкий детективный сериал с элементами мистики. В деревушке Одербрух на немецко-польской границе обнаруживают груду тел и костей 248 жертв убийства — все они обескровлены. Следствие ведут Станислав из Польши, а также Роланд и Мегги из Германии, которые выросли в этих местах. Их личные истории начинают быть напрямую связаны с ужасной находкой — и страшные тайны Одербруха выходят на всеобщее обозрение.

«Одербрух»

Смотреть онлайн Сериал «Соммердаль»

«Везунчики»
Комедия с Киану Ривзом и Сетом Рогеном обзавелась русскоязычным трейлером. Ангел-хранитель Габриэль меняет местами наемного рабочего Арджа с его богатым работодателем Джеффом, чтобы показать первому, что счастье не в деньгах. Ардж отказывается возвращаться к прежней жизни, из-за чего Габриэль лишается крыльев и становится соседом Джеффа.

«Везунчики»

Смотреть онлайн «Билл и Тед» с Киану Ривзом

«Иллюзия-обмана 3»
Вышел финальный трейлер продолжения самой магической франшизы. Режиссёром картины выступил Рубен Фляйшер. Фильм расширяет географию франшизы. В этот раз путь Всадников пролегает через весь земной шар — от Нью-Йорка до Антверпена, Аравийской пустыни и Абу-Даби. К своим легендарным ролям вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фриман.

«Иллюзия обмана 3». Трейлер №3

Смотреть онлайн «Иллюзия обмана»

«Платформа 7»
Британский психологический мини-сериал, основанный на одноименном романе Луизы Даути. Лиза Эванс становится свидетельницей загадочного происшествия на платформе железнодорожной станции. Вскоре она осознаёт, что между этим событием и ее жизнью существует связь. Девушка начинает собственное расследование, в котором все дорожки ведут к близкому героине человеку. Всё дело в том, что Лиза – призрак…

«Платформа 7»

Смотреть онлайн «Платформа 7»
№ 1
Матвей Брикун   16.11.2025 - 19:20
«Тихая ночь, смертельная ночь», Добрый доктор - нужно посмотреть. Киану Ривза тоже не стоит обходить мимо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Скорбим

Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Александр Бобровский
Владимир Дичковский
Ангелина Загребина
Владимир Ильин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Марк Бентон
Мэгги Джилленхол
Марта Плимптон
Рене Сен-Сир
Мажена Трыбала
Донателла Финоккьяро
Мардж (Марг) Хелгенбергер
Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен