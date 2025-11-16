Сабрина Карпентер сыграет в мюзикле по «Алисе в стране чудес»

«Алиса в стране чудес
» Льюиса Кэрролла послужит основой для нового мюзикла, сообщает Deadline
.
Главную роль в фильме студии Universal сыграет поп-звезда Сабрина Карпентер
. За постановку и сценарий отвечает Лорин Скафария
, в продюсерской команде числится Марк Платт
.
На счету сказки Кэрролла не один десяток экранизаций. Самые известные из них — диснеевский мультфильм 1951 года и кинокартина Тима Бертона
. Недавно в российский прокат вышла «Алиса в стране чудес
» с Анной Пересильд
— лента на данный момент собрала свыше миллиарда рублей.
