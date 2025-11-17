Кино-Театр.Ру
Завершились съемки мелодрамы «Теплый ветер с севера» с Татьяной Ратниковой и Кириллом Запорожским

17 ноября
2025 год

17 ноября 2025
В Москве подошли к концу съемки многосерийной мелодрамы «Теплый ветер с севера» режиссеров Алены Райнер и Феликса Герчикова. Главные роли исполняют Татьяна Ратникова, Кирилл Запорожский, Алексей Коряков, Татьяна Абрамова, Екатерина Стриженова, Александр Мохов, Юрий Батурин, Петр Баранчеев и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная премьера запланирована в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Завершились съемки мелодрамы «Теплый ветер с севера» с Татьяной Ратниковой и Кириллом Запорожским
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Я подхватила проект "Теплый ветер с севера", когда была снята треть материала. Сперва было непросто, ведь обычно режиссер старается собрать группу и актерский кастинг под себя. У каждого режиссера разное виденье и своя концепция будущего фильма. В итоге, на мой взгляд, удалось добавить движения, динамики, подхватить и развить намеченные рисунки ролей. Меня попросили помочь и для меня это первый опыт «подхвата» проекта. Теперь, когда съемки окончены, могу сказать, что команде удалось выполнить поставленную продюсерами задачу. Остальное – увидим на экранах!», — рассказывает Алена Райнер.

Марта Васильева (Татьяна Ратникова) – талантливый врач, работает в столичной клинике вместе с мужем Игорем (Кирилл Запорожский). Но однажды ее жизнь рушится: у Марты умирает мать, она застает мужа со своей лучшей подругой, к тому же ей приходится уйти с любимой работы. Раздавленная горем и предательством Марта переводится из столицы на север в небольшой городок Новые ветры, где становится главврачом. С этого момента начинается ее новая жизнь. Увидев, что больница в плачевном состоянии, врачей нет, а жители поселка занимаются самолечением, Марта решительно берется за дело. Но оказывается, ее старания напрасны, ведь больницу планируют закрывать. Бизнесмен Григорий Давыдов (Петр Баранчеев), заручившись поддержкой чиновников, хочет построить на ее месте престижный санаторий. Марта против – людей нельзя оставлять без медицинской помощи. Ее поддерживает Василий (Алексей Коряков), работник местной спасательной службы, с которым у нее завязываются романтические отношения. Однако вскоре выясняется, что семьи Марты и Василия связаны старой трагедией, которая не позволяет влюбленным быть вместе.

«Наш режиссер Алена Райнер – профессионал, в прошлом актриса, она хорошо понимает эту специфику. У нее есть очень правильное чувство того, как надо говорить с актером. Снимали четко, быстро и качественно. Все истории и персонажи в проекте "Теплый ветер с севера" брались из жизни. Конечно, есть художественный флер, чтобы было интересно смотреть. Но Марта – реальный персонаж, такие люди точно есть в жизни: волевые, принципиальные, ответственные и готовые вести за собой других. За такими людьми будущее, пусть их будет больше», — говорит Татьяна Ратникова.

Съемки сериала прошли в Мурманской области, Москве и Московской области.
что почитать?

