Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн снимут новый «Звездный путь»

16 ноября
2025 год

Новости кино >>
16 ноября 2025
Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн выступят режиссерами, сценаристами и продюсерами нового «Звездного пути» от Paramount Pictures, уверяет Deadline.


Создатели фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров» планируют снять фильм без привязки к каким-либо частям или сериалам «Стартрека» — зрителей ожидают новые персонажи и история.

Телевизионный «Звездный путь» с Уильямом Шатнером и Леонардом Нимоем появился на свет в 1966 году. Впоследствии их персонажей можно было увидеть в киносерии, стартовавшей в 1979-м, и нескольких многосерийных спин-оффах, включая «Следующее поколение» с Патриком Стюартом. В 2009-м Джей Джей Абрамс представил публике первую часть трилогии, которая завершилась в 2016-м. Свои киноверсии также планировали снять Квентин Тарантино и Ноа Хоули, но их идеи не дошли до реализации.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
