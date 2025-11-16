Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн снимут новый «Звездный путь»

Джон Фрэнсис Дейли
и Джонатан Голдштейн выступят режиссерами, сценаристами и продюсерами нового «Звездного пути
» от Paramount Pictures, уверяет Deadline
.
Создатели фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров
» планируют снять фильм без привязки к каким-либо частям или сериалам «Стартрека
» — зрителей ожидают новые персонажи и история.
Телевизионный «Звездный путь
» с Уильямом Шатнером
и Леонардом Нимоем
появился на свет в 1966 году. Впоследствии их персонажей можно было увидеть в киносерии, стартовавшей в 1979-м, и нескольких многосерийных спин-оффах, включая «Следующее поколение
» с Патриком Стюартом
. В 2009-м Джей Джей Абрамс
представил публике первую часть трилогии, которая завершилась в 2016-м. Свои киноверсии также планировали снять Квентин Тарантино
и Ноа Хоули
, но их идеи не дошли до реализации.
