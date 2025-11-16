Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Сабрина Карпентер сыграет в мюзикле по «Алисе в стране чудес»

16 ноября
2025 год

16 ноября 2025
«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла послужит основой для нового мюзикла, сообщает Deadline.


Главную роль в фильме студии Universal сыграет поп-звезда Сабрина Карпентер. За постановку и сценарий отвечает Лорин Скафария, в продюсерской команде числится Марк Платт.

На счету сказки Кэрролла не один десяток экранизаций. Самые известные из них — диснеевский мультфильм 1951 года и кинокартина Тима Бертона. Недавно в российский прокат вышла «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд — лента на данный момент собрала свыше миллиарда рублей.
