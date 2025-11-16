«Чужой: Земля
» продлен на второй сезон. По информации Variety
, шоураннером фантастического сериала канала FX вновь выступит Ноа Хоули
. В отличие от первого сезона, снятого в Таиланде, съемки продолжения пройдут в Лондоне.
Действие шоу разворачивается в 2120 году, за три десятилетия до событий «Чужого
». Гибриды с разумом детей во главе с Венди, появившиеся на свет благодаря молодому гению-миллиардеру, отправляются на место крушения космического корабля и обнаруживают множество инопланетных тварей, включая ксеноморфов. В исследовании обнаруженных тварей им пытается помешать корпорация «Вейланд-Ютани» руками киборга Морроу.
В сериале сыграли Сидни Чандлер
, Алекс Лоутер
, Эсси Дэвис
, Сэмюэл Бленкин
, Бабу Сизей
, Адарш Гурав
, Эрана Джеймс
, Лили Ньюмарк
, Джонатан Аджаи
и Тимоти Олифант
.
