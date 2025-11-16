Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Графический роман Алана Мура «V значит Вендетта» перенесут на малые экраны

16 ноября
2025 год

Новости кино >>
16 ноября 2025
Графический роман Алана Мура «V значит Вендетта» адаптируют для телевидения. За разработку сериала взялись HBO И Warner Bros. Television, уточняет Variety.


Сценаристом назначен Пит Джексон («Смерть бабника»), в продюсерскую команду вошли глава DC Studios Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран.

У произведения Мура уже есть киноэкранизация — вышедшая в 2005 году картина с Натали Портман и Хьюго Уивингом. По сценарию, написанному дуэтом Вачовски, в недалеком будущем Англия стонет под пятой тоталитарного режима, любое инакомыслие строго карается, и только Ви, загадочный борец за свободу, никогда не снимающий маску, ведет непримиримую борьбу с тиранией. В поле его зрения попадает Иви Хэммонд — обычная служащая на правительственном телеканале. И хотя поначалу девушка не разделяет идеи и теории Ви, постепенно она начинает понимать, что движет Ви и почему он планирует взорвать Парламент в день юбилея Порохового заговора.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стало известно, кто станет новым Суперменом в фильме Джеймса Ганна
Джеймс Ганн назначен гендиректором DC Studios
персоны
Лана ВачовскиЛилли ВачовскиДжеймс Ганн (II)Алан МурНатали ПортманПитер СафранХьюго Уивинг
фильмы
"V" значит ВендеттаСмерть бабника

фотографии >>
""V" значит Вендетта" (2005)
""V" значит Вендетта" (2005)
""V" значит Вендетта" (2005)
Графический роман Алана Мура «V значит Вендетта» перенесут на малые экраны фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Александр Бобровский
Владимир Дичковский
Ангелина Загребина
Владимир Ильин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Марк Бентон
Мэгги Джилленхол
Марта Плимптон
Рене Сен-Сир
Мажена Трыбала
Донателла Финоккьяро
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram