«Камбэк» с Александром Петровым продлен на второй сезон

16 ноября
2025 год

16 ноября 2025
«Камбэк» с Александром Петровым в главной роли официально продлен на второй сезон, сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Камбэк (2025)
фото: пресс-служба Кинопоиска

В продолжении авторы продолжат развивать истории ключевых героев — Компота, Даши, Птахи, Юры, Олега и Дрона. По словам Александра Петрова, «миллионы зрителей следили за судьбами героев сериала, и после выхода каждого эпизода делились своими эмоциями от просмотра. Хочу сказать спасибо каждому за такие теплые отзывы, они невероятно важны. Я очень рад тому, что у "Камбэка" будет камбэк! Второй сезон даст возможность ещё больше погрузиться в героя противоречивого, сложного, но уже такого родного. Компот уже стал другим, и вот над этим другим Компотом будет вдвойне интереснее работать и творить».

Действие драматического сериала с элементами детектива разворачивается в Нижнем Новгороде в начале 2000-х. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — решают выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого вляпываются в серьезные неприятности. И неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот. Он скитается в поисках заработка, его подкармливают в школьной столовой, а сам он ничего не помнит о своем прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего.

Читать рецензию «Камбэк»: Александр Петров и компот беспамятства
Главные роли исполнили Василиса Коростышевская в роли Даши, Григорий Столбов в роли Олега, Илларион Маров в роли Юры, Хетаг Хинчагов в роли Птахи и Алексей Чадов в роли Дрона. Компанию им составили Ольга Воронина, Юлия Богданович, Константин Гацалов, Татьяна Тимакова, Дмитрий Гарнов, Владимир Афанасьев, Андрей Дудников и Александр Югов. Режиссером выступил Динар Гарипов. Сценарий написал автор идеи сериала Илья Куликов в соавторстве с Алексеем Ивановым и Василием Внуковым. Производством сезона занимались кинокомпании Russian Code и Legio Felix.
