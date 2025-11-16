Ханде Эрчел, персонаж против автора и магическая Москва: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Обнальщик»
Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер криминальной драмы Бориса Акопова
(«Бык
»). В 2013 году в небольшом городе на Дальнем Востоке отец и сын проворачивают сложные финансовые схемы. Но неожиданно их жизнь превращается в опасную игру, где на кону — свобода, а ставки с каждым днем становятся все выше. Главные роли сыграли Александр Яценко
, Елена Николаева
, Фёдор Кудряшов
и другие.
«Обнальщик»
«Тайный город»
Телеканал ТНТ показал трейлер масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. В видео зрители впервые видят, как оживает магическая Москва: на улицах столицы сталкиваются люди и древние кланы, владеющие силами, неподвластными науке. В актёрском составе — Милош Бикович
, Мария Андреева
, Евгений Чебатков
, Алексей Гуськов
, Юлия Пересильд
, Юрий Колокольников
, Игорь Верник
и другие.
«Тайный город»
«Добрый доктор»
8 января в кинотеатрах выйдет комедия с Юрием Стояновым
и Виктором Хориняком
в главных ролях. Молодой курьер Дима врезается на велосипеде во врача со скверным характером. Теперь, чтобы доктору не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы. Что может пойти не так?
«Добрый доктор»
«На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
«Тоннель»
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер криминального триллера Флюзы Фархшатовой
(«Комплекс бога
»). Неподкупная таможенница Света Суворова (Елизавета Боярская
) вынуждена отказаться от своих принципов и заключить сделку с мафией, чтобы спасти похищенного мужа (Сергей Гилёв
). Готова ли она переступить невидимую черту, которую сама же и провела.
«Тоннель»
«Завербованный»
В сети появился трейлер и постер масштабного шпионского боевика. Следователь Андрей Романов (Александр Метёлкин
) ведёт секретную миссию по нейтрализации биологического оружия, но когда в команде оказывается предатель, все доказательства указывают на него — и его начальник (Иван Охлобыстин
) должен решить: поверить в его виновность или дать шанс спасти миллионы.
«Завербованный»
«За Палыча!-2»
Продолжение народного хита, с триумфом прошедшего в прокате летом 2023 года, получило новый трейлер. Комедия о простых людях, взаимовыручке, десантном братстве и искренней любви выйдет на экраны 1 января. К своим персонажам вернулись Сергей Шакуров
, Евгений Зарубин
, Константин Крюков
, Максим Коновалов
, Денис Кузнецов
, Валерий Баринов
и Екатерина Лисина
.
«За Палыча!-2». Трейлер №2
«Тропа гнева
»
11 декабря 2025 года в российский прокат выходит остросюжетный фильм Олега Фомина
. Пограничник в отставке Сергей Марков (Максим Дрозд
) возвращается на границу, где служил в молодости, чтобы спасти пропавшую дочь. Он сталкивается с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу — в горы.
«Тропа гнева»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Два мира, одно желание»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах мелодраму с Ханде Эрчел
(«Постучись в мою дверь
»). Бильге и Джан познакомились в больнице, куда они попали детьми в канун новогодней ночи 1998 года. Спустя годы судьба снова сводит героев: Бильге стала успешным юристом, а Джан — археологом, стоящим на пороге открытия. И связь, возникшая между ними, пройдет через серьёзные испытания.
«Два мира, одно желание»
«Ассасин: Смертельная битва»
Китайский фэнтези-боевик получил дублированный трейлер. Писатель Лу Кунвэнь, переживающий глубокий жизненный кризис, решает уничтожить свой роман «Убийца богов». Внутри этого вымышленного мира главный герой восстаёт против своей заранее написанной судьбы и отправляется в путь борьбы за свободу и право на собственный выбор. Фильм можно будет увидеть и на Comic Con Игромир.
«Ассасин: Смертельная битва»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Тихая ночь, смертельная ночь»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась локализованным трейлером ремейка культового одноименного слэшера 1984 года
, в главной роли — звезда заключительной части «Хэллоуина
» Роэн Кэмпбелл. За переосмысление классического слэшера отвечает студия, подарившая зрителям франшизу «Ужасающий
», а также режиссёр и сценарист Майк П. Нельсон.
«Тихая ночь, смертельная ночь»
«Одербрух»
Немецкий детективный сериал с элементами мистики. В деревушке Одербрух на немецко-польской границе обнаруживают груду тел и костей 248 жертв убийства — все они обескровлены. Следствие ведут Станислав из Польши, а также Роланд и Мегги из Германии, которые выросли в этих местах. Их личные истории начинают быть напрямую связаны с ужасной находкой — и страшные тайны Одербруха выходят на всеобщее обозрение.
«Одербрух»
«Везунчики»
Комедия с Киану Ривзом
и Сетом Рогеном
обзавелась русскоязычным трейлером. Ангел-хранитель Габриэль меняет местами наемного рабочего Арджа с его богатым работодателем Джеффом, чтобы показать первому, что счастье не в деньгах. Ардж отказывается возвращаться к прежней жизни, из-за чего Габриэль лишается крыльев и становится соседом Джеффа.
«Везунчики»
«Иллюзия-обмана 3»
Вышел финальный трейлер продолжения самой магической франшизы
. Режиссёром картины выступил Рубен Фляйшер
. Фильм расширяет географию франшизы. В этот раз путь Всадников пролегает через весь земной шар — от Нью-Йорка до Антверпена, Аравийской пустыни и Абу-Даби. К своим легендарным ролям вернулись Джесси Айзенберг
, Вуди Харрельсон
, Айла Фишер
, Дэйв Франко
и Морган Фриман
.
«Иллюзия обмана 3». Трейлер №3
«Платформа 7»
Британский психологический мини-сериал, основанный на одноименном романе Луизы Даути. Лиза Эванс становится свидетельницей загадочного происшествия на платформе железнодорожной станции. Вскоре она осознаёт, что между этим событием и ее жизнью существует связь. Девушка начинает собственное расследование, в котором все дорожки ведут к близкому героине человеку. Всё дело в том, что Лиза – призрак…
«Платформа 7»
обсуждение >>