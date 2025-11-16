Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чужой: Земля» продлен на второй сезон

16 ноября
2025 год

Новости кино >>
16 ноября 2025
«Чужой: Земля» продлен на второй сезон. По информации Variety, шоураннером фантастического сериала канала FX вновь выступит Ноа Хоули. В отличие от первого сезона, снятого в Таиланде, съемки продолжения пройдут в Лондоне.

Чужой: Земля (2025)

Действие шоу разворачивается в 2120 году, за три десятилетия до событий «Чужого». Гибриды с разумом детей во главе с Венди, появившиеся на свет благодаря молодому гению-миллиардеру, отправляются на место крушения космического корабля и обнаруживают множество инопланетных тварей, включая ксеноморфов. В исследовании обнаруженных тварей им пытается помешать корпорация «Вейланд-Ютани» руками киборга Морроу.

В сериале сыграли Сидни Чандлер, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Сэмюэл Бленкин, Бабу Сизей, Адарш Гурав, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Джонатан Аджаи и Тимоти Олифант.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Чужой: Земля». Трейлер на английском языке >>
«Чужой: Земля». Тизер №3 на английском языке
«Чужой: Земля». Тизер №2 на английском языке
«Чужой: Земля». Тизер на английском языке
«Чужой»
«Конец ***го мира»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тимоти Олифант попадется на глаза ксеноморфу
Алекс Лоутер и Эсси Дэвис познакомятся с «Чужим»
Стали известны подробности сериала по «Чужому»
персоны
Джонатан АджаиСэмюэл БленкинАдарш ГуравЭрана ДжеймсЭсси ДэвисАлекс ЛоутерЛили НьюмаркТимоти ОлифантБабу СизейНоа ХоулиСидни Чандлер
фильмы
ЧужойЧужой: Земля

фотографии >>
"Чужой: Земля" (2025)
"Чужой: Земля" (2025)
"Чужой: Земля" (2025)
«Чужой: Земля» продлен на второй сезон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Александр Бобровский
Владимир Дичковский
Ангелина Загребина
Владимир Ильин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Марк Бентон
Мэгги Джилленхол
Марта Плимптон
Рене Сен-Сир
Мажена Трыбала
Донателла Финоккьяро
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?