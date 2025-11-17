Даниил Воробьев и Марк Эйдельштейн откроют ресторан 27 ноября

По сюжету из-за своего невыносимого характера звездный повар Марк оказывается выкинутым из топового столичного ресторана. Более того – теперь никто из индустрии не хочет иметь с ним дел. Единственный выход – открыть собственный ресторан с начинающим поваром, которого Марк знает первый день, и заткнуть за пояс всю эту столичную мишуру. В поисках инвестиций новоиспеченные коллеги оказываются в должниках у жестокой сербской мафии и теперь, помимо открытия ресторана с нуля, им необходимо защитить себя и своих близких.
обсуждение >>