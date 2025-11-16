«Камбэк» с Александром Петровым продлен на второй сезон

В продолжении авторы продолжат развивать истории ключевых героев — Компота, Даши, Птахи, Юры, Олега и Дрона. По словам Александра Петрова, «миллионы зрителей следили за судьбами героев сериала, и после выхода каждого эпизода делились своими эмоциями от просмотра. Хочу сказать спасибо каждому за такие теплые отзывы, они невероятно важны. Я очень рад тому, что у "Камбэка" будет камбэк! Второй сезон даст возможность ещё больше погрузиться в героя противоречивого, сложного, но уже такого родного. Компот уже стал другим, и вот над этим другим Компотом будет вдвойне интереснее работать и творить».
Действие драматического сериала с элементами детектива разворачивается в Нижнем Новгороде в начале 2000-х. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — решают выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого вляпываются в серьезные неприятности. И неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот. Он скитается в поисках заработка, его подкармливают в школьной столовой, а сам он ничего не помнит о своем прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего.
