Графический роман Алана Мура «V значит Вендетта» перенесут на малые экраны

Графический роман Алана Мура
«V значит Вендетта
» адаптируют для телевидения. За разработку сериала взялись HBO И Warner Bros. Television, уточняет Variety
.
Сценаристом назначен Пит Джексон («Смерть бабника
»), в продюсерскую команду вошли глава DC Studios Джеймс Ганн
и его коллега Питер Сафран
.
У произведения Мура уже есть киноэкранизация — вышедшая в 2005 году картина с Натали Портман
и Хьюго Уивингом
. По сценарию, написанному дуэтом Вачовски
, в недалеком будущем Англия стонет под пятой тоталитарного режима, любое инакомыслие строго карается, и только Ви, загадочный борец за свободу, никогда не снимающий маску, ведет непримиримую борьбу с тиранией. В поле его зрения попадает Иви Хэммонд — обычная служащая на правительственном телеканале. И хотя поначалу девушка не разделяет идеи и теории Ви, постепенно она начинает понимать, что движет Ви и почему он планирует взорвать Парламент в день юбилея Порохового заговора.
