Даниил Воробьев и Марк Эйдельштейн откроют ресторан 27 ноября

17 ноября
2025 год

17 ноября 2025
Все серии криминальной притчи «Жар» выйдут в онлайн-кинотеатре Иви 27 ноября. Главные роли исполняют Даниил Воробьев и Марк Эйдельштейн, сообщает пресс-служба плтаформы.



Роли в сериале также исполнили Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов, Александр Олешко, Алла Сигалова, Александр Ильин, Иван Фоминов, Сергей Газаров, Нино Кантария и другие. Над производством проекта работают кинокомпания «Всемирные Русские Студии», онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ.

По сюжету из-за своего невыносимого характера звездный повар Марк оказывается выкинутым из топового столичного ресторана. Более того – теперь никто из индустрии не хочет иметь с ним дел. Единственный выход – открыть собственный ресторан с начинающим поваром, которого Марк знает первый день, и заткнуть за пояс всю эту столичную мишуру. В поисках инвестиций новоиспеченные коллеги оказываются в должниках у жестокой сербской мафии и теперь, помимо открытия ресторана с нуля, им необходимо защитить себя и своих близких.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Автором сценария выступил Андрей Стемпковский, режиссером — Артем Аксененко. Продюсируют проект Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Никита Сапронов, Наталья Лазарева и Елизавета Сапронова.

Позже сериал выйдет в эфире телеканала НТВ.
